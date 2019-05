Valido quiere 'blindar' la subvención a las entidades de protección a la mujer

El Gobierno canario gestiona "las vías posibles, presupuestarias y administrativas, para financiar a las entidades de apoyo a la mujer y otras de inclusión social que también son esenciales", ha asegurado la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido.

En un comunicado, Valido responde así este martes a las demandas hechas por esas asociaciones al publicarse la resolución provisional de ayudas con cargo al 0,7% del IRPF, en las que comprobaron que las entidades dedicadas a la protección de la mujer no habían recibido subvención.

"Las entidades están elaborando una memoria que contenga el impacto negativo de haber quedado fuera de la financiación IRPF solicitada y gestionar la subvención directa y justificada que pueda resolver el problema", explica la consejera, quien agrega que "la previsión es que este jueves se les traslade directamente a las entidades afectadas la forma y el plazo".

La concesión de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % es una medida nacional para la financiación de programas de interés general y, hasta el 2017, su convocatoria se había realizado con dos tramos, uno estatal y otro autonómico.

A partir de 2018 hubo un cambio en la convocatoria y los criterios de resolución para el baremo vienen determinados por el Estado, y son los que se han seguido en la concesión provisional de ayudas a las entidades con fondos provenientes del IRPF publicada recientemente.

Hasta este año, muchas de las entidades sociales canarias recibían financiación a través de sus entidades estatales que hacían un reparto con criterios interno a sus delegaciones provinciales. agrega la nota.

En esta resolución se conceden ayudas a 147 proyectos con una financiación de 6,95 millones de euros distribuidos en diez áreas que incluyen programas de atención a la vulnerabilidad, discapacidad, mayores, voluntariado, inmigración, pueblo gitano, infancia-familia, juventud, drogodependencias o VIH.

"Se incluyeron los proyectos de Igualdad e Integración Social de la Mujer por el apartado de inclusión social en las subvenciones a gestionar por la DGPSI, mientras que el Instituto Canario de la Igualdad tenía previsto tener fondos del Pacto contra la Violencia para 2019 para financiar a entidades de servicios esenciales de pisos de acogida y servicios básicos de atención a la mujer", dijo.

Valido agrega que las entidades solicitantes han tenido que competir entre 511 programas y 182 entidades sociales y las que no estén conformes con la resolución cuentan hasta este miércoles para presentar alegaciones.

"No podía ser previsible hasta resolver provisionalmente la convocatoria las que se quedaban fuera, momento en el que estamos e intentamos dar una solución", aclara.

La consejera añade que la administración autonómica está obligada a seguir administrativa y presupuestariamente "las líneas de programas, criterios de baremo, requisitos e instrucciones a seguir en bases de las convocatorias en las comunidades autónomas".

"Tras ese resultado, en el que ya vemos como queda el mapa en Canarias, se propondrá a Madrid una nueva fórmula participativa con las entidades con un reparto diferente, no sectorial, sino por proyectos de continuidad esenciales", concreta Valido.

Por otra parte, los que son de nueva línea, innovadores o experimentales tendrán una ponderación diferente en base a la realidad de las entidades en el archipiélago y, además, se propondrá poner límites a la financiación y a la número de proyectos a financiar partiendo de lo consolidado en el año anterior, "porque este año se solicitaron ayudas por 21 millones de euros cuando se disponían siete", apunta.