Abubukaka consigue una audiencia millonaria con su vídeo del Congreso de los Diputados

El popular grupo cómico tinerfeño Abubukaka ha conseguido más de 1.200.000 reproducciones en Facebook y Twitter con el vídeo en el que denuncian la forma despectiva con la que los diputados se etiquetan entre ellos.



Con el mensaje "Si siguen refiriéndose a @Alber_Canarias como el "Rastas", el Congreso de los Diputados en poco tiempo se convertirá en algo así.", la ironía canaria ha aterrizado en la política española haciendo ver que, todos podemos tener "nombretes", como si de un colegio se tratase. En esta crítica Abubukaka hace ver que la política es algo más serio de lo que a veces trasladan los líderes políticos con sus mensajes.



Pablo Iglesias recogió con buen tono el vídeo publicando el pasado viernes, 7 de junio, un tuit en el que confesaba haber recibido el vídeo con el servicio de mensajería instantánea Telegram y admitiendo que podía ser una creación de un popular programa de televisión.





Me llega esto por el telegram. No sé si será de @LateMotivCero o de quien pero no puedo parar de reír ?????? Entre tantas cosas serias reírse un poco cura de muchos males pic.twitter.com/2GHLYGnJrD