Rosi Aguilar se queda a 1,8 puntos de ser rectora de la ULL

Rosi Aguilar y Gloria Rojas disputarán el próximo día 28 la segunda vuelta de las elecciones a rectora de la Universidad de La Laguna (ULL) tras los resultados de las votaciones de ayer. Pino Caballero ha quedado eliminada tras esta convocatoria inicial al obtener el 24,7%. Aguilar se quedó a menos de dos puntos de ser proclamada al alcanzar el 48,2% del voto ponderado y no llegar al 50% que le hubiera dado la victoria absoluta. Rojas obtuvo el 27,15.

"Agua porque hay muchos nervios y no pasan las croquetas". Fue la primera y simpática apreciación de Rosi Aguilar cuando atendió a El Día, a las 19:55 horas, casi dos después del cierre de los colegios electorales. Su equipo, pendiente de la pantalla con los datos que iban llegando en directo, gritaba ya "un aplauso por la nueva rectora". La sede de campaña del Salón de Grados de la Escuela de Informática estalló cuando culminó la votación de Ciencias de la Salud y Aguilar tenía el 48,94% de los votos. A algo más de un punto de ser rectora.

Los votos en Derecho, los últimos de los estudiantes, bajaron un poco la ventaja. "Ha faltado un fisco, pero vamos, Rosi", decían sus fieles apelando al grito de guerra y lema de campaña. Para juramentarse de cara a una segunda vuelta que afrontan "con ilusión y optimismo porque es muy complicado que con esta ventaja se dé la vuelta a la tortilla", aseguraron fuentes cercanas a la candidata.

Tres puntos de la Universidad de La Laguna bullían la tarde de ayer con una actividad frenética e inusual a esas horas, a partir de las seis. Eran el aula 1.3 de la facultad de Derecho; el Instituto de Estudios Universitarios de la Mujer, en el Edificio Central, y la mencionada Sala de Grados de la Escuela de Informática.

En esos lugares de los Campus de Guajara, Central y Anchieta (Rosi Aguilar ha anticipado en su programa que contará con responsables para cada uno) habían habilitado sus cuarteles generales.

Este periódico los visitó en distintos momentos de la tarde. En primer lugar, el de Gloria en la facultad de Derecho, donde se seguían con expectación los resultados en la pantalla. La incertidumbre era lo que destacaba en el momento de dejar el edificio.

La segunda etapa fue el viejo Edificio Central. Allí, en sus entrañas -o, mejor dicho, en sus alturas-, Pino Caballero y su gente ya reconocían la derrota. Con deportividad y sin rasgarse las vestiduras. "He aprendido bastante estos días y los próximos no me voy a aburrir", resumía. "Una experiencia" valoraban desde su equipo de prensa.

La euforia contenida reinaba en la Escuela de Informática entre los seguidores de Rosi Aguilar. En algunos momentos de la tarde se vieron ganadores absolutos. Al final, se quedaron a las puertas.

Rosi Aguilar valoró: "Ha sido duro porque hasta el viernes pasado a última hora estábamos recorriendo colegios mayores. Pero ha valido la pena, sin duda. Ahora hay que continuar en la lucha un poquito más para lograr el objetivo el día 28".

A través del teléfono, la jurista especializada en un óptica ética de su profesión y muy centrada en las personas valoró lo ocurrido con sinceridad: "No me han gustado estos números. Tal vez podía preverse que pasáramos a la segunda vuelta las que hemos pasado, pero no con esta diferencia. Me ha sorprendido. No pretendo ser rectora a toda costa y tal vez no he prometido algunas cosas que otras candidatas, sí prometieron. Ahora llega el momento de reunirnos, analizar los resultados, ver las posibilidades y tomar decisiones en consecuencia".

En todos los sectores Rosa María Aguilar resultó ser la candidata más votada, especialmente en el del personal de administración y servicios (PAS), donde obtuvo una ventaja destacada. Así, en el profesorado permanente logró un 44,6% del voto; en el no permanente, un 44,2% de los sufragios; en el alumnado, un 49,6% de apoyos, y en el PAS, un 66,2%.

Gloria Rojas, por su parte, alcanzó un 29,8% en profesorado permanente; un 30,2%, en el no permanente; un 26,2%, en el alumnado, y un 13,3%, en el PAS.

Siguiendo esta correlación de resultados por sectores, Pino Caballero consiguió un 25,6%, 25,6%, 24,2% y 20,5%, respectivamente.

La jornada electoral se desarrolló en completa normalidad, según destacó la Comisión Electoral General. Las 19 mesas se abrieron a la hora estipulada y todo transcurrió según lo previsto, salvo alguna incidencia menor sin importancia.

Hay que recordar que el voto en estas elecciones tiene valor ponderado, del tal modo que el del profesorado doctor con vinculación permanente vale el 51%, el de los docentes no doctores o sin vinculación permanente ocupa un 9%, el del alumnado, un 30%, y el del PAS, un 10%.

Rosa y Gloria tendrán que enfrentarse de nuevo en una segunda vuelta que promete ser muy emocionante. Casi como la de ayer; será el próximo 28. Desde determinadas fuentes ya se adelanta algún factor distorsionador: "Ese día no votarán los estudiantes porque no tienen ni exámenes ni clases. Simplemente no estarán, aunque podrían votar. De hecho, a través de las redes sociales se animaban entre ellos a hacerlo hoy (por ayer), porque entonces no podrán". Pese a todo, la participación del alumnado fue similar a la de otras ocasiones e, incluso, algo más baja.

Concluyente apoyo a Rosi Aguilar, superior al aproximadamente 47% que obtuvo Antonio Martinón en la primera vuelta de las elecciones de 2015. Los analistas apuntan a que, pese a la posible complicidad entre las otras candidatas, es muy complicado que Rosi Aguilar no sea la rectora de la ULL el próximo 29 de mayo.

Niveles de participación similares a otras elecciones

"No ha supuesto más problema que el de unas elecciones normales. Esperamos que todo transcurra como de costumbre". Así valoraba a primera hora de la tarde el proceso Alberto Génova, presidente de la Comisión Electoral General. El organismo hizo público a las 13:00 horas el primer índice de participación en las elecciones a rectora. El balance final es que, como viene siendo habitual en estos comicios, la participación del alumnado fue muy baja. Tan solo un 18,6% ejerció su derecho al voto, lo que significa que votaron 3.633 de un total de 19.520 estudiantes. En opinión del presidente de la Comisión Electoral General, Alberto Génova, este bajo índice de participación no es privativo de estos comicios, dado que en las recientes elecciones al Claustro, donde precisamente se renovaba el sector del alumnado, la implicación de los estudiantes fue igualmente baja. El personal de administración y servicios (PAS) fue el colectivo que más ha participado en esta convocatoria, ya que un 78,56% de este colectivo ha ejercido su derecho al voto, lo que supone un total de 689 personas de 877. En cuanto al profesorado, la participación también fue alta, especialmente en el colectivo con vinculación permanente, con un 84,86% de implicación, frente al porcentaje de docentes no doctores o sin vinculación permanente, que se ha acercado a las urnas tan solo en un 65,21%. De una comunidad universitaria formada por 22.187 personas, participaron 5.693.