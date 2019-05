Sindicatos critican el desinterés de la Fecam por las policías locales

Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), UGT y CSIF denuncian que ninguno de los cinco alcaldes citados como representantes de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) acudieron en la jornada del pasado lunes a la reunión de la Mesa de Coordinación de Policías Locales, que convoca el Gobierno canario y de la que forman parte autoridades del Ejecutivo autónomo, portavoces de las organizaciones sindicales y de los ayuntamientos.

El delegado de CCOO, Carlos Lemes, denuncia el doble lenguaje utilizado por los líderes de la Fecam en materia de seguridad ciudadana, ya que públicamente se atreven a asegurar que no cuentan con ellos para aprobar las medidas relacionadas con los agentes municipales e impulsar una mejora en la atención a los ciudadanos, pero después no acuden a las reuniones que la Dirección General de Seguridad y Emergencias programa para avanzar en este ámbito. Lemes critica que los cinco regidores fueron convocados con más de 10 días de antelación, pero los alcaldes no acuden ni siquiera a defender sus propuestas al referido órgano. La conclusión para el portavoz de CCOO es que los dirigentes de la Fecam no quieren tomar parte en la mejora de la seguridad de sus ciudadanos y "únicamente se dedican a torpedear las acciones en este sentido".