El curso escolar 2019-20 comenzará el próximo día 2 de septiembre

Anpe Canarias, sindicato mayoritario en la enseñanza no universitaria, ve "positiva" la antelación en conocer el calendario del curso escolar 2019-2020. No obstante, considera que "aún permite un encuadre más ajustado para mejorar". El presidente en el Archipiélago, Pedro Crespo, resalta: "Es importante dar a los docentes el tiempo suficiente y necesario para planificar el curso escolar". Y subraya "la perentoria necesidad de contar con un periodo en el que programar, coordinar y preparar las actividades". A esto se suman "las incidencias normales en septiembre: la tardanza en la cobertura de las sustituciones y el poco tiempo para la adaptación de los niños de tres años. Este no puede ser menor a las dos semanas". Por otro lado, "la compra de material, las evaluaciones extraordinarias de Secundaria y la finalización de las obras de mejora en los colegios, hacen que los plazos dados por la consejería sean insuficientes". Para Anpe "la jornada intensiva debería ser durante todo septiembre y no solo hasta la mitad de mes para poder planificar el curso sin las presiones de reuniones de departamentos, equipos educativos y resto de órganos de coordinación docente". Crespo concluye: "No se trata de un fallo de este gobierno o este curso, sino de desatinos históricos que parten de las crisis y la falsa creencia de que organizar el curso sin el punto de vista sindical agilizará los trámites".

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) del pasado viernes día 17 publicó la resolución -con fecha del 9- de la directora general de Centros e Infraestructura Educativa de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, Ana Isabel Dorta, que establece el calendario escolar en la enseñanza no universitaria para el curso 2019-2020. Comenzará oficialmente el 1 de septiembre de este año, aunque, en realidad, al ser domingo, lo hará al día siguiente, lunes 2, y concluirá el 31 de agosto de 2020. De hecho, terminará el 30 de junio de ese año cuando concluyan las denominadas actividades ordinarias en las aulas del Archipiélago. En ese momento tendrá lugar el último claustro del curso.

Una excepción serán las Enseñanzas Artísticas Superiores con inicio el mismo día 2 pero final el 10 de julio del año próximo.

En Educación Infantil y Primaria las clases se impartirán en régimen de jornada intensiva en dos períodos: del 2 al 13 de septiembre, y del 1 al 30 de junio. Con una hora lectiva menos al final de la jornada. En el primer caso se recuperará a partir del 16. Tanto en los Centros de Educación Especial (CEO) como en los de FP puede adaptarse el horario según necesidades de transporte en el primer caso o de la FP Dual, en el segundo.

Las matrículas de los centros deberán ser certificadas hasta el 13 de septiembre en Infantil y Primaria; hasta el 20 en Secundaria y Bachillerato y hasta el 31 de octubre en el resto de enseñanzas.

Respecto a las vacaciones (ver cuadro adjunto) serán 26 días aparte de lo que establece el calendario de fiestas laborables de la Comunidad Autónoma para el 2020: 16 en Navidad; cinco en Semana Santa; dos por Todos los Santos y el Día de la Constitución; otro por el Día del Enseñante y el Estudiante, así como dos más por fiestas de carácter local. Además tendrán otro por la celebración de su patrona en cada una de estas islas: Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y La Gomera.

Anpe: "Es fundamental dar al docente tiempo para planificar"