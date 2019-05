Rosi Aguilar, nueva rectora de la ULL

"Rojas Rivero, Gloria Pilar. Vota". La presidenta de la mesas instalada en la facultad de Derecho cerraba así la votación de la candidata a rectora. Fue puntual, a las 11:00, y acudió con su DNI pero sin los votos, que recogió en la cabina instalada para preservar la privacidad. Bromeó con su segundo nombre, Pilar -"uno por mi madrina y otro por mi abuela" con el que "no me identifico". Aclaró que "no estoy ni preocupada ni nerviosa. Soy optimista y hay motivos para ello, como dice mi lema, pero también tengo dosis de realismo". Adelantó que "es probable que baje la participación y con seguridad entre el alumnado (como ocurrió). Hay que animarle para que salga de la biblioteca. Al no haber clase muchos profesores se quedaron en casa salvo los concienciados. Esta vez el bloque progresista va junto como ha sido tradicional". Al alumnado le planteó "su responsabilidad para elegir rectora". Y respecto al PAS valoró: "He tratado de convencerles respetando sus derechos y con el máximo consenso". Por la tarde no pudo acudir a su cuartel general por encontrarse indispuesta.

De repente la pantalla dejó de reflejar los datos del escrutinio y las tablas de cifras dieron paso a una gran foto de Freddie Mercury. Empezó a sonar entonces We are the champion y se descargó toda la tensión acumulada desde por la tarde -y estos últimos meses- en el Salón de Grados de la Escuela de Informática. Eran las 19:39 horas y con el 83,25% escrutado Rosi Aguilar doblaba en votos a Gloria Rojas en la segunda vuelta de las elecciones al Rectorado de la Universidad de La Laguna. Rosi bailó, su gente gritó "rectora, rectora" y se abrieron las botellas del champán -francés, por supuesto- que llevaba un rato enfriándose.

Rosi Aguilar Chinea será la segunda rectora de la ULL tras Marisa Tejedor (1990-1995). Ayer la llamó por teléfono nada más confirmarse su victoria al igual que a su antecesor, Antonio Martinón.

Rosi será rectora los próximos cuatro años después de imponerse con claridad en la segunda vuelta de las elecciones a Gloria. No sólo logró repetir los veinte puntos de ventaja del primer ciclo respecto a sus dos rivales de entonces -Pino Caballero fue la tercera- sino que lo aumentó para imponerse con una mayoría simple aplastante. Así, con el 100% ya escrutado, la catedrática de Ingeniería de Sistemas y Automática obtuvo el 63,6% de los sufragios emitidos, tras la ponderación que establecen los estatutos de la ULL, por el 36,4% de la también catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.

Ambas candidatas establecieron sus cuarteles generales en el mismo lugar en el que aguardaron a los resultados de la primera vuelta el pasado día 13 y la secuencia cronológica también fue similar con la salvedad de la indisposición de Gloria Rojas que le impidió acercarse por la tarde a la sede donde se encontraba su equipo. Siguieron en tiempo real el escrutinio en el Aula 1.3 de la Facultad de Derecho y en el Salón de Grados de Informática, respectivamente.

"Rector, rectora, rectora" o el ya clásico "Vamos Rosi", lema de campaña. Fueron algunos de los gritos escuchados en un ambiente festivo a medida que la pantalla reflejaba los resultados de las 19 mesas electorales.

Pero hay que empezar por el principio de un largo día, otro más en todo este proceso de elección de nueva rectora.

Rosi fue la primera de las dos candidatas en votar. Lo hizo puntual, a la 10:05 horas, en la Escuela de Informática donde apenas unas cuantas personas le precedieron. Presidía la mesa de nuevo el director de la Escuela, Leopoldo Acosta. Aguilar, tras depositar su voto, acabó, ante la expectación de los miembros de la mesa y los medios de comunicación, con un "¿lo hice bien?. Es que me dijeron que la otra vez metí la papeleta muy rápido".

A la salida valoró: "Mantengo la misma ilusión del primer día y me encuentro llena de energía. Con ganas de ponerme a trabajar ya, desde mañana mismo (hoy para el lector) por la transformación de la ULL que hemos planteado todos estos días".

"Nos subimos en un tren en marcha por lo apretado del calendario lectivo, añadió, y hay que tener cuidado de no salirnos de la vía. Repito, subirnos en marcha para cambiar la ruta y ver cambios pronto porque hacen falta".

Una de las novedades de este intervalo entre la primera y la segunda vuelta ha sido la encuesta puesta en marcha por la candidatura de Aguilar para conocer propuestas a poner en práctica durante los cien primeros días de gobierno: "Hemos recibido 900, ya que cada persona ha presentado tres y participaron unas 300. Somos conscientes de que muchas de ellas no se podrán poner en práctica en ese tiempo pero sí empezar a planificar sobre ellas en la medida de lo posible".

Rosi destacó una petición por cada sector: "Los alumnos, el Consejo del Estudiantes; los profesores, el Plan de Ordenación Docente y la Contratación de plazas, y el Personal de Administración y Servicios (PAS) todo lo que tiene que ver con su RPT".

