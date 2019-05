Mismo trabajo, distinto sueldo: el agravio comparativo de los interinos

Sanidad afirma estar valorando la aplicación de esta medida

La crisis suspende durante 10 años la promoción

El reconocimiento de la carrera profesional estuvo congelada durante casi 10 años debido a la crisis. El 1 de enero de 2018, el Servicio Canario de la Salud (SCS) levantó la suspensión tras una larga negociación con los sindicatos representados en la Mesa Sectorial de Sanidad. Este incentivo laboral es uno de los pocos con los que se encuentra el personal sanitario dentro del sistema público una vez que consiguen plaza fija, ya que se trata de un reconocimiento al grado de desarrollo o perfeccionamiento alcanzado en el ejercicio de la profesión. De esta manera, se les otorga distintos grados, con sus correspondientes incentivos retributivos salariales, a los profesionales que lleven 5, 10, 16 o 23 años ejerciendo su puesto de trabajo. Para establecer estos grados, además se tiene en cuenta la actividad asistencial, la formación continuada, la docencia, la investigación y el compromiso con la organización. No obstante, el reglamento dispuesto por la Consejería de Sanidad solo condiciona la recuperación de la carrera profesional al personal estatutario, es decir, el fijo.

Más de 7.000 interinos en Canarias siguen esperando por que se les reconozca la carrera profesional a pesar de las sentencias judiciales en firme que instan a las Administraciones a implantarla. Se trata de un plus salarial que se concede a razón de los años trabajados y que el personal fijo del Servicio Canario de la Salud (SCS) ya tiene reconocido. Una situación que ha ocasionado un agravio comparativo para sus compañeros interinos, que cobran menos aunque realizan las mismas funciones.

Los sindicatos denunciaron ayer esta situación al tratarse de una de las tres grandes reivindicaciones que habían refrendado con sus respectivas firmas en el Compromiso para la Mejora de la Sanidad Pública de Canarias. Y es que el pasado marzo el Tribunal Supremo reconoció este derecho en los interinos para un trabajador catalán, por lo que conseguirlo en Canarias se ha convertido en una prioridad absoluta para los sindicatos. Esta sentencia en firme considera que tanto los trabajadores interinos como los eventuales o sustitutos deben poder acceder a esta vía de promoción profesional en igualdad de condiciones que el personal fijo, con la única condición de acreditar el tiempo mínimo de cinco años de experiencia laboral.

Sentencias como esta se han ido repitiendo a lo largo del tiempo. Incluso la UGT, como explicó Francisco Bautista, secretario general de la Federación Servicios Públicos del sindicato, ha interpuesto varias denuncias en distintos órganos judiciales que han ratificado esta situación. En este contexto, CCOO, CemSatse y UGT han reenviado una carta al director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, insistiéndole en la "necesidad de abordar de manera definitiva el derecho del personal temporal [?] a acceder a la carrera profesional".

Los sindicatos recuerdan que "la carrera profesional ha de articularse como un derecho de todos los trabajadores con independencia de su vínculo contractual" y alegan que "el articulado del Compromiso por la Sanidad Pública hace alusión expresa" a la recuperación de este derecho que costaría entre 15 y 20 millones a toda España.

El Servicio Canario de la Salud (SCS) es consciente de la reivindicación de los sindicatos, quienes han trasladado la petición en diferentes mesas sectoriales y por escrito. "Lógicamente, el SCS está valorando esa medida desde hace tiempo", aseguró la Consejería de Sanidad a este periódico. No obstante, los sindicatos han querido volver a sacar a la palestra esta reivindicación, en parte por la cercanía de las elecciones. "No vamos a permitir que se vayan y no hagan esto", afirmó Octavio Sánchez, portavoz del movimiento asambleario Asamblea7Islas, que agrupa a los trabajadores de 27 categorías profesionales.

El problema principal que arrastra esta situación es la poca recurrencia de las ofertas públicas de empleo (OPE). Porque, aunque este año se ha reactivado este mecanismo para consolidar puestos de trabajo, Canarias lleva 12 años sin estabilizar su plantilla por el letargo en el que entró la OPE 2007 con la crisis. Así, aunque los profesionales quisieran hacerse fijos, durante este tiempo solo han podido acceder a la interinidad.

Esta situación ha provocado situaciones poco usuales. Hay interinos con más años de antigüedad que los fijos e, incluso, algunos se han jubilado teniendo esta consideración. "Están realizando el mismo trabajo que los fijos, pero no cobran lo mismo", explica Sánchez. La problemática es incluso más sangrante en las categorías profesionales mileuristas, pues un incentivo de 100 o 200 euros puede "arreglar la vida" del trabajador, como incide el representante del movimiento asambleario.