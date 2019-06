El creador del polémico tuit contra los estudiantes canarios: "Lo hice para llamar la atención"

Cada año estudiantes de todo el país afrontan la temida EBAU con una dosis de nervios por afrontar uno de los momentos más importante de sus vidas. Y todo ello no queda exento de polémicas. Algo que provoca la discordia entre los estudiantes. En los últimos días se ha generado una confrontación en el que se critica la supuesta facilidad de estas pruebas en Canarias.



"Venga no me jodas. ¿Habéis visto la selectividad que hacen los de Canarias? ¿Pero qué clase de broma es esta?", se pregunta en twitter el usuario @EzDut, un estudiante vasco. "Estoy hasta la polla enserio, llevo estudiando 2 semanas seguidas encerrado en mi habitación para que luego venga un NIÑATO de CANARIAS y me quite la plaza en medicina", añadió el estudiante en un tuit que ha salpicado las redes.



No solo ha creado controversia en Canarias, también en otros puntos de España, como en el País Vasco, donde se han echo eco de lo sucedido en la, el segundo canal de la televisión pública regional. En el programa de 'Está pasando', analizaron el debate de las diferencias de las pruebas de acceso a la universidad de las distintas universidades y aprovecharon para hablar con, el creador del cuestionado tuit que cargaba contra la EBAU canaria.Sobre el motivo de la publicación del polémico tuit, "", afirmó. Negó que su intención fuera dejar en evidencia la dificultad de los examenes entre comunidades.Urtzi, junto con su amigo, hicieron la Ebau el año pasado y ahora son estudiantes de Sociología en Bilbao.A pesar de las declaraciones a la, tanto Urtzi como Iker siguen realizando publicaciones en Twitter que siguen incitando a la polémica.PP y Ciudadanos piden una Selectividad única en Españahan reclamado, este jueves, en el Congreso un sistema de Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad (EBAU) "homogéneo" en toda España y que, por tanto, "garantice la igualdad de contenidos como en los criterios de evaluación".Los dehan recordado que durante la pasada legislatura presentaron "hasta cuatro" iniciativas sobre este mismo tema.Lapide al Gobierno que abran un "proceso de negociación", en el seno de la Conferencia Sectorial, para lograr esta prueba única en el país y "corregir los desajustes territoriales" que, a su juicio, existen "tanto en los resultados" como en el "consecuente acceso a la universidad"."España presenta diferencias significativas entre comunidades que, además, no parecen ser coherentes con los resultados de los estudiantes en esa comunidad a lo largo de su vida académica, ni en las evaluaciones continuas ni en pruebas externas estandarizadas", apunta el texto registrado.La formación naranja pone como ejemplo de esta situación el caso de Castilla y León que en pruebas como PISA es líder en rendimiento competencial, mientras que su nota media en laes de 6,2. "Presentó un 9,5% de alumnos con sobresaliente en la EBAU, por debajo de, al menos, catorce comunidades autónomas", apuntan.Pero, además, Ciudadanos quiere instar a las comunidades autónomas a que desarrollen mecanismos de publicidad para las notas medias agregada por centro educativo de la EBAU en sus boletines oficiales y habilitar un portal web donde está información se encuentre disponible para que estudiantes y familias puedan consultar los datos. También llama a unificar las tasas de matrícula en todas las autonomías.