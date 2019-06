Más del 90% de los trabajadores del HUC piden la dimisión de su gerente

Intersindical Canaria (IC) ha tildado de "éxito rotundo" la convocatoria de referéndum realizada durante la primera jornada de paro en el Hospital Universitario de Canarias, cuyo objetivo era recabar la opinión de los trabajadores del centro de cara a solicitar formalmente la dimisión de Soledad Pastor Santoveña, gerente del HUC. De los 4.600 trabajadores llamados a las urnas han ejercido su derecho a voto el 81%, de los cuales el 99% ha expresado su apoyo a presentar dicha solicitud formal.

"A pesar de las dificultades que nos han puesto desde la Gerencia para poder realizar esta consulta, ya que ni siquiera nos han pasado los listados completos, podemos afirmar que ha sido un éxito y que ahora mismo ya estamos redactando el documento oficial al que daremos entrada de registro en la Consejería a lo largo de esta misma semana", afirma Catalina Darias, portavoz del Nacional de Salud de Intersindical Canaria.

Catalina Darias ha denunciado el intento de "boicot" por parte de la dirección del centro, ya que "los servicios mínimos no fueron publicados hasta el martes por la tarde, hecho que ha provocado que muchos de los trabajadores no supieran si podían o no ejercer su libre derecho a la huelga".

"No solo se usa la intranet para desinformar y mandar mensajes confusos a los trabajadores, además se utiliza como medio para conculcar un derecho fundamental del trabajador. Es inadmisible que gran parte de la plantilla se fuera de este centro sin saber si formaba parte o no de los trabajadores seleccionados para cubrir los servicios mínimos", añadió.

A la movilización llevada a cabo en Tenerife se ha sumado la de los trabajadores del Hospital Insular de Lanzarote, afectados también por la implantación de este nuevo sistema de contratación. Al igual que ha sucedido en el centro tinerfeño, desde el comité lanzaroteño se han denunciado también las supuestos presiones y la falta de información respecto a los servicios mínimos.



IMPLANTAR EL NUEVO SISTEMA DE FORMA PROGRESIVA.

Intersindical Canaria ha hecho un llamamiento al diálogo a los responsables del Servicio Canario de Salud (SCS) y a la Consejería de Sanidad con el objetivo de establecer una mesa de negociación justa para ambas partes. En este sentido, Catalina Darias ha reiterado que esta fuerza sindical aboga por la implantación progresiva del nuevo decreto de contratación y respetando la antigüedad de los trabajadores procedentes de las actuales listas de contratación.

Darias indicó que son trabajadores "que llevan años concatenando contrataciones y que tienen derechos". "Pedimos que se respeten los listados actuales hasta que este proceso se ponga en marcha, ya que todo apunta a que esto será partir del año que viene. Además, estamos hablando de un listado nacido en el año 2001 bajo los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad con el marco legal del convenio colectivo y los acuerdos de integración. Son listados que se van a agotar por vías naturales, ya que la gente se va jubilando, y a partir de ahí situar los nuevos listados procedentes de ese proyecto de orden de listas de contrataciones", dijo.

Según la portavoz sindical, de llevarse a cabo esta iniciativa del Servicio Canario de Salud, la aplicación de la nueva lista de contratación supone la inestabilidad laboral para 4.000 trabajadores, una situación que afecta también al Hospital Insular de Lanzarote.