La ULL recula en su decisión de abrir dos periodos de matriculación

Hoy se reunirán con los decanos

Tras las quejas de más de 230 alumnos por los problemas que generaba que el periodo de matriculación para el próximo año se fuera a realizar en dos fechas distintas (en julio y en septiembre), la Universidad de La Laguna (ULL) ha reculado y ha propuesto, junto a los representantes de los alumnos, abrir las inscripciones en un solo periodo, en septiembre. Hoy, el vicerrector de estudiantes se reunirá con los decanos para acordar si siguen adelante con esta propuesta por la que el periodo de matriculación quedará abierto únicamente entre el 23 y 30 septiembre.

Las alarmas saltaron el pasado miércoles cuando una alumna del Grado de Periodismo decidió alertar por redes sociales sobre esta situación. "Si no apruebas todas las asignaturas matriculadas antes de julio o en el propio julio, no podrás matricularte hasta septiembre, concretamente una semana después de haber comenzado el curso 2019-2020", afirmaba. Asimismo, hizo un llamamiento a los alumnos afectados para que le contactaran mediante mensaje privado si no estaban de acuerdo con la medida. Con este llamamiento consiguió movilizar a un total de 238 alumnos.

Esta situación surgió a raíz de un acuerdo tomado entre el equipo de Gobierno anterior había y los representantes de los alumnos. En dicho acuerdo se establecía la posibilidad de que los exámenes del primer cuatrimestre también se pudieran realizar en septiembre. Cabe recordar que hasta ahora un alumno solo podría presentarse en ese mes a las asignaturas del segundo cuatrimestre.

Ante el riesgo de que las solicitudes de modificación de matrícula crecieran hasta niveles inasumibles para la Administración universitaria, esta modificación vino aparejada de una condición: que existieran dos periodos de inscripción. De esta manera, el 50% de las matrículas se abrirían en julio y el otro 50% en septiembre, dirigido especialmente al alumnado al que le quedara alguna asignatura sin aprobar. Como recordó la Asociación Canaria de Estudiantes (ACE) a este periódico, durante el año pasado las solicitudes de modificación de matricula alcanzaron las 6.000.

Para los denunciantes, esta situación se tornaba "injusta" porque iba en detrimento de la capacidad de elección de los alumnos. De modo que, aquellos que tuvieran que elegir una asignatura optativa o escoger un turno horario, tendrían menos posibilidades de hacerlo atendiendo a sus necesidades o preferencias.

No obstante, la Asociación Canaria de Estudiantes afirmó que, con este cambio, esto no iba a suceder. La ACE recordó que la idea era poner solo a disposición de los alumnos la mitad de las plazas en cada periodo de inscripción y, en algunos grados, "incluso el 30%". Sin embargo, la asociación se mostró satisfecha por este primer acuerdo con la universidad y lo consideró "lo mejor para todo el mundo".

Cesan los vicerrectores de Martinón

La recién electa rectora de la Universidad de La Laguna (ULL), Rosa Aguilar, presidió ayer, jueves 13 de junio, su primera sesión de Consejo de Gobierno. Se trató de una reunión de trámite centrada, básicamente, en comunicar los ceses de los vicerrectores salientes, directores de secretariado y asesores del rector. Y es que durante el día de hoy tomará posesión el nuevo consejo de dirección del centro universitario en una ceremonia que tendrá lugar a las 12.30 horas en el Aula Magna del Edificio Central.

Aguilar agradeció a todos el apoyo recibido y fue especialmente expresiva con los miembros del gobierno que ahora cesa, de quienes dijo que han contribuido eficazmente a la gestión de la universidad y al propio futuro de ésta.

La rectora señaló que espera que estos cuatro años que quedan por delante sean "fructíferos y llenos de trabajo", al tiempo que comunicó el nombre de los titulares que ocuparán los ocho vicerrectorados. En este sentido, Aguilar recordó que si bien es cierto que los Estatutos del centro académico contemplan hasta siete vicerrectorados, ahora, gracias a un acuerdo anterior ya es posible formar ocho.