Un foro abordará las consecuencias de las pantallas de ordenadores y móviles

La Fundación CajaCanarias celebra los próximos días 4, 5 y 6 de junio la cuarta edición del Foro Salud y Bienestar, que tendrá lugar en sus espacios culturales de Santa Cruz de Tenerife y La Palma. Esta iniciativa, compuesta por tres mesas de debate a desarrollar con entrada libre, centrará su análisis en la presencia cotidiana de las pantallas de los ordenadores y móviles en la vida de adultos y, sobre todo, en la etapa de infancia y juventud. No son raras escenas las siguientes: que un bebé sea entretenido con la tableta para que coma; que un padre dé el móvil a su hija para estar más tranquilo con su familia o amigos; que muchos adolescentes pasen tardes enteras (y noches) frente a una consola o a su nuevo smartphone; no poder evitar consultar a cada instante nuestros perfiles en redes sociales, etc. A tal punto ha llegado esta realidad que la nueva Estrategia Nacional sobre Adicciones incluye a las derivadas del mal uso de las nuevas tecnologías, los videojuegos y los juegos online, por sus potenciales riesgos para la salud y el bienestar.

En el ciclo de conferencias se responderán preguntas como las de qué signos permiten sospechar de un uso compulsivo de internet o cómo podemos hacer un uso de la tecnología saludable y beneficioso para nuestra vida.

La ponencia inaugural se celebrará el próximo 4 de junio, en el Espacio Cultural CajaCanarias de La Palma, a partir de las 18:00 horas. A ella asistirá, el psicólogo Marc Masip, director del Instituto Desconect@, quien hablará de las ventajas e inconvenientes de los diferentes dispositivos móviles. El 5 de junio, a partir de las 19:00 horas, el foro se trasladará al Espacio Cultural de Santa Cruz de Tenerife, donde el propio Marc Masip será partícipe de una mesa redonda junto a la doctora en Informática, Carina González. El último día se abrirá otro debate protagonizado por Ana Estévez, doctora en Psicología, y Óscar Lorenzo, psicólogo experto en educación social e integración sociolaboral.