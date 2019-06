Alberto Chicote insiste en criticar los comedores escolares de Canarias

El último programa de '¿Te lo vas a comer?' no ha pasado desapercibido para nadie. El cocinero se adentra en uno de los temas que más preocupa a millones de padres en toda España y analiza la calidad de la comida que reciben los niños en los colegios. El cocinero Alberto Chicote viajó por diversos lugares de España para entrevistarse con responsables de los comedores y de las empresas de cátering que ofrecen estos servicios en un programa de poco más de una hora de duración.

El paso del célebre cocinero visitó los centros educativos de Andalucía y Galicia -donde llegó a felicitar el trabajo realizado- sin ningún tipo de problema hasta que llegó a Canarias, donde su paso estuvo lleno de incidencias.

Una mala alimentación durante la etapa escolar puede tener como consecuencia la obesidad infantil. Motivo que llevó al equipo del programa de La Sexta a las Islas, que es una de las cuatro Comunidades Autónomas con mayor tasa de obesidad infantil -junto con Murcia, Ceuta y Andalucía- y visitó varios colegios en Gran Canaria -en el barrio capitalino de Las Torres y en San Bartolomé de Tirajana- y uno en Tenerife.

La visita tuvo lugar el pasado mes de marzo, donde ya la presencia de Alberto Chicote no pasó desapercibida tras negarle la entrada al C.E.I.P Las Torres. a directora aseguró a El Día que no le permitió la entrada al presentador porque este llegó sin anunciarse y además no tenía ninguna credencial ni autorización para ingresar al centro educativo.

Los comedores escolares de Canarias son junto con los de Melilla, los más baratos de España: El Archipiélago es la comunidad autónoma donde menos se paga por el comedor: 3 euros y el curso pasado 3,30.

Nada más llegar, Chicote se reúne con el nutricionista Camilo Álvarez sobre los "tristes menús" que ofrecen los comedores escolares en Canarias. Menús con exceso de fritos, empanados, precocinados o platos repetidos sucesivamente... El nutricionista criticó la continua oferta de productos procesados en los menús escolares y destaca a Chicote la cantidad de niños con obesidad o sobrepeso que acuden a su consulta: "Es un problema que si no no se coge a tiempo, se nos va de las manos", afirma.

Con el profesional habla con una madre que afirma que "he tenido que sacarle del comedor escolar porque al tener que seguir una rutina de alimentos, a veces, los platos no eran adecuados". El menor aseguró que mientras estaba en el comedor escolar comía todo tipo de alimentos procesados: "Comía fritos, empanadas y pizzas".

"Es un problema importante, al final, esa etapa es la más importante. Además de alimentarse, a esa edad a los niños se les educa en cómo comer. Los padres se dan cuenta cuando ya es demasiado grave", reflexionó el nutricionista Camilo Álvarez.

Acto seguido, ante esta denuncia, Chicote recorre distintos colegios para saber qué criterios nutricionales tienen que cumplir y quién vigila que estos menús sean equilibrados.

Ahí descubre que un catering ofrece sus servicios a uno de los colegios y denuncia el exceso de fritos y salsas en su menú -proporcionado a un total de 42 colegios públicos- no cumple con los criterios nutricionales marcados.

Chicote se personó en las oficinas, en el barrio de Las Mesas, y llamó por teléfono al no haber nadie. "No vamos a hacer ningún tipo de declaración", le dijeron. "No es una cuestión de declaraciones porque no hay ninguna acusación, ni nada parecido", comentó el cocinero.

La polémica llegó al colgar el teléfono cuando el presentador madrileño escuchó un "me cago en tu puta madre", procedente tras unas vallas en frente de las sedes de la empresa de cátering. "Yo le mando sus saludos a mi madre, pero: ¿Qué problema tienen?", comentó Chicote.

A esto llegó un coche de la Policía Nacional que preguntó al cocinero que problema había tenido. "Solo he tocado a la puerta y no me han atendido ni nada. Luego les he llamado por teléfono porque quería ver si me podían responder unas preguntas. Solo he tocado a la puerta y no me han atendido ni nada. Luego les he llamado por teléfono porque quería ver si me podían responder unas preguntas. Me han dicho que no iban a hacer declaraciones y lo último que he recibido es un señor que se caga en mi puta madre", se explicó.

Los agentes mediaron entre el chef y la empresa e insistieron a Chicote que no iban a hacer declaraciones.

Tras esto, Chicote habló con una empleada de la empresa, que le dieron el nombre del nutricionista que supuestamente supervisaba todos los menús que comen los niños en los comedores escolares. El presentador ya conocía al profesional y tras ponerse en contacto con él, comprobó que era falso y que nunca había trabajado con esa empresa.

Para finalizar el programa, Chicote tuvo una reunión con responsables de la Consejería de Sanidad. Chicote criticó que "los menús que los colegios tienen colgados en su página web están sustentados con algo que nos es cierto. "En algún sitio el mecanismo falla", resaltó.

"Nos estás alertando de algo que lógicamente hay que comprobar, porque nosotros actuamos de buena fe", responden al presentaror. Añaden que "debe haber algún error que hay que corregir".