Selectividad, PAU y ahora EBAU: tres nombres, misma reválida

Un grupo de chicas hacía cálculos la mañana de ayer en el tranvía sobre las notas necesarias en la inminente prueba. "Si le sumas xx a la que saques aquí te da xx", elucubraban. Cifras de esperanza para pasar el corte que dará acceso a la carrera elegida. Ellas se referían a la EBAU (o EvAU que de ambas formas se escribe), la prueba de acceso a la universidad que tuvo como escenario el Campus de Guajara. En la parada de igual nombre se bajaron, entre dudas de quedarse o seguir, así como pensar que o bien llegaban muy pronto o lo hacían demasiado tarde. Todavía eran las menos diez. Entre carreras, nervios y alguna lágrima por no encontrar el aula del examen terminaron ubicándose, junto al resto de jóvenes, en torno al Aulario Central. Ya eran casi las nueve de la mañana, hora fijada para la presentación de estas jornadas anuales -ahora, en junio, y luego en julio- . Dispuestos a vivir la primera de las tres jornadas que hasta mañana llenarán de estudiantes varios espacios en la ULL.

Más de 3.800 chicos y chicas se congregaron en el Aulario y en las facultades de Económicas y Derecho o la Biblioteca para realizar el primer examen de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), que comenzó con normalidad y sin grandes contratiempos, más allá de la llegada tardía al examen de alguno y los habituales problemas de tráfico para acceder al campus.

La primera prueba, común para todo el alumnado, fue la de Lengua Castellana y Literatura II, en la cual se propusieron dos textos a comentar: uno del escritor canario Pedro Lezcano y una columna de opinión del periódico El País firmada por Jorge Marirrodriga. Los exámenes de la jornada fueron Lengua Extranjera, al mediodía y, ya por la tarde, Historia de España. Hoy y mañana continuarán las pruebas en mayor número y con varias a la misma hora por las muchas optativas.

Dentro de un operativo que se repite cada año este hay una diferencia. Pudo apreciarse en los escasos profesores respecto a otras veces que ocupaban los bancos fuera de las aulas. Sólo unos pocos, además de lo que regulaban el proceso en el interior, se acercaron a acompañar a los chicos. Uno de ellos lo explicaba: "Hasta ahora venía un vocal por cada centro educativo para orientarlos y apoyarlos en estos momentos. La ULL ha entendido que ya no es necesario que acudan los docentes en un mundo de tecnologías. Para nosotros, por contra, es fundamentad. Creemos que todo ha sido por ahorrarse una cantidad económica irrisoria".

Salvo este detalle, la historia ha sido similar a la de cada año cuando llega el final de curso. Selectividad, PAU o EBAU, la reválida de la Secundaria previa a la Universidad cierra una etapa académica y vital para abrir otra.

CRUE : "No hay pruebas más fáciles que otras"

La convocatoria de las pruebas de acceso a la universidad ha estado marcada este año por cierta polémica suscitada a raíz de artículos periodísticos que han insinuado la posibilidad de que su grado de dificultad fuera dispar en las comunidades autónomas. Por ejemplo, sería más fácil sacar buena nota en lugares como Canarias. La Conferencia de Rectores (CRUE) valora que "las diferencias en resultados de la EvAU no se explican por la mayor o menor dificultad de las evaluaciones (el 40% de la nota de acceso), sino por otro tipo de condicionantes socioeconómicos. Nos gustaría despejar cualquier incertidumbre y no hay informe académico que sostenga con datos contrastados que hay pruebas más fáciles que otras".

El gobierno creará un grupo de trabajo

La ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, ha anunciado la creación de un grupo técnico de trabajo para detectar y corregir las "incidencias" en la dificultad de la Selectividad de diferentes comunidades autónomas para garantizar la "equidad" de los estudiantes de toda España. Este grupo de trabajo será mixto y estará integrado por el Ministerio, las comunidades autónomas y la universidad. Celaá ha rechazado crear una EvAU única en toda España.

José Manuel García Fraga

El vicerrector de Estudiantes de la ULL, José Manuel García Fraga, valora: "Este es el contacto directo con el alumno de nuevo ingreso. El nivel para la universidad no lo da esta prueba, que supera el 95%, sino el Bachillerato. Quien no la supere deberá achacarlo a un mal día, a los nervios u otras circunstancias. Hay un poco de obsesión, todo el año se enfoca a la EBAU". Sobre la estadística de que más de la mitad de los jóvenes canarios quieren estudiar fuera por miedo a la precariedad laboral y las notas de corte subraya: "Estamos rodeados de agua y es frecuente no poder acceder a la carrera que se quiere. Salir fuera como experiencia, para conocer gente y el mundo, me parece bien. Pero sólo por el hecho de salir, no tanto". En la provincia se han matriculado 4.275 personas para la fase general: 3.851 se examinan en el Campus de Guajara; 326 en el IES Alonso Pérez Díaz, en La Palma; 66 en el IES San Sebastián, en La Gomera; y 32 en el IES Garoé, en El Hierro. Hay que añadir los 501 matriculados sólo en la fase específica para subir una nota anterior.