David García: "La sanidad privada en Canarias está apostando por crecer"

David García ha apostado desde el principio de su andadura por hacer que Hospital Parque crezca mediante una apuesta clara por la innovación tecnológica. Así lo afirmó hace dos años a El Día cuando prácticamente acababa de asumir el puesto de gerente, momento en el que afirmó en que quería seguir construyendo unidades más especializadas. Hoy, el centro hospitalario privado ya cuenta con "la totalidad de servicios" en su cartera y sigue apostando por crecer, como el resto del sector en las Islas.

¿Qué balance haría del año pasado en Hospital Parque?

2018 ha sido el año de la consolidación de Hospital Parque no solo en resultados, sino también en actividad y calidad. En este año empezamos a realizar varios procedimientos clínicos que antes no hacíamos, y el incremento de la prestaciones del hospital ha hecho que podamos abordar esos procedimientos de mayor complejidad con garantías.

¿Esto tiene algo que ver con el aumento de la concertación con el Gobierno de Canarias?

No, no. Fundamentalmente porque la única concertación que tuvo lugar en el año 2018 fue la concertación de la media estancia, y es un contrato que se firma el 27 de diciembre de ese año. Por tanto, la actividad no repercutió para nada en el año 2018. Esa actividad, además, hasta ahora se estaba haciendo fuera de concierto en todos los hospitales de Tenerife y no ha habido un incremento en esa concertación ni mucho menos.

Uno de los últimos barómetros sanitarios concluye que el 16,4% de los canarios tienen un seguro privado. ¿A qué cree que se debe?

Por un lado existe el descontento con la sanidad pública, que viene determinada por el crecimiento de la población y que la sanidad pública no da suficiente cobertura a ese crecimiento de población. Todo eso deriva en que las listas de espera quirúrgicas o los tiempos de acceso a pruebas complementarias o consultas sean relativamente importantes. Eso hace que personas que puedan tener un nivel adquisitivo medio puedan acceder a un seguro privado porque, además, los costes de esos seguros privados se han abaratado con respecto a épocas anteriores. Todo esto hace que la gente quiera buscar una alternativa en la salud en la medicina privada.

¿Cuál es el reto actual de la sanidad privada en Canarias?

Creo que la sanidad privada debe incrementar la complejidad de los procedimientos que puede abordar. Esto sin olvidar que existen muchos otros a los que puede dar respuesta y para los que otros sistemas, como el público, tienen mayores dificultades a la hora de darles respuesta. Ahora mismo Tenerife cuenta con hospitales privados que están en esa línea, que estamos mejorando e incrementando la complejidad de los procedimientos que estamos haciendo, y eso hace que la calidad de la atención se incremente también.

¿Por qué se ha tardado tanto en abordar estas cirugías o procedimientos más complejos?

Porque no es barato. Son procedimientos con un coste muy elevado que no siempre el paciente a modo particular puede sufragar o puede acceder a seguros privados que puedan pagar después esos procedimientos. Con el paso del tiempo se mejoran los procedimientos, se mejora la eficiencia de los hospitales en la realización de esos procedimientos y nos permite abordar cada vez con mayores garantías.

¿Los seguros están preparados para añadir a esa cartera de servicios estos procedimientos?

Sí, están en la línea de cada vez más dar cobertura a ese tipo de procedimientos complejos.

Uno de los retos a los que se enfrenta la sociedad y la sanidad es la atención a la cronicidad. ¿Cómo se plantea desde la sanidad privada?

Es un tema que escapa a lo que ahora mismo es un hospital privado en Canarias. Los hospitales privados somos hospitales de procesos agudos que no disponemos de camas de crónicos y que, por tanto, no podemos abordar el problema de primera mano. Para nosotros también es