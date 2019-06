La hidrocefalia en recién nacidos disminuye pero crece en adultos

Los avances sobre esta enfermedad y la espina bífida se debatirán en Tenerife en un congreso internacional

Mientras los casos de hidrocefalia congénita -la que afecta a los recién nacidos- ha disminuido en los años, no ha pasado lo mismo con los de hidrocefalia crónica en adultos, única patología causante de demencia que se puede prevenir. Así lo destacó el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Laguna, Agustín Castañeyra, que afirmó que este crecimiento también se debe a la mejora de los métodos diagnósticos, aunque reafirmó la necesidad de continuar avanzando en este sentido.

Esta problemática será una de las que sin duda se debatirán durante la 63º edición del Congreso Internacional sobre Hidrocefalia y Espina Bífida, que se celebrará a final de mes (del 26 y 29 de junio) organizado por la Universidad de La Laguna y el Cabildo de Tenerife. Allí se darán cita más de 40 expertos en neurología para tratar de arrojar luz a los avances científicos en ambas patologías, que siguen teniendo una incidencia importante en la población.

Concretamente, la espina bífida, una afección de la columna vertebral que se desarrolla en una etapa temprano del embarazo, se presenta en 15 de cada 10.000 nacidos vivos. Una cifra que ronda el 0,5 por cada 10.000 nacidos en las Islas. La hidrocefalia, una acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cerebro, por su parte afecta a entre el 0,9 y el 3% de la población. En este sentido, Agustín Castañeyra, que también organiza esta cita internacional, hizo hincapié en que la hidrocefalia crónica del adulto se puede tratar implantando una válvula antes de que pasen seis meses desde el primer signo de deterioro cognitivo. Castañeyra insistió en que esta enfermedad deberá estar bien controlada en el futuro para que la sociedad se pueda enfrentar a la alta longevidad de los españoles así como a sus enfermedades crónicas asociadas.

Entre los diferentes expertos internacionales que se trasladarán a la Isla para el congreso se encuentran David D. Limbrick, jefe de Neurocirugía de St. Louis Children's Hospital (St. Louis, Estados Unidos); Pat McAllister, profesor de la Universidad de Washington, School of Medicine and the St. Louis Children's Hospital (St. Louis, Estados Unidos); Esteban Rodríguez, director del Instituto de Anatomía, Histología y Patología de la Facultad de Medicina y la Universidad Austral de Chile (Valdivia, Chile); Roger Bayston, profesor of Surgical Infection en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Nottingham (Nottingham, Reino Unido); Marcelo Galarza, jefe de Neurocirugía del Hospital Quirónsalud Torrevieja (Alicante); John Pickard, profesor emérito de Neurocirugía de la Universidad de Cambridge y presidente de la Sociedad de Investigación de Hidrocefalía y Espina Bífida; y Ampar Cuxart, jefa del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Vall d'Hebron, Barcelona.

El presidente del comité organizador del Congreso explicó que este congreso internacional nació en los años 50 a raíz de la reunión de los especialistas en la materia, "una cita que se ha ido celebrando anualmente en ciudades universitarias y que este año ha escogido Tenerife como sede". Con este congreso se persigue crear un foro de reflexión especializada y facilitar el encuentro entre académicos y profesionales que estén interesados en el desarrollo e intercambio de conocimientos y experiencias.