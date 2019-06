"El origen del racismo es la ignorancia"

Habla siete idiomas y en su ADN se entrelazan tres etnias africanas: "Mi madre es wolof y mi padre es medio fulani y medio soninké", precisa Fátimata Shogo M'Baye, presidenta de la Asociación de Mujeres Africanas, en una entrevista en la que habla de inmigración, de racismo, de terrorismo... "En Canarias existe un gran desconocimiento político e intelectual con respecto a África", censura la activista mauritana.

¿Cómo llegó a España?

Vine con veintidós años, a continuar mis estudios, con una beca que me concedió la cooperación española. Quería continuar mis estudios fuera de Mauritania, así que primero busqué una beca en Quebec, Canadá, ya que en un principio mi objetivo era estudiar medicina, pero después de solicitarla tuve que esperar tanto tiempo a la respuesta que mientras me concedieron esta otra beca. Como no podía rechazarla para seguir esperando a ver si me aceptaban o no en Canadá decidí venir a aquí, y me diplomé en Ingeniería Informática, especializándome en desarrollo y comercialización de aplicaciones para dispositivos móviles.

¿Le costó mucho adaptarse a nuestra sociedad?

Bueno, al principio lo pasé bastante mal porque no sabía el idioma y la cultura canaria chocaba con la mauritana. Pero a pesar de todas las dificultades finalicé mis estudios. El hecho de que hubiera pocas mujeres en la carrera fue un estímulo para demostrar que también nosotras somos capaces de cursarla.

¿Por qué eligió la rama informática?

Siempre me ha gustado la electrónica. De hecho, en Mauritania había cursado estudios de electrónica, aunque he de reconocer que tenía vocación por la medicina.

Sin embargo ha trabajado como agente de seguros, promotora comercial, programadora y profesora de francés

Es cierto, pero es que la informática no tiene salida en el Archipiélago porque no hay grandes empresas como en la Península, así que la mayoría de mi promoción está fuera de Canarias o incluso de España. Las empresas pequeñas tienen proyectos pequeños, así que un informático que trabaje en una empresa pequeña termina haciendo de todo. Para que un ingeniero pueda tener posibilidades de trabajar en su campo debe hacerlo en una gran empresa.

¿Es cierto que en Mauritania sigue habiendo esclavos?

Es un poco complicado hablar de eso, porque la esclavitud está prohibida, pero entre los harratín, los descendientes de los esclavos manumitidos, quienes componen la clase social más baja de la población, hay quienes aún siguen trabajando como siervos para algunas familias. No son propiamente esclavos, pero están acostumbrados a trabajar para los demás. Hay quienes están especializados en organizar bodas, y lo vienen haciendo desde hace generaciones, por lo que es muy difícil cambiar esa mentalidad de la noche a la mañana. Al mismo tiempo hay que dejar claro que afortunadamente es algo que está desapareciendo gracias a la educación.

¿Han desaparecido los conflictos raciales entre árabes y negros?

Sí, eso es algo del pasado, pero lo que sigue pendiente es que la representatividad de la población negra dentro de los sucesivos gobiernos que se han venido alternando ha sido mínima y cuando hay un negro en el gobierno siempre pertenece a los harratín. Está habiendo cada vez más activismo para que el régimen no elija únicamente a árabes para componer los gobiernos, porque es inaceptable que en un país compuesto por tantas etnias solamente una ejerza todo el poder. Eso es en el plano político, pero en cuanto a la población, no existen problemas entre árabes y negros.

¿Cree que el terrorismo yihadista está ganando partidarios entre la población mauritana?

En absoluto, cuando ha habido atentados de ese tipo luego se ha demostrado que quienes los llevaron a cabo no eran mauritanos. Debo recordar que Mauritana comparte 463 kilómetros de frontera con Argelia y con Mali nada menos que 2237 kilómetros, lo que la convierte en una de las fronteras más largas de África, además, ambas están situadas en pleno desierto así que no pueden ser vigiladas como las fronteras europeas, convirtiéndose en auténticas tierras de nadie. De esos dos países es de donde provienen los terroristas que han atentado en Mauritania.

¿Hay racismo en Canarias?

No podría afirmar que no lo hay, porque me he encontrado con él, pero siempre he comprobado que cuando una persona cargada de prejuicios contra los africanos o los musulmanes nos conoce, entonces la cosa cambia. El origen del racismo es la ignorancia, juzgar sin conocer, por lo tanto, cuando se conoce, el racismo desaparece.

