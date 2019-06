Donald Trump asegura que la Luna es parte de Marte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que la Luna es parte de Marte, en un 'tweet' que ha publicado para criticar la decisión de la NASA de ofrecer viajes turísticos a la Estación Espacial Internacional (EEI) a partir de 2020.



"Con todo el dinero que hemos gastado, la NASA no debería hablar de ir a la Luna --algo que hicimos hace 50 años--. Deberían estar centrados en cosas mucho más importantes que estamos haciendo, incluido Marte (del cual la Luna es una parte). ¡Defensa y Ciencia!", ha escrito.





For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon - We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science!