Holanda, ganadora de Eurovisión 2019

Holanda se ha coronado como la ganadora de Eurovisión 2019. Tal y como predijeron las quinielas, Duncan Laurence se ha hecho con el primer puesto en el festival celebrado en Israel, interpretando el tema 'Arcade', una balada "soul" intimista y arreglos electrónicos que otorga a este país su quinto triunfo en el Festival Europeo de la Canción, el primero desde 1975. Duncan Laurence se ha declarado vencedor con 492 puntos.



España ha quedado el puesto 22, gracias al televoto, ya que con el del jurado profesional de los países, la actuación de Miki era la última de la clasificación. Miki ha obtenido con 'La Venda' 60 puntos, el mismo resultado de Barei en 2016 y un puesto por encima de Alfred y Amaia el pasado año, con lo que tampoco el catalán ha escapado a la maldición de los últimos lugares.









El podio de esta edición, a la que concurrían 26 países en la final y 41 desde el inicio de las semifinales, lo han completado Suecia, con 465 puntos para Italia y el tema "Soldi", y Rusia, con 369 puntos para su representante y la canción "Scream".



El resto del "top 10" lo completan Suiza (360), Noruega (338), Suecia (332), Azerbaiyán (297), Macedonia del Norte (295), Australia (285) e Islandia (234)



"Let's never underestimate the power of music to bring people together" - @Madonna, at the Grand Final of the Eurovision Song Contest 2019.#DareToDream #Eurovision pic.twitter.com/18RF5r0Kq3