Uno de cada seis mayores de 60 años sufre algún tipo de maltrato

Unos 2.000 millones de habitantes en todo el mundo sobrepasarán las seis décadas en 2050

Una de cada seis personas mayores sufre malos tratos en el mundo y el 33 % de los ancianos que están en residencias es víctima de abusos, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado el pasado año. En España, estas cifran descienden, «aunque no existen demasiados estudios y la mayoría de los casos de maltrato permanecen ocultos», advierte Montserrat Lacalle, profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya.

Por ejemplo, según el informe Factores de riesgo del maltrato de personas mayores en la familia en población española, elaborado por el Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, el 0,8% de los ancianos decía sufrir maltrato por parte de algún familiar. Los cuidadores de personas mayores con dependencia reconocían, por su parte, tasas mayores de maltrato: en concreto del 4,5%. Desde el Colegio Oficial de Psicólogos (COP) de Santa Cruz de Tenerife se ha puesto en marcha una campaña para incidir sobre la problemática que esto constituye y concretamente, para ahondar en esas actitudes, no tan visibles, que también conforman maltrato a los mayores. En este sentido, el COP relata diferentes historias cotidianas de cualquier mayor y lo relaciona con vulneración de derechos.

"Cuando el primer rayo de sol entra por la ventana sé que mi hija abrirá la puerta de mi habitación y me dirá: 'Vamos mamá, es hora de levantarse', pues es lo que me dice todas las mañanas, echo de menos que alguna vez me pregunte a qué hora quiero levantarme (Derecho a decidir, decidir es un principio y un derecho)".

Otra historia cuenta como "el otro día, mientras estaba sentada en uno de mis paseos diarios, conocí a un señor muy amable. Le dije a mi hija que me había invitado a que tomase café con él un día de estos, pero ella me miró, sonrió y me dijo que yo ya no tenía edad para estas cosas (derecho a expresar las emociones y sentimientos, derecho a disfrutar de su sexualidad)".

Por todo ello desde este COP, junto con el Consejo General de la Psicología, y su grupo de Trabajo de Psicología del Envejecimiento, solicitan a la sociedad y los organismos competentes en las competencias de sanidad y de servicios sociales cinco mejoras. En este sentido abogan por la detección de la violencia de género en la vejez, la prevención en medio ambiente, la promoción de servicios cercanos y específicos al domicilio, lograr soluciones para infraestructuras adaptadas a personas ancianas conforme a la necesidad de espacios para vivir que sean seguros y accesibles y ampliar los recursos para la prevención de psicopatologías en las personas mayores, fomentando la autoestima, creando lazos sociales con iguales y personas de distintas generaciones.

La población mundial de mayores de 60 años pasará de 900 millones en 2015 a unos 2.000 millones en 2050, según la OMS. En España, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los mayores de 65 años constituyen el 17 % de la población total, porcentaje que se elevará al 23 % y al 30 % en 2031 y 2050, respectivamente. También aumentarán las personas más ancianas: en 1998, solo 3.474 españoles tenían más de cien años; a finales de la próxima década, las proyecciones apuntan que serán más de 100.000.