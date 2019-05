Pequeño Valiente, Más que 21, Leonardo Ruiz del Castillo, Dinosol y Red Canaria de RSE, Premios Solidarios ONCE Canarias

Pequeño Valiente, la sección 'Más que 21' del programa Roscas y Cotufas de Canarias Radio, Leonardo Ruiz del Castillo, Dinosol y Red Canaria de RSE son los ganadores de los Premios Solidarios ONCE Canarias 2019, fallados este martes.

La ONCE reconoce con este galardón a aquellas instituciones, medios de comunicación, persona física, empresa o estamento de la Administración que hayan exaltado valores relacionados con la integración de las personas con discapacidad y la supresión de barreras físicas y mentales.

En esta octava edición se han otorgado en la categoría 'Institución, organización, entidad u ONG' a Pequeño Valiente por contribuir decididamente a mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer y sus familias, desarrollando numerosos proyectos en colaboración con las unidades de oncohematología de los hospitales de Canarias.

En la categoría de 'Medios de comunicación, programa, artículo o proyecto de comunicación' recayó en la sección 'Más que 21' del programa Roscas y Cotufas de Canarias Radio por fomentar la inclusión en el medio radiofónico de personas con discapacidad, visibilizando su realidad y haciendo participes a las figuras mas representativas de Canarias, en el ambito de la cultura, la politica o el deporte.

En 'Persona física', el jurado otorgó el galardón a Leonardo Ruíz del Castillo por su dilatada trayectoria de entrega a los demás y por contribuir a la fortaleza del movimiento asociativo, ejerciendo la solidaridad en todos los órdenes de su vida. Figuras de las que la sociedad sigue estando necesitada.

Finalmente, en la categoría 'Empresa' el galardón recayó en Dinosol por creer en la inclusión laboral de las personas con discapacidad, articulando programas y proyectos en los que interviene toda la estructura del grupo, como prueba que es posible el encuentro de las empresas y la sociedad, y en la categoría 'Estamento de la administración pública' se otorgó a Red Canaria de RSE por promover en el tejido empresarial de Canarias buenas prácticas empresariales y solidarias, que fortalecen el Tercer Sector y la confianza en una economía más justa.

El jurado estuvo formado por Rafael Yanes, Diputado del Común; Francisco Javier Bencomo, presidente de CERMI Canarias; José Carlos Naranjo, administrador único de Radio Televisión Canaria; Juan Arroyo, presidente de Aspronte; Ana Díaz, consejera general coordinadora de Políticas Sociales y Consejos Territoriales de la ONCE; José A. López, delegado territorial de la ONCE en Canarias; Andrés Guillén, director de zona de la ONCE en Tenerife, y Miguel Ángel Déniz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias.

Los Premios Solidarios ONCE Canarias nacieron con el fin de promocionar y distinguir los esfuerzos de las diferentes capas sociales en favor de la inclusión laboral y social de las personas ciegas, deficientes visuales y con otras discapacidades, así como a la sensibilidad hacia problemas de repercusión social.

La entrega de premios tendrá lugar en una gala que se celebrará en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria el próximo 19 de junio a las 19.30 horas.