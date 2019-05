Sanidad impulsa un plan para evitar el desabastecimiento de fármacos

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas aprobaron ayer un plan que incluye la adopción de "medidas especiales" en el tercer trimestre de este año para garantizar el suministro de medicamentos esenciales y que contempla también la revisión de las sanciones a las farmacéuticas. Se trata del Plan de Garantías de Abastecimiento de Medicamentos 2019-2020, elaborado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), al que han dado el visto bueno los consejeros de Sanidad en el Consejo Interterritorial de Salud, que ha presidido la ministra María Luisa Carcedo.

Este plan persigue prevenir, gestionar e informar sobre los problemas de suministro de fármacos, con intervenciones concretas, como medidas reguladoras y un plan de control de medicamentos comercializados que se pondrá en marcha en el segundo trimestre de este año. Además, según Sanidad, en el tercer trimestre también se "adoptarán medidas especiales" para garantizar el suministro de medicamentos esenciales y la revisión de la política sancionadora. Según la Aemps, un total de 274 fármacos tenían problemas de suministro en las farmacias el pasado mes de marzo, lo que afectaba a 488 presentaciones de las 31.495 autorizadas (el 1,5 %).

En la rueda de prensa posterior al Consejo, la ministra destacó que en esta materia es "necesario" que los agentes implicados cumplan con sus compromisos y responsabilidades, al tiempo que ha recordado que "no existe ninguna enfermedad que no tenga un tratamiento disponible". La ministra y los consejeros también debatieron "de forma bastante intensa" sobre la designación de los once centros acreditados para implantar las terapias innovadoras contra el cáncer CAR-T, ya que algunas comunidades han mostrado su desacuerdo con el reparto, como Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha o Navarra.

Estas autonomías intentarán que, en seis meses, cuando se revalúen los criterios de asignación de centros, se tenga en cuenta el de la equidad territorial para ampliar el número de hospitales. No obstante, la ministra insistió en que la elección se ha hecho exclusivamente siguiendo "criterios de calidad, seguridad y de experiencia" de los centros designados y, además, que se trata del "el inicio del camino, no es el final".

Respecto a las dudas sobre la financiación de estas técnicas, Carcedo ha aclarado que se acordó hace meses que el coste del tratamiento lo asumirá la comunidad de origen del paciente. Estas terapias están indicadas en el tratamiento de pacientes adultos con linfoma de células grandes B recidivante o refractario o con leucemia linfoblástica aguda de células B refractaria, y pediátricos con este último tumor. En este punto, María Luisa Carcedo señaló que estos tumores son excepcionales, con baja incidencia, con lo que los centros acreditados no pueden estar "al lado de la casa" de todos los pacientes.

En la reunión se dio luz verde al Plan de Prevención y Control de la Tuberculosis en España, que actualiza el anterior de 2007, por una mayor incidencia de la enfermedad en poblaciones vulnerables y por la resistencia del propio germen a los antibióticos disponibles que exigen redoblar los protocolos de seguimiento y abordaje de esta patología.

Canarias será referente en la terapia CAR-T

El Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria ha sido elegido entre los once centros de referencia designados por el Ministerio de Sanidad para aplicar terapias innovadoras en el tratamiento de leucemias, ha informado hoy la Consejería de Sanidad. El consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, asistió a la reunión del Consejo Interterritorial de ayer en el que se debatió sobre los centros asignados y los protocolos que deben seguir para aplicar los medicamentos CAR-T, se indica en un comunicado. Se trata de terapias innovadoras de alto impacto aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento para tratar pacientes con leucemias linfoblásticas agudas y linfomas tras tratamientos anteriores fallidos. Un total de 12 comunidades, entre ellas Canarias, habían presentado propuestas de centros y finalmente se aprobaron 11 hospitales de un total de 27 centros con actividad de adultos.