El Cotarro

COCINANDO PACTOS Y MONTANDO MESAS

Casi todos los partidos están preparando la mise en place para el menú de la próxima legislatura y nuestros políticos se afanan en cocinar pactos en todos los "fogones" del territorio canario. Fernando Clavijo (CC) comenta que "tranquilos todavía queda mucho tiempo"€ Ángel Víctor Torres (PSOE) se pone nervioso entre los suyos y cada vez que alguien de aquí se va para Madrid€ Asier Antona (PP) dice en Madrid le han dado total libertad, pero del todo no se lo cree ni él€ Y el tranquilo Juan Amigó (Cs) mira más que inquieto el panorama que se refleja en los espejos, y no termina de estar contento. Todos están en el "envite" político, habrá que ver quien tiene más triunfos para juntar y ganar dos manos. O si la cosa se va a "reyes" o incluso si dependerá de algún chilajo. Y sabiendo que no se trata de poner a un alcalde o presidente para hoy, sino gobernar al menos un año, y mejor los cuatro próximos. Entre tanto, mientras ellos siguen cocinando, comparto con ustedes un par de gastronómicas noticias.

15 AÑOS DEL CAMPEONATO DE COCINEROS

Se ha hecho balance del exitoso 6º Salón Gastronómico de Canarias-GastroCanarias 2019 y de la sabrosa efeméride que se ha producido dentro del mismo. Me refiero a la celebración de la decimoquinta edición del Campeonato de Canarias Absoluto de Cocina. Desde la iniciativa del Plan de Gastronomía de Tenerife y con el total respaldo de los recordados Manuel Iglesias García (el pasado 6 de junio se cumplió el 7º aniversario de su fallecimiento) y José H. Chela, tuve el honor de promover este campeonato que ha cumplido 15 años y que, perdón por la inmodestia, está reconocido como de los 3 mejores de España. Desde el primer campeonato celebrado el año 2003 y ganado por el tinerfeño Esteban Gómez Estévez y hasta este 15º de 2019 ganado por el lanzaroteño Gonzalo Calzadilla García, más de 45 profesionales se han subido al podio, entre cocineras/os y ayudantes de cocina. Pero en los 15 campeonatos han visto la luz, a una media de 47 inscritos cada año, casi 750 cocineras y cocineros han querido participar y 150 de ellos han sido finalistas. Creo que podemos y debemos sentirnos orgullosos de esta sabrosa realidad.

CITA DE 5 TALENTOS EN EL ROYAL GARDEN

Me gusta más hablar de cinco talentos que de diez manos. Y han sido cinco talentos de la cocina en Canarias los que se han unido en el hotel Royal Garden Villas Boutique & Spa, que, junto al campo de golf de Costa Adeje, regenta la Familia Cabrera Losada, liderada por el empresario José Fernando Cabrera y sus dos hijos, Francisco Javier y Carlos Cabrera Losada. Se trataba de la I Jornada Gastronómica del restaurante Jardín, "buque insignia" gastronómico del Royal Garden, que comanda el chef Bruno Lorenzo. En sus fogones derrocharon talento y buen hacer los jefes de cocina Braulio Simancas (Silbo Gomero, en La laguna), Omar Bedía (Aie, en El Sauzal), Samuel Hernández (Char, en La Caleta de Adeje), Alejandro Garrido (Haydeè, en La Orotava) y el propio chef anfitrión Bruno Lorenzo (Jardín, Costa Adeje). Tenía previsto estar el gran Víctor Suárez (Haydeè), pero el hombre está felizmente de "casorio" y por ello envió a Alejandro Garrido, su "segundo". Felicidades a los novios y p'alante.

ARMONÍA DE COCINA Y VINOS DE TENERIFE

En esta jornada actuó de maestra de ceremonia la dinámica y profesional María Lorenzo, directora general del Royal Garden y fue un exquisito encuentro de parte de los representantes de la Prensa gastronómica de Tenerife y un restringido grupo de amigos y buenos gourmets, que disfrutaron de un magnífico menú degustación armonizado exclusivamente con vinos de Tenerife. La Croqueta líquida de kimchee de Víctor Suárez/Alejandro Garrido y el Ceviche de cherne canario de Omar Bedía armonizaron con Pagos de Reverón Rosado. El Bocado de cangrejo real y caviar canario-siberiano de Bruno Lorenzo y el "Rissoto de pulpo canario y chimichurri" de Víctor Suárez, maridaron con el Tajinaste Ecológico. El Lomo de cherne en caldo de Braulio Simancas y la Papada de cochino con reducción de malvasía de Samuel Hernández, casaron con el Tinto 1861 Vendimia Seleccionada. Y la Espuma de queso majorero con mermelada de higos y maracuyá de Bruno Lorenzo se unió al espumoso Paisajes Reserva. Buenas iniciativas gastronómicas como ésta de la Familia Cabrera Losada son las que hay que valorar, reconocer y, sin duda, felicitar.

RAQUEL, ENTRE EL CABILDO Y EL CASINO

Si tuviéramos que seguir empleando términos gastronómicos, lo siguiente noticia nos traerá un sabor agridulce. Y es que, si finalmente Coalición Canaria termina pactando y vuelve a gobernar en el Cabildo de Tenerife con Carlos Alonso en la Presidencia, la encantadora y desinquieta Raquel Gutiérrez Yanes, hasta ahora gran gerente del Real Casino de Tenerife cambiará de cocina y se pasará de la social a la política. Resulta que Carlos Alonso logró convencer a Raquel Gutiérrez (diplomada en Magisterio y Ciencias Sociales, licenciada en Periodismo y experta en Protocolo) para que entrara en la lista de CC al Cabildo y ya la tenemos como flamante consejera electa. Dicen las buenas lenguas que, de entrar a formar parte del Gobierno Insular, Raquel lo bordará en una consejería como la de Presidencia o cerca de la misma. Pero en cambio, frente al Cabildo, en la plaza de La Candelaria, el Real Casino perderá a su alma mater y su presidente, Miguel Cabrera Pérez-Camacho, a una profesional que durante más de 20 años ha demostrado su capacidad de trabajo y, sobre todo, su lealtad a la entidad y su presidencia. De confirmarse el cambio de aires de Raquel Gutiérrez, todos en el Real Casino (empezando por los propios miembros de su Junta Directiva) conocerán lo que vale un peine y la echarán de menos.



TERTULIA PRIMER VIERNES Y VELATORIO

Mientras tanto, en un montón de sitios, empresas, entidades y tertulias se hace balance de las porras realizadas antes de las elecciones, se cobran apuestas por los resultados habidos, y hasta se hacen ya apuestas sobre lo que puede suceder a corto, medio y largo plazo. En la veterana y lagunera Tertulia Primer Viernes, el actual presidente de la Asociación de Vecinos del Casco Histórico de La Laguna, Pablo Reyes Núñez, ya ha cruzado una apuesta conmigo. Si el debatido Velatorio de la plaza del Cristo (anexo a la lagunera plaza del mismo nombre) se construye, abre y funciona antes de las Fiestas del Cristo del año 2021 (o sea, antes de 14 de septiembre de 2021) Pablo Reyes pagará y me regalará una caja de buen vino canario. Y si no es así, la compro yo y se la regalo a él. Deseo y espero que el Cristo nos dé (y a todos los lectores) salud y vida para llegar a esa fecha del 2021 y ver quién gana. Amén.

