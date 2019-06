La ONCE dedica el cupón del 16 de junio a la Lanzarote Wine Run 2019

El delegado territorial de la ONCE en Canarias, José Antonio López Mármol, ha presentado este miércoles el cupón que se dedicará el 16 de junio a la Lanzarote Wine Run 2019 y que permitirá difundir esta carrera y las actividades que la acompañan, junto al presidente en funciones del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés.

La Lanzarote Wine Run 2019 se celebra los días 15 y 16 de junio, en La Geria, una zona de cultivo de vid, espacio protegido desde el año 1994, que comprende cinco de los siete municipios de la isla: San Bartolomé, Teguise, Tías, Yaiza y Tinajo, según informó la ONCE, que subraya que se pondrán a la venta un total de 5,5 millones de cupones.

Esta zona, bajo el sistema de cultivo de enarenado, permite que en Lanzarote se cultiven viñedos desde mediados del siglo XVIII, después de que la gran erupción volcánica ocurrida entre 1730 y 1736 sepultara bajo un manto de lava, escorias y ceniza, los mejores terrenos de cultivo de la isla, propiciando así un cambio de modelo agrícola que impulsó la plantación de vid en hoyos excavados en forma de conos, que protegen la planta del viento con un pequeño muro de piedras.

En este marco se celebra la Lanzarote Wine Run, que se enmarca en el proyecto Salvar La Geria, que implica al sector agrario, turístico y cultural en la recuperación y explotación sostenible de este espacio protegido. Así, se apuesta por la sostenibilidad económica, cultural, medioambiental y turística de este paisaje a través del enoturismo, el senderismo o la recuperación de espacios agrícolas degradados, entre otras acciones.

En esta edición de la Lanzarote Wine Run, está fijado para el 15 de junio la recogida de dorsales, la celebración de pruebas de la Wine Run KIDS 2019, el Traditional Cuisine Festival y un concierto; mientras que el domingo, 16 de junio, se celebrará la carrera larga, la corta y el senderismo, además de otras actividades. Para más información se puede consultar la página www.lanzarotewinerun.com/es.

En cuanto al cupón de Fin de Semana de la ONCE ofrece un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. También tiene premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta.

Asimismo hay 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción, y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. También, y gracias al Terminal Punto de Venta (TV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es) y establecimientos colaboradores autorizados.