Nuestra historia en cinco etapas

De abuelos a nietos y viceversa. Es la filosofía del proyecto que desde hace 17 años pone en marcha cada curso el colegio Francisca Santos Melián de El Portezuelo, en el municipio de Tegueste, para hacer realidad la idea del maestro José Francisco Rodríguez. Dos son las perspectivas que han dotado de fuerza a lo que nació desde la modestia. Por un lado, frases de los mayores de este estilo: "Gracias, Fran, porque me siento viva y me han sacado del sofá de mi casa". Por otro las caras de asombro y expectación de cincuenta niños que, "ni hablan ni pestañean cuando son testigos de lo que es historia, su historia", explica el propio Fran. Un encuentro entre generaciones y fundamento de la tradición oral como herramienta científica son las bases de una iniciativa ya consolidada.

En esta ocasión, el colegio ha organizado, un año más, su Semana Cultural, que ya se alarga a dos, en coincidencia con el 30 de Mayo, Día de Canarias. Esta vez el lema elegido tiene el sugerente título de Historia de mujeres, mujeres con historia. Actividades en el centro educativo, una exposición de trabajos de los distintos cursos, presidida en la entrada por ese lema (elegido en un concurso previo) y que continúa abierta, o diversas excursiones.

Desde Infantil de 3 años a 6º -de 11 y 12- los niños y al propio tiempo alumnos han tomado parte activa en todo este proceso como ya hicieron los que le precedieron. Y, sobre todo, sus padres y en mayor medida aún sus abuelos.

"Noto un orgullo creciente en toda nuestra comunidad", valora Fran para añadir: "Muchas mujeres se sienten útiles contando su experiencia y en los chicos se comprueba el interés".

Todo comienza al descubrir los caminos y senderos del entorno del colegio. Su gran valedor resume: "Intentamos elegir alguno nuevo y, por ejemplo, ya hemos hecho trabajos cuyo centro ha sido la historia de los guanches en el barranco Agua de Dios o las lecheras en el Camino Real que lleva desde Tejina hasta El Portezuelo".

Esta vez el elegido ha sido el Camino de la Fuente que limpió y adecentó el Ayuntamiento de Tegueste. Fran explica: "Primero llevo a cabo un trabajo de campo y documentación para luego desarrollar la actividad práctica con los datos recogidos".

El modelo suele ser realizar "una pequeña representación teatral en varios puntos del camino. Me puse en contacto con un grupo de teatro de mayores de Tegueste y conté con la colaboración de Manolo, trabajador de Ansina. Casualmente desarrollaba una investigación con sentido intergeneracional y y nuestro proyecto le venía como anillo al dedo".

Fran subraya: "A lo largo del camino nos esperaban cinco grupos de abuelos, uno por etapa",

En la primera "se valora el camino de las mujeres de El Portezuelo a Guamasa por temas de noviazgo, para enamorar. Los niños descubren a una señora que va descalza (con los pies vendados y una pintura morada para imitar la hinchazón) para ver a su novio. Un esfuerzo enorme".

Un poco más adelante "aparece una abuela cargada de grano para el molino de Guamasa. Le chilla a un señor que viene por el otro lado. Sirve para explicar la cultura del cereal, la del gofio, y el sector primario, tan importante en otras épocas en toda esta zona".

La siguiente parada "lleva hasta el trabajo en la cantera que, según la investigación previa, daba una tosca muy valiosa. Un señor, cargado con un saco, se coloca una roca de cartón piedra en la cabeza. Pide ayuda a una mujer que recoge higos picos. Esta le dice que su familia tiene necesidad y por eso va a las pencas. Dialogan sobre lo duro que es el trabajo ante un auditorio expectante de 50 críos que ni hablan. Sale el tema de las porretas, el secado de los higos picos para tener reserva todo el año. Otra señora tercia y plantea el valor de las palas de pencas como medicina tradicional. Se quemaban y se aplicaban a los puntos donde había dolores articulares".

El capítulo final se reserva "a las necesidades de una época de muchas carencias. Dos mujeres salen corriendo de su casa porque el viento ha tirado las ramas más altas de un bellotero que recogen para hacer leña".

En paralelo a las actividades con los más mayores "con los niños de Infantil hemos trabajado otro sendero centrando la didáctica en las lecheras porque muchas de las abuelas de esos críos eran, precisamente, lecheras". Además, "se ha consolidado también un desayuno sano que es todo un encuentro entre generaciones".

Además, los padres que por trabajo no han podido visitar estos días la exposición "nos han pedido que facilitemos que puedan verla".

"Muy satisfecho". Así valora Fran el trabajo que incluye, asimismo, la recopilación de imágenes antiguas de la zona. Tiene claro el valor "pedagógico, aparte de etnográfico o antropológico de esta iniciativa porque hay algo genético en el comportamiento de los niños. La historia marca y aquí intentamos conocerla aunque sea en solo cinco etapas".

Un poco de historia

Hace casi dos décadas Fran -además de docente especialista en Ciencias y Educación Física, interpretador del patrimonio y guía de senderos de la ULL- llegó al colegio teguestero donde pudo desarrollar sus inquietudes en una triple vía: tradición oral, temas de Canarias y enseñanza. Su intención era "poner en valor el conocimiento de nuestros abuelos y abuelas". Fran recuerda que "algunos se han ido en estos años por ley de vida pero han dejado su huella en los chicos. Tanto de Tegueste como de La Punta, Tejina o Valle Guerra, la zona geográfica que abarcamos". El centro, cuyo director es Daniel Guadarrama, tiene 180 chicos matriculados este curso y un claustro de 16 profesores que se vuelcan estos días para hacer realidad la idea con la que se identifican "aunque vayan cambiando cada año". Igual que el AMPA que, asegura Fran, "la apoya plenamente". Hay vocación de continuidad en este peculiar proyecto educativo. Incluso su diseñador valora: "Me atrevo a decir que el colegio perdería un poco el sello particular que ha ganado y ha crecido con los años si se perdiera. Confío en que no sea así".