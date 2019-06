Canarias puede ser un referente en cambio climático y sostenibilidad

El coordinador del comité de expertos para el Estudio de Cambio Climático y el Fomento de la Economía Circular y Azul, Aridane González, ha afirmado este martes que Canarias cuenta con "dos grandes universidades" e investigadores de "alto prestigio" en disciplinas vinculadas a estas áreas, lo que podría situar al archipiélago como un referente en la apuesta por la sostenibilidad y el cambio climático.

Ha incidido, además, en que Canarias es un "laboratorio natural", algo "muy poco abundante" en el mundo, motivo por el que "debemos mirar hacia delante y seguir potenciando un diálogo directo entre las administraciones públicas, los grupos políticos, los grupos de acción social y la comunidad científica", ha afirmado Aridane González, en declaraciones a Efe.

El experto ha alertado sobre algunos de los "grandes problemas" que "ya padece" el archipiélago, como la acidificación oceánica, el aumento de las temperaturas, la desertización de más del noventa por ciento de su territorio, y la tropicalización de sus mares, "que repercute en la invasión y en la proliferación de especies", asevera.

Además, también existen consecuencias palpables a nivel económico, agrega, dado que el cambio climático en tierra afecta a la calidad de los suelos de las islas, "y en consecuencia a su agricultura".

En relación a si Canarias podrá cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible fijados por la ONU para 2030, el experto se muestra positivo, "aunque si queremos lograrlo debemos ser conscientes de que hay que empezar a trabajar desde abajo", precisa.

González asegura que la divulgación y la transferencia de conocimientos son dos instrumentos "fundamentales" para frenar el cambio climático, pues solo a partir de la educación, y de una sociedad bien formada y educada "podremos empezar a tener mejores logros en sostenibilidad y desarrollo sostenible", declara.

A este respecto, el experto destaca la necesidad de tomar acciones dirigidas y coordinadas entre todas las instituciones y partidos políticos, "sin tintes ideológicos ni estrategias a cuatro años", porque, al final, "ellos son los responsables de tomar estas decisiones".

González asegura que es el momento de "consensuar" y de "trabajar todos en la misma dirección", porque "hay cambios que ya tienen un impacto bastante agudo en nuestro medio marino y terrestre".

Asimismo recuerda la importancia de dotar de herramientas a los ciudadanos, de forma que puedan llevar a cabo mejores acciones de desarrollo sostenible y de separación de residuos en sus casas, así como de la necesidad abrirles y facilitarles el acceso a las energías limpias y al ahorro energético.

"La situación no va a cambiar si solo una parte de la sociedad hace el trabajo. Si no contamos con la gente, todos los grandes pactos climáticos o de medioambiente que se han firmado en la historia terminarán por no fraguarse con éxitos rotundos", sostiene.

Defiende, además, la necesidad de que las políticas medioambientales, de lucha contra el cambio climático y de gestión de residuos en Canarias sean "totalmente diferentes" a las que se ejecutan en territorio peninsular, dada su condición de ultraperificidad.

"En Canarias tenemos problemas que ellos no tienen para mover nuestros residuos o para hacer una correcta gestión de los mismos, y las políticas deben ser totalmente diferentes a las que hay en territorio peninsular", destaca.

González, doctor en Ciencias del Mar, ha asistido este martes al congreso sobre las perspectivas del cambio climático en Canarias, en donde impartirá una ponencia sobre las perspectivas para el estudio de cambio climático y el fomento de la economía circular y azul.

Al congreso, que ha sido inaugurado hoy por la consejera en funciones de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, asistirán ponentes expertos en la materia procedentes de la UE, del Gobierno de España y de Canarias.