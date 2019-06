NO ME GUSTA EL ANDAR DE LA PERRITA

Muchos lectores me preguntan por qué no dije nada el pasado domingo del derrocamiento de José Manuel Bermúdez de la alcaldía chicharrera, o el de José Alberto Díaz de la lagunera. Por si no lo sabían, esta página de El Cotarro la suelo escribir todos los viernes por la tarde y ese mismo día la paso al periódico EL DÍA. Excepcionalmente la paso el sábado por la mañana, pero siempre antes de las 12:00 del mediodía (la hora del Ángelus). Por ello no puse nada de los pactos y de la constitución de los ayuntamientos. Hoy digo que quien siembra vientos, recoge tempestades, que con la cuchara que cogen, con esa comen y que no me gusta nada el caminar de la perrita. Le deseo toda la suerte del mundo a los nuevos alcaldes y alcaldesas y que, pase lo que pase, sea siempre para hacer una región más próspera y unida, para mejorar Canarias y la vida de su ciudadanía. Buena falta nos hace a todos.

LA BANDERA HACE REGIÓN EN LA GRACIOSA

Y esto se logra con inteligencia, generosidad y humildad, con ilusión, con mucho trabajo y también con detalles en positivo tan sencillos, pero con tanto calado como el gesto que ya anuncié aquí hace unas tres semanas. Un acto que, promovido por nuestro Capitán General de Canarias, el teniente general Carlos Palacios Zaforteza, jefe del Mando de Canarias, se hizo una feliz realidad el pasado 8 de junio, con motivo del Día de las Fuerzas Armadas 2019. Me refiero al arriado conjunto y en simultáneo de la Bandera de España en todas y cada una de las ocho Islas Canarias. Y me refiero más concretamente al magnífico detallazo y el inteligente gesto de Carlos Palacios de incluir a nuestra nueva octava isla de La Graciosa, que vivió también el arriado en su capital Caleta de Sebo. ¡Enhorabuena!

Cs EN MADRID SE EQUIVOCA CON CANARIAS

En medio de todos los pactos (incluyendo ventas, cambios y traiciones políticas) el Partido de la Ciudadanía, o sea, Ciudadanos (C s), está viviendo su particular mar de fondo con rachas temporadas de mar gruesa. Creo que tengo buena información y, a partir de ella, me permito afirmar que la Dirección del partido en Madrid puede estar equivocándose gravemente con Canarias, por desconocimiento, por acción (mala) y por omisión (peor). Están actuando (equivocadamente) en plan godo y esto en el futuro les pasará factura. Quieren crucificar al chicharrero Juan Amigó Moreno, actual secretario de Organización de C s en Canarias, cuando, quizá, sea el que más honestamente ha trabajado dentro del partido y, en momentos claves (no sé si equivocadamente) se ha echado a un lado para no participar en pactos impresentables. El tiempo (pronto) dirá quién tiene la razón.

AMIGOS AFILIADOS ARROPAN A JUAN AMIGÓ

Parece que se va demostrando que quizá Teresa Berástegui no era la más idónea para estar en el epicentro de la Comisión de Pactos, y que Vidina Espino, la diputada regional, tampoco era la más adecuada, por ser ella, precisamente, la candidata a la Presidencia del Gobierno de Canarias por C s. Madrid se ocupó poco o nada en saber quién es quién en su partido Canarias, y las filias y las fobias que despiertan dentro y fuera del partido. Y montaron una comisión de pactos poco inteligente y quizá equivocada. Juan Amigó avisó de todo a Fran Hervías (secretario de Organización de Cs a nivel nacional) y le manifestó que renunciaba a estar en ella. Y mucha gente cree en Juan Amigó y le están arropando desde todas las islas. Incluso cargos electos de Gran Canaria, como Beatriz Correas Suárez (concejala cabeza de lista de Cs a la alcaldía de Las Palmas) quien, como muchos otros, dicho sea de paso, está contenta con Vidina Espino. Por lo pronto hay expedientes abiertos que dirán quien mandó (o engañó) a los concejales chicharreros Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano (o si se gobernaron solos), y si Vidina ha mentido y se ha pasado tres pueblos. Todo se aclarará muy pronto

LAGUNERA OBRA DE LA FUNDACIÓN IDENTE

Termino con una noticia en positivo, de la mano de la Fundación Idente de Estudios e Investigación (www.idente.org). Donde estaba el recordado y pionero colegio Cross College, en la lagunera calle Catedral, la Fundación Idente está construyendo un edificio que, con toda seguridad, será emblemático arquitectónicamente, para albergar un centro y residencia de estudios e investigación, donde vendrán a formarse jóvenes de muchas partes del mundo. El proyecto es obra del prestigioso arquitecto tinerfeño Germán J. Delgado Pérez con Gabriel Córdoba Rodríguez como arquitecto colaborador, quien, asimismo, es miembro de la Fundación. El equipo se completa con Benjamín Cova (cálculo de estructura), Luis Barber (ingeniero consultor), Pedro Rodríguez Peña (ingeniero técnico) Ana maría Delgado Navarro y Yanira Pérez López (arquitectas), Isabel Nichaldas Nazco (arquitecta técnica) y?José Manuel Alonso (director de ejecución), siendo HEB ArecoCanarias la empresa constructora.

COLUMNAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

Hay proyectos, como este de Germán Delgado, que están destinados a ser emblemáticos, premiados, y objeto de admiración y visita, y creo que esta va a ser una de ellas. Su singular fachada va a estar presidida por dos impresionantes columnas de hormigón armado de casi 9 metros de altura, con un espléndido capitel encima. Un espectacular operativo sirvió el pasado sábado para elevar soberbio el encofrado de casi 10 toneladas, realizado íntegramente en Tenerife por la empresa Estructuras Malacay que lidera Andrés Amaro Delgado. El encofrado aguantará la presión de 17 metros cúbicos de hormigón y casi 45.ooo kilos de peso. Dos sólidas columnas de la Fundación Idente, para fomentar la investigación y el estudio desde La Laguna. Que para bien sea.