"Con la tranquilidad del trabajo bien hecho". Así resumió su ánimo ante las elecciones que acabaría ganando. Y añadió: "Creo que tenemos un buen proyecto que hemos sabido comunicar, al menos en el sentido de que la gente se nos ha acercado y nos ha animado con el convencimiento de que íbamos a ganar. Trabajaré duro porque creo que me apoya y tengo detrás de mí a toda la comunidad educativo. Por eso estaba y estoy tranquila".

Y tanto que debía estarlo. Tal y como se confirmó por la tarde. Desde los primeros resultados al final del escrutinio. Mesa a mesa y facultad a facultad. Siempre dobló los registros de su contrincante.

En todos los sectores que representan a la comunidad educativa de la ULL. Pero arrasó especialmente entre el PAS al acumular nada menos que el 81,2% frente al 18,8% de su rival.

Entre el PDI doctor y con vinculación permanente ganó con el 59% de los sufragios frente al 41% de Gloria.

No hubo color en la votación del PDI no doctor y no permanente: un 62,9% frente al 37,1%.

Por último, en el sector del alumnado, el 66% para Rosi y el 34% para Gloria.

Una victoria incontestable que ya se preveía desde el inicio del recuento. Pero hubo contención porque pesaba el recuerdo de la primera vuelta cuando en un momento dado se quedaron a un solo punto de la mayoría absoluta la proclamación inmediata como rectora de Rosi.

Hasta que los números fueron apabullantes y la media centena de personas presentes prorrumpieron en una larga ovación. Incluso hubo lágrimas de emoción.

Vamos Rosi. La campaña de la ilusión era la frase que reinaba en la sala. Entre música, imágenes de la intensa campaña de estos días o los resultados según avanzaba el escrutinio. Y el champán enfriándose. Todo eran besos, abrazos, risas y alegría, mucha alegría. Al principio contenida y luego desbordante.

Justo cuando Rosi cogió un vasito, lo llenó de champán y brindó con esta frase: "Muchas gracias a todos, hoy es el día número uno del futuro de la ULL". Le respondió de inmediato, vaso en alto, el ex rector Eduardo Doménche con el que Rosi fue vicerrectora: "Porque tengan un feliz rectorado tú tu equipo y la ULL".

Doménech ha estado en la sombra ayudando y apoyando a Rosi desde el principio. Como otros que, de forma desinteresada, han estado ahí y se mantendrán ahí a partir de ahora sin aparecer públicamente en primera línea directiva: Jesús Torres, Alexis Méndez, Jorge Martín... Y un largo etcétera.

La ya nueva rectora se acordó en sus primeras declaraciones "de todos los que han creído desde el primer día en que otra ULL es posible". Aseguró, además, estar "muy contenta por este comienzo del futuro" e insistió en la idea de que "este no es el final sino el comienzo. Desde esta noche ya estamos pensando en cómo transformar la ULL".

Volvió a mencionar " a todo el equipo que me ha acompañado en este camino. Pero en el sentido amplio, no únicamente las diez personas que van a ocupar un cargo de dirección. La enhorabuena y las felicidades son para todos".

Un aspecto a cuidar y mejorar como declaración de intenciones: "La participación de todos los sectores, especialmente los estudiantes. A ellos queremos ponerlos en el centro de todo y para eso resulta fundamental conocer sus inquietudes y poder responder a las demandas. Es una asignatura que deberemos afrontar".

Volvió a sonar We are de Champions y la potente voz de Mercury contagió a todos de nuevo. La primera en recibir la energía de Queen fue la flamante rectora, que se descoyuntó bailando en el centro del grupo entre los plausos de sus compañeros. Tal vez para descargar la tensión acumulada todo este tiempo.

Como decía su conocido eslogan de campaña, Vamos, Rosi... De momento hasta el rectorado de la Universidad de La Laguna.

Gloria Rojas: "Era optimista, pero con dosis de realismo"

Participación más baja

La segunda vuelta de las elecciones a rectora de la Universidad de La Laguna (ULL) se desarrolló con total normalidad en las 19 mesas electorales ubicadas en todos los campus de la institución académica, que abrieron a las 9:00 horas y cerraron a las 18:00. Podían ejercer su derecho al voto un ceso total de 22.187 personas. Votaron 4.301, el 19,4%, frente a los 5.693 de la primera vuelta del 13 de mayo,, el 25,6%. Estos fueron los datos de participación por sectores:

Personal Docente e Investigador (PDI) Doctor y permanente (censo de 1037 electores). Votos emitidos: 856, lo que representa un 82,55%. El día 13 fueron 880, el 84, 86%.

PDI no Permanente (censo de 753 electores). Votos emitidos: 452 (60,03%). En primera vuelta votaron 491, el 65,21%.

Alumnado (censo de 19.520 electores). Votos emitidos: 2.321 (11,89%). En la primera vuelta, 3.633, el 18,61%.

Personal de Administración y Servicios (PAS) (censo de 877 electores). Votos emitidos: 672, el 76,62%). Los resultados del 13 de mayo fueron 689 votos, que supusieron el 78,56%.