Oposiciones: entre los nervios y la esperanza

Fue una mañana de sábado distinta para miles de canarios -unos 11.000 de los 14.649 registrados porque casi 3.000 lo hicieron en más de una especialidad- llamados ayer al acto inicial, la presentación, del proceso de oposición para optar a las 1.200 plazas -1.116 libres y 84 para personas con discapacidad- de la oferta de empleo público de 2019 en Educación. Ese proceso continuará hoy con la primera prueba.

La casuística de cada una de esas personas es tan diferente como su origen, pues llegaron desde todos los rincones de la isla e, incluso, de otras, a sus centros de referencia. Hasta quince habilitados, fundamentalmente en el área metropolitana. Interinos, opositores sin plaza, quienes se presentaban por primera vez o aquellos que repetían. De toda clase y condición. Hasta embarazadas de siete meses como Laura, aspirante a Educación Infantil, que fue con el carrito del bebé y se lo dejó a la abuela, o accidentados aún escayolados, con un puesto adaptado a sus condiciones.

El tranvía estaba ayer inusualmente empetado sobre las 10:30 de la mañana, media hora antes de la cita. Conversaciones que denotaban nerviosismo y un reguero de gente que desde la parada de Cruz de Piedra se dirigió a los IES laguneros La Laboral y Viera y Clavijo, escenarios del acto protocolario de Educación Infantil. En sus puertas cientos de personas que comprobaron que se encontraban en las listas, fueron llamados uno a uno y, tras identificarse (DNI o carné de conducir), distribuidos en los salones de actos. Un ritual entre nervios, pero también cierto alivio por ver llegar al fin la hora. Sin incidencias destacables, salvo algún despiste sobre el lugar del examen.

Yaiza, por ejemplo, se presenta a Educación Física. Interina desde hace varios cursos en un centro del sur: "No he estudiado y sé que no aprobaré, pero necesito la calificación para no salir de las listas". Incluso alguno firmó y se marchó.

Otro caso es el de Ángela, madre de familia de Tegueste, que se presentaba "por primera vez a Educación Física. Mi intención es consolidarme en las listas".

Juan llega desde el Sur y, asimismo, a Educación Física. En su caso "ya me presenté a las anteriores, saqué una buena nota, aunque sin aprobar, y me llamaron para sustituir este curso. Con la experiencia docente y una nota normalita tendría opciones de conseguir la plaza".

Por último, la norteña Patricia, de Los Realejos, que sí se ha preparado para aprobar. Fue madre hace apenas unos meses y ha tenido que compaginar el cuidado del niño con estudiar. Un ejemplo del sacrificio de exámenes como este.

Desde el sindicato STEC-IC explican: "Los interinos no se reordenan. Un logro a renovar cada curso porque depende del presupuesto. Cuenta su experiencia al haber dado clase para ocupar un lugar en la lista. Es lógico preservar la estabilidad del colectivo dado su perfil: 45-50 años, cargas familiares y lejanía de su domicilio de los centros".

Apuntan las fuentes que la posibilidad de repetir especialidad estaba casi limitada a Primaria (41 tribunales, un tercio de total), cuya presentación fue por la tarde. Estos opositores tendrán la prueba inicial el lunes (en el resto de especialidades será hoy domingo).

Organizaciones como Anpe, mayoritaria en el sector, han estado presentes en las sedes de los 118 tribunales, asesorando en la presentación a los opositores y a los miembros de los tribunales sobre las diferentes dudas del procedimiento.

Por islas -en un desglose aproximado- Tenerife computó 6.774 opositores; Gran Canaria, 6.725; Lanzarote, 664; Fuerteventura, 495; La Palma, 267; La Gomera, 53, y El Hierro, 26. En estas dos últimas islas no hubo tribunales, aunque sí en las otras tres no capitalinas. Miles de canarios que hoy y mañana se juegan su futuro laboral entre los nervios y la esperanza. Cosas de las oposiciones y de los opositores.