La Patrulla Antimonturros recupera el espacio natural de Montaña Roja en Playa Blanca

La Patrulla Antimonturros retomó el pasado lunes su lucha contra la moda de apilar piedras en los espacios naturales del archipiélago. En esta ocasión el alumnado de Primaria del CEIP El Quintero y alumnado de 1º de la ESO del IES San Bartolomé unieron sus fuerzas para reorganizar el espacio natural de Montaña Roja en Playa Blanca.

Bajo el proyecto 'Mírame y no me toques: No dejes tu huella', iniciado en el CEIP El Quintero por Luz María Duque Dorta, docente y coordinadora del programa de acciones para el fomento del patrimonio social, cultural e histórico canario, se da continuidad a una serie de actividades promovidas para recuperar y restaurar los espacios naturales de la isla que se ven sometidos al acoso constante de una moda de consecuencias nefastas para los ecosistemas insulares, al margen del grave impacto visual que ocasionan.

La profesora Guayarmina Reyes Medina, jefa del Departamento de Geografía e Historia y también coordinadora del programa de acciones para el fomento del patrimonio social, cultural e histórico canario del IES San Bartolomé, motivada por el impacto y la repercusión que esta moda está teniendo sobre nuestro paisaje, decide emprender con su alumnado diversas acciones para concienciar sobre la alteración que esto produce en el medio.