¿Cuál es el futuro de la cooperación comercial entre Canarias y África?

Canarias está en el lugar perfecto para ser el punto de conexión entre África y el resto del mundo. El único problema es que hay un gran desconocimiento de África a nivel político e intelectual. Los empresarios canarios deben conocer mejor a sus vecinos si quieren entrar en el mercado africano.

¿Cuál es la solución al problema de la inmigración ilegal?

Es algo complicado, porque hay que arreglarlo en ambas orillas. Por el lado gubernamental se debe buscar el porqué de la inmigración ilegal y entonces se descubrirán cosas sorprendentes.

¿Cómo por ejemplo?

Que hay gente que recurre a entrar ilegalmente en España porque no consiguen el visado, pero con lo que invierten en el viaje en patera podrían haberlo pagado con creces. O que la mayor parte de la emigración ilegal que llega a Canarias lo hace legalmente en avión.

¿Qué es lo que sucede?

Pues simplemente que toda la atención se centra en quienes entran en patera pero no en todos los que vienen en avión con visado y luego se les agota y siguen aquí. Lo que sucede es que esa emigración es sudamericana y por ciertos vínculos culturales no es vista como una invasión, que es lo que el efecto visual de la llegada de una patera produce en la opinión pública.

Usted es miembro de la asociación Jóvenes Empresarios del Atlántico (JEA), donde se encarga de la coordinación de las relaciones con África.

Lo que hacemos es intentar unir fuerzas entre nosotros para hacer negocios y dirigirnos a la administración como una sola voz para intentar exponerle los problemas con los que nos encontramos en nuestro quehacer diario.

También es presidenta de la Asociación de Mujeres Africanas en Canarias (AMAC)

Es una asociación que ha sido constituida recientemente y que es el resultado de la reunión de un grupo de mujeres provenientes de diversos países africanos, que un día llegaron a Canarias, cada una con sus propias motivaciones e ilusiones. En esas primeras reuniones fuimos viendo la necesidad de crear una asociación a través de la cual conseguir que se oyera nuestra voz, no a través de los demás, sino de nosotras mismas. ¿Quiénes mejor que nosotras para expresar quiénes somos, qué necesitamos y qué podemos lograr y aportar a la sociedad?

¿Y cuáles son sus objetivos?

La asociación tiene una parte cultural que busca la integración, formación y capacitación de las mujeres africanas residentes en Canarias, porque hay gente que lleva más de una década viviendo aquí y apenas habla español. También queremos conseguir cierta visibilización de la mujer africana y sus culturas, que los canarios nos conozcan.

¿Cómo piensan lograrlo?

Realizando encuentros entre mujeres africanas y canarias en los que intercambiar experiencias, a nivel tanto cultural como empresarial. En este segundo campo, buscamos que haya la cooperación internacional suficiente para apoyar el desarrollo de las mujeres africanas en los países en vías de desarrollo, pero al mismo tiempo queremos apoyar a los jóvenes a emprender y no esperar que el gobierno nos dé una subvención. Para eso hay que crear cooperativas y apoyar a las jóvenes a emprender, así como tejer redes empresariales entre nosotras para apoyarnos y tener más facilidades a la hora de hacer negocios.

¿Su deseo de dar a conocer a la mujer africana no choca con la islamofobia?

La religión en sí no es mala, la maldad la hacen quienes la interpretan de forma violenta. A pesar de lo que comúnmente se cree en Occidente, la mujer musulmana no es sumisa y no obedece como una esclava al hombre, porque el islam no le exige eso. El problema es que los musulmanes hacen lo que les da la gana con la religión y un claro ejemplo de eso es la poligamia.

¿A qué se refiere?

A que en el islam la poligamia está sujeta a tantas reglas que si se cumplen a rajatabla ningún hombre podría casarse con más de una esposa. La poligamia en los países africanos no se practica estrictamente de acuerdo a las leyes islámicas, porque se mezcla la religión con la cultura.

¿La infibulación (mutilación genital) es otro ejemplo?

Efectivamente, esa es una práctica que no está en el islam, no aparece en el Corán por ninguna parte, la mayoría de los musulmanes no sólo no la practica sino que la desconoce completamente. Es una práctica cultural africana que no tiene que ver con la religión porque también la llevan a cabo los politeístas y los cristianos.

¿Se practica en Mauritania?

Sí, pero se está haciendo mucho por erradicarla. El problema es que es una tradición cultural muy extendida que antiguamente se practicaba más, pero en la actualidad se lleva a cabo mucho menos y donde mas se realiza es generalmente en los pueblos.

¿Qué opina de la irrupción de la ultraderecha islamófoba y anti inmigratoria en el parlamento?

Me sorprende que gran parte de sus votantes sean jóvenes. No hay motivo para alarmarse por la inmigración musulmana, al menos aquí. Quizás todo sea una reacción al miedo que han generado los atentados del 11 de marzo de 2004, pero la gente que cree que todos los musulmanes somos terroristas deberían saber que no se puede generalizar, porque en todas la religiones hay fanáticos. Anders Breivik el terrorista de extrema derecha ? que llevó a cabo los ataques de Noruega en 2011 ha sido presentado como un loco por el simple hecho de que es cristiano, pero de haber sido un musulmán hubiera sido calificado directamente como un terrorista aunque se hubiese demostrado que estaba completamente trastornado.

¿Cuál es el remedio contra el racismo y la islamofobia?

Sin lugar a dudas el conocimiento y el respeto, cuando hay respeto entre las personas no suceden fenómenos discriminatorios de ningún tipo. Por eso siempre digo que el respeto es muy importante. También se debe dejar claro que cuando una persona ve que un musulmán es alguien malo no debe pensar automáticamente que es así porque su religión es totalmente negativa. El problema es que al final los actos de una minoría terminan salpicando a todos.

¿Qué le parece la política de Trump?

Es un hombre que no se distingue precisamente por su cultura, pero tiene muchísimo dinero y eso le ha permitido llegar a donde está. Queriendo luchar contra la inmigración trata de mostrar que su país está seguro, pero está creando un conflicto, porque en vez de afrontar el problema de la inmigración lo rechaza y eso le traerá aún más problemas. Debería tener más respeto a la legislación internacional y no tratar de dominar a los demás como está intentando hacer con Irán.

¿No ha sido chocante que llegara al poder tras la presidencia del primer afroamericano?

Cuando Obama llegó al poder generó una ola de optimismo en toda África y entre todos los africanos que vivimos en Occidente, porque confiábamos que la mentalidad de estos países, muchos de ellos antiguas potencias esclavistas, había cambiado y esa confianza, que se propagó incluso entre los afroamericanos, dio pie a que muchos bajasen la guardia pensando que no podría haber una involución, pero precisamente por no estar alerta la ha habido. Los que estaban en contra de Obama son quienes han aupado a Trump al poder.

¿Los africanos que viven en Canarias no se marginan al vivir en ciertos barrios?

Para que sus familias puedan prosperar, la mayoría de los inmigrantes africanos tratan de enviar a sus países la mayor parte del dinero que obtienen trabajando. Por eso no pueden vivir en barrios caros, además, los salarios que cobran también los condenan a vivir así.

Supongo que habrá vivido la triple discriminación de ser mujer, inmigrante musulmana y negra

Sí, y cualquier persona que haya tenido que cargar con estas etiquetas lo tiene mucho más difícil que el resto, porque debe afrontar toda una serie de prejuicios. La solución es luchar sin parar y demostrar a los demás que están equivocados cuando te juzgan sin conocerte.

¿Cómo empresaria cree que hemos salido de la crisis?

De ningún modo, las empresas no acaban de levantar cabeza, las que se abrieron hace tres años cierran y que las empresas cierren sólo significa una cosa: paro.

¿Y qué cree usted se debe hacer para remediarlo?

Canarias presenta el problema añadido de que su economía está muy concentrada en el turismo, por lo que debería diversificarse, centrarse en otros recursos. La agricultura canaria tiene el problema de que sus precios no pueden competir con los de los mismos productos que son de importación, y por eso se les debería prestar más apoyo.

La ficha

Fatimata Sogho M'Baye (Nouakchott, 1975) es ingeniera informática, empresaria y presidenta de la Asociación de Mujeres Africanas en Canarias. Tiene nueve hermanos de padre y madre. Tres de ellos viven en Europa, dos en Francia y uno en Fuerteventura. Diplomada en Ingeniería Informática en la ULPGC, culminó sus estudios universitarios en el Tecnológico de Monterrey, México. Está casada con un canario.