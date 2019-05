La ULL realiza la mayor ampliación de plantilla de los últimos 20 años

El último Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna (ULL) presidido por el rector Antonio Martinón, que termina su mandato de cuatro años, aprobó ayer abrir el proceso de ampliación de la plantilla docente en 19 profesores, algo que no se hacía desde hace casi veinte años "por motivos presupuestarios", así como una oferta de empleo público de 14 plazas para el personal de administración y servicios (PAS) funcionario.

La vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado, Carmen Rosa Sánchez, fue la encargada de explicar al consejo la propuesta de la convocatoria de concurso de acceso a los cuerpos docentes universitarios, cifrada en cinco plazas de titular de universidad y catorce de catedráticos, además de la composición de las comisiones de selección.

Agregó Sánchez que han dejado "a cero la lista de profesorado acreditado para concurrir a estas convocatorias de funcionarización y que por motivos presupuestarios llevaban paralizadas desde el año 2000".

Por su parte, la gerente del centro académico, Lidia Pereira, presentó la oferta de empleo público del PAS funcionario para 2019, que se eleva a catorce plazas, de las que nueve pertenecen a la escala administrativa (C1), tres a la de gestión (A2) y dos a la de ayudante de archivo, biblioteca y museo (A2), negociada previamente con la representación sindical.

Pereira afirmó que "se está a la espera de la conformación del Comité de Empresa del PAS Laboral, renovado recientemente, para poder presentar la oferta de empleo público de este colectivo".

Igualmente recibió el visto bueno del órgano de gobierno el gasto plurianual para el contrato de suministro de alimentos destinado a varios colegios mayores, con un montante global de 239.000 euros para el curso 2019-20, con posibilidad de una prórroga anual.

La vicerrectora de Docencia, Ana Isabel Jiménez, presentó a su vez la reedición de un conjunto de nueve títulos propios para el curso académico 2019-20, que fueron aprobados por unanimidad. Se trata de cinco diplomas -Especialización en Dirección y Gestión de Servicios Sanitarios; Especialización en Enseñanza de la Lectura; Formación Pedagógica; Gastronomía y Alimentación y Docencia Universitaria- y tres másteres -Interpretación de Conferencias, Dirección de Empresas y Medicina de Urgencias Reproducción Humana-.

Mientras, el vicerrector de Estudiantes, José Manuel García Fraga, elevó al Consejo de Gobierno las ponderaciones en el acceso a la ULL para el curso 2021-22, además de regular las plazas para el cambio de universidad o de estudios oficiales españoles o extranjeros en los diferentes grados. El mismo vicerrectorado presentó una modificación parcial del reglamento que regula la admisión y matrícula, así como otro relativo al de las prácticas externas.

Este ha sido el último consejo presidido por el rector, Antonio Martinón, quien agradeció la actitud de colaboración de todos los miembros del órgano, donde ha habido una intensa actividad en estos últimos cuatro años, señaló.

"Mi obsesión ha sido dejar claro hacia qué norte dirigirnos, y aunque quedan muchas cosas por hacer, creo que lo hemos conseguido", dijo.

El rector también agradeció a su equipo el esfuerzo e implicación. "Este ha sido el máximo honor que he tenido en mi vida pública: ser rector de la Universidad de La Laguna", concluyó.

Creación de dos empresas de base tecnológica

El Consejo de Gobierno aprobó por unanimidad asimismo la creación de dos empresas de base tecnológica, conocidas como spin-off. Son los primeros casos de éxito del Programa Agustín de Betancourt, diseñado por el centro académico y el Cabildo de Tenerife, que lo financia. Se trata de una acción destinada a promover desde las propias empresas la transferencia de conocimiento al tejido productivo, mediante la contratación de investigadores. De esta iniciativa, puesta en marcha en enero de 2016, se deriva ahora la creación de dos empresas: una dedicada a la informática (logística) y otra del sector de la biomedicina (neurociencia). El vicerrector de Investigación, Francisco Almeida, se mostró satisfecho por cuanto se visibiliza la eficacia de la investigación al servicio de la sociedad. La primera de las empresas es Kaizten Analytics SL y surge de la explotación de los resultados del proyecto sobre sistemas inteligentes de transporte personalizables para mejorar la eficiencia y sostenibilidad del transporte multimodal de mercancías en la isla. El vicerrector adelantó que la ULL se compromete a participar en hasta un 2% en su capital social, que se resolverá mediante aportación no dineraria y consistirá en la cesión por un año de derechos de uso de espacios. La segunda de las entidades, denominada Servicio de Rehabilitación mediante Estimulación Cerebral No Invasiva, surge del interés de explotar los resultados del proyecto "Evaluación de protocolos de estimulación cerebral no invasiva para la rehabilitación de pacientes con afasia y desarrollo de un Servicio de Estimulación Cerebral No Invasiva en Tenerife (SECNIT)". La ULL participará hasta un 4% en su capital social.