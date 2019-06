Un fallo informático del SCS expone historiales de pacientes

Esc, F5 o reiniciar. Un fallo informático en el Servicio Canario de la Salud (SCS) expuso durante la mañana de ayer parte del historial clínico electrónico de una veintena de pacientes en la web del organismo público a otros usuarios distintos, según admitieron desde la Consejería de Sanidad del Gobierno autonómico tras la advertencia ciudadana ante la posible vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (3/2018).

"Durante un periodo de dos horas y media se produjo un error informático mientras se realizaba una actuación programada del sistema de historia clínica electrónica a través de internet", detallaron desde el departamento dirigido en funciones por José Manuel Baltar, en sintonía con el periodo de 9.00 a 12.00 horas estimado por ciudadanos afectados. Tras descartar un fallo de seguridad, la misma fuente oficial situó el problema virtual en el último periodo de pruebas técnicas de un nuevo sistema que permitirá al usuario un acceso completo a su expediente sanitario a través de la web o la aplicación del SCS, es decir, no solo al informe personal en atención primaria como hasta ahora, sino en los restantes niveles asistenciales (especializada y hospitalaria), incluso a su situación en la lista de espera y a documentos en otras autonomías adscritas al proyecto de historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud (HcdSNS).

Todavía en periodo de ensayo o fase beta, por tanto, solo "tiene acceso un número restringido de usuarios" al futuro servicio, para el que además se han creado "pacientes ficticios" con el objetivo de "poder manejar el aplicativo sin riesgos. El fallo informático permitió que estuvieran disponibles 20 informes de analíticas, que en su mayoría eran ficticios, y accedieron a la plataforma 23 usuarios, con quienes el SCS se está poniendo en contacto para explicarles el error", concluyeron desde la Consejería de Sanidad antes de pronosticar para julio la finalización y presentación del nuevo sistema de historia clínica electrónica, un catálogo único de servicios digitales del que eludieron facilitar más datos.

Informe de urgencias

Entre la documentación aportada por los usuarios, efectivamente, aparece una mayoría de perfiles con apariencia irreal (Innomed Medora, en varias ocasiones, junto a los nombres Bernardo, Miriam, Rosario o Manuel, sin apellidos), aunque también figuran dos usuarios con nombre y apellidos (borrados en la imagen adjunta) distintos a la persona que accedió al sistema. Sin embargo, los pantallazos facilitados no solo incluyen analíticas, sino también un informe clínico de urgencias (con fecha 16 de junio de 2019), correspondiente a uno de los dos usuarios identificados con nombre y apellidos.

Sin la correspondiente acreditación de los usuarios restringidos (Certificado Digital, de la Real Casa de la Moneda; Cl@ve, de la Agencia Tributaria; o identidad digital del SCS), no obstante, el acceso resultó denegado: "Este sitio web no puede proporcionar una conexión segura www3.gobiernodecanarias.org no ha aceptado el certificado de inicio de sesión o es posible que no se haya proporcionado ninguno".

Veranosaludable.org. Por otro lado, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias anunció ayer la activación de su campaña de verano en la web www.veranosaludable.org, con consejos para prevenir los riesgos de olas de calor, exposición al sol, accidentes en playas y piscinas, viajes al extranjero, intoxicaciones alimentarias y picaduras de mosquitos, garrapatas y medusas. La iniciativa de la Dirección General de Salud Pública del SCS se enmarca en su canal de redes www.canariassaludable.org, dedicado exclusivamente a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, detallaron en nota de prensa.