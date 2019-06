Canarias no sufrirá la ola de calor

Canarias es una de las pocas regiones de España por las que no se hará notar la ola de calor que azotará a casi toda la península ibérica. Pese a las altas temperaturas que se han registrado en el último mes en las Islas, los termómetros no reflejarán un aumento del calor muy notable. Murcia, Galicia, Comunidad Valenciana y Asturias son las autonomías que no sufrirán esas subidas descontroladas de los termómetros.

Hasta 32 provincias y 12 comunidades autónomas estarán este jueves en aviso de nivel amarillo (riesgo) y naranja (riesgo imporante) por temperaturas máximas por la llegada de la primera ola de calor del verano, que dejará temperaturas de 42ºC en algunos puntos del país y mínimas que no bajarán de los 20ºC, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que destaca las "temperaturas significativamente altas en el este y centro de la Península, principalmente en el entorno del valle del Ebro".

En concreto, se han decretado avisos de nivel amarillo en: Granada, Cantabria, Albacete, Cuenca, Ávila, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid, Tarragona, Cáceres, Badajoz, Ibiza y Formentera, Mallorca, Menorca.

En nivel naranja de aviso estarán: Jaén, Huesca, Zaragoza, Teruel, Ciudad Real, Guadalajara, Toledo, Burgos, Girona, Barcelona, Lleida, Madrid, Navarra, La Rioja, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa.

Durante este jueves, las temperaturas diurnas experimentarán un ascenso casi generalizado, que será localmente notable en el valle del Ebro. De esta subida se salvarán el litoral Cantábrico y Canarias, donde habrá pocos cambios o un descenso.

Los valores serán superiores a las normales en esta época del año, según avisa la AEMET, que podrán superar entre los 38ºC y 40ºC en amplias zonas del este y centro de la Península. Las mínimas no bajarán de 20ºC en el área mediterránea y los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

No obstante, se producirán intervalos nubosos en el extremo noroeste peninsular con algún chubasco o tormenta en el entorno de la cordillera Cantábrica occidental. Pero habrá predominio de poco nuboso en el resto de la Península y en Baleares, con intervalos de nubes altas y de evolución diurna dispersa en el interior; algunas nubes bajas matinales en el área del Estrecho y Melilla; y en Canarias, intervalos nubosos, con baja probabilidad de precipitaciones débiles en el norte de islas de mayor relieve.

Asimismo, se producirán calimas en la mitad oriental de la Península y en Baleares, sin descartarse que se puedan extender a zonas del centro y tercio occidental.

Finalmente, habrá predominio de vientos del este y sureste, que serán más intensos en zonas de la mitad oriental peninsular. En Canarias, soplará viento del noreste.