El Astrofísico peleará por un telescopio aún más potente si no logra el TMT

"Si no lo tenemos (el Telescopio de Treinta Metros), seguiremos trabajando con otros socios para que entre 10 y 15 años vista, podamos contar incluso con un telescopio más potente que el TMT". Así de confiado se mostró Rafael Rebolo, director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), tras ser cuestionado por la decisión de los promotores del TMT de mantener su apuesta de instalación en Hawaii, en lugar de en La Palma.

A pesar de la decisión de sus promotores, Rebolo asegura no cerrar las puertas al establecimiento de este telescopio en la isla canaria. "Vamos a ver cómo es la reacción de la oposición al proyecto", expuso Rebolo. "Si no pudieran construirlo por una situación desafortunada de conflicto, y cabe la posibilidad pues ya ocurrió en el pasado, saben que aquí tendrían la posibilidad de construirlo", insistió el director del IAC. No obstante, aseveró que actualmente, el Astrofísico no puede hacer nada para evitar la construcción en Hawaii y, por ello, pretende seguir centrado en otros proyectos que mejoren y completen la red de observación astronómica con la que ya cuenta el instituto.

"Trabajamos ahora en hacer otros telescopios que son los más grandes de su clase en el mundo", afirmó Rafael Rebolo. En este sentido, explicó que actualmente se está trabajando en la construcción de cuatro Telescopios Cherenkov (CTA), una red por la que se van a construir en Canarias estos "telescopios de 23 metros" para lograr "la mayor instalación en funcionamiento en el mundo" en los próximos dos o tres años. "El primero ya está hecho", recordó el director del IAC, refiriéndose a la instalación que se inauguró el pasado octubre en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma.

También en breve se culminará la construcción del "mayor telescopio robótico del mundo" de cuatro metros de diámetro. Además, el IAC está inmerso en la construcción del Telescopio Solar Europeo (EST) -el más grande de su tipo en el planeta- una iniciativa en la que participan más de 30 instituciones de 18 países y cuyo coste de construcción aproximado es de 200 millones de euros.

"Tenemos suficiente para trabajar en los próximos 10 años", afirmó el director del instituto querecordó que hay un equipo de ingeniería, dentro del espacio IACTEC, que va creciendo y que ya suma casi 30 ingenieros "involucrados en el desarrollo de todos estos telescopios en Tenerife".

"Estamos bien", alegó Rebolo que reiteró que "estaríamos mejor si tuviéramos el TMT porque venía hecho y no teníamos que trabajar para hacerlo". No obstante, remarcó que los trabajos de construcción tecnológica en las islas no se van a quedar parados y que, con calma, el Archipiélago podrá tener en un plazo de 10 o 15 años un telescopio "incluso" más potetente que el que ahora se nos escapa de las manos.