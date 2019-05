Un Estatuto al alcance de todos

El Estatuto de Autonomía de Canarias se aprobó en noviembre pero ha pasado sin pena ni gloria por el conocimiento de los ciudadanos. La norma institucional básica de la comunidad autónoma, aunque ha tenido bastante repercusión en los discursos de los distintos dirigentes políticos, no ha calado en la sociedad. Por eso, la labor que han hecho cinco grupos de alumnos de distintos institutos de Tenerife, Gran Canaria y La Palma resalta por ser un método novedoso para difundir nuestras normas sociales.

En total, han sido cinco grupos, cada uno compuesto por unos 20 estudiantes de secundaria, a los que la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias les ha instado a crear un proyecto creativo para divulgar uno de los artículos del estatuto de autonomía. Coordinados por la asociación Rincón Eutópico para la Educación Creativa y Emocional (Recréate), los participantes tuvieron que explicar en qué se basa el nuevo estatuto mediante un spot publicitario, arte plástico o un proyecto de innovación social, para luego presentarlo y ser evaluados por cinco juezas.

En una sala grande, "fuera de su casa", los cinco equipos se sentaban nerviosos -aunque afirmaban no estarlo- en el edificio de Presidencia ubicado en Santa Cruz de Tenerife. El profesor de Psicología de la Universidad de La Laguna, Antonio Rodríguez, actuó como maestro de ceremonias durante la jornada, celebrada en la mañana de ayer, y también como representación de la asociación Recréate. El coordinador de la iniciativa con los centros recordó el momento en el que le plantearon realizar este trabajo: "No me había leído el estatuto", admitió. Por eso, una vez lo asumió como propio, concluyó que "tenía fundamento y sentido" para incluirlo como actividad para los estudiantes.

Los artículos que tuvieron que desarrollar los estudiantes fueron el 20, derecho a formular instrucciones previas; el 16, a la discapacidad; el 1, título preliminar; el 32, a la buena administración y el 21, apartado 7.

La experiencia además les ha enriquecido con respecto al conocimiento que poseían sobre la igualdad y la inclusividad, ya que muchos han adaptado su proyecto al lenguaje de signos. De hecho, uno de los grupos participantes contaba con un alumno con discapacidad auditiva y, gracias a sus compañeros, pudo disfrutar de la misma manera de los proyectos presentados. Han sido pocos los centros participantes situación que según, Begoña Nóbrega, presidenta de Recréate, ha estado motivada por la "celeridad" con la que se ha realizado la convocatoria, que unida al periodo de evaluaciones finales, ha provocado que hayan sido solo cinco finalmente los centros implicados.

Todos los trabajos fueron evaluados por un jurado compuesto por cinco mujeres cuya profesión se basa en la apuesta creativa, como publicidad o diseño gráfico. A los ganadores se les hizo entrega de un cheque valorado en 300 euros del que se beneficiará su centro escolar para comprar nuevo material didáctico. El ganador resultó ser el IES Pablo Montesino de Gran Canaria, aunque todos los centros obtuvieron galardones por su trabajo duro.