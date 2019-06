La castración, entre la docencia y la política

La profesora de Lengua Española y Literatura del IES San Diego de Alcalá, en Puerto del Rosario, Aurelia Vera Rodríguez, conocida popularmente como Ore, se enfrenta a una de sus lecciones más difíciles. Francisco Serrano, diputado y presidente del grupo parlamentario Vox en Andalucía, ha puesto una denuncia contra esta feminista y concejala del PSOE en Puerto del Rosario, por cinco delitos; amenazas, coacciones, injurias, delito de odio y contra los sentimientos religiosos. El motivo es el concepto de castración, femenina y masculina, analizado en el aula y las palabras de la profesora.

Un padre colocó una grabadora en la mochila de uno de sus alumnos y entre las frases que quedaron registradas en el dispositivo se escucha a la profesora, según Okdiario, hacer referencia a la "castración selectiva" con el objetivo de controlar la fuerza física del hombre y conseguir así un poder matriarcal. "¿Salvar el planeta justificaría castrar al 25% de la población?" plantea la profesora. "Hacer que los hombres dejen de gobernar para que nos den el poder a nosotras", se oye. "Si tú le cortas los huevos a los niños al nacer, no solo no van a poder tener hijos, sino que no van a desarrollar una serie de hormonas que no le van a dar fuerza física". Aquí está el meollo del escándalo para el diputado ultraderechista. En una de las clases de Ore Vera con sus alumnos de 4º de la ESO, de 14 y 15 años se suscitó un debate cuando "estaban leyendo un capítulo del popular libro 'El Cuento de la Criada' y de ahí surgió el argumento imaginario de plantear "lo contrario": ¿Qué pasaría si las mujeres dominasen el mundo?". Esta es una de las frases de Vera que ha originado la polémica, pero que, según la profesora, está pronunciada en medio de un debate basado en un "imaginario caso".

El revuelo de Vox contra la socialista ha hecho que el Gobierno de Canarias anunciara la apertura de un expediente. Por su lado, la profesora estudia acudir a la Inspección Educativa para que aclare el contexto en que se ha realizado la grabación y se investigue la legalidad del material que se ha publicado. Sin embargo, ayer, la directora y la jefa de estudios del centro trataron sin éxito de localizar a los alumnos que habían realizado la grabación.

El denunciante Francisco Serrano, de Vox, expuso en Twitter que "es increíble que el IES San Diego de Alcalá, en vez de pedir explicaciones a la profesora, presiona a sus alumnos para saber quien grabó las clases. Ninguno de ellos lo saben. Los padres pusieron grabadoras en sus mochilas sin decírselos".

Ore Vera, número dos del PSOE en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, aunque como independiente, creó en su instituto el colectivo feminista La Sexta Cariátide cuyas componente pusieron en marcha una campaña de recogida de firma para incluir en los plantes de estudio el feminismo como asignatura. Esta iniciativa de la profesora fue galardonada con el premio Meninas por la Delegación del Gobierno "por su compromiso por concienciar a la sociedad en la que viven la necesidad de impartir el feminismo en las escuelas y en su lucha por lograr que sea considerado una asignatura curricular".

Educación abre una investigación en el instituto

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha enviado a responsables de la Inspección Educativa al IES San Diego de Alcalá de Puerto del Rosario para que se abra un expediente informativo con el fin de conocer los hechos denunciados por Vox sobre la profesora Aurelia Vera que imparte clases de Lengua a alumnos de 4º de la ESO.

En relación a estos hechos denunciados por el partido de la ultraderecha, en los que asegura que la profesora realiza un "adoctrinamiento feroz", la Consejería de Educación señaló a Europa Press que "no les consta denuncia alguna a este respecto, habiéndose enterado de los mismos por los medios de comunicación".

Por ello, indican desde el citado departamento del Gobierno de Canarias, que se ha enviado al instituto majorero a miembros de la Inspección con el principal objetivo de conocer los hechos, porque de esta forma y tras el informe pertinente de los inspectores se podrían denunciar los mismos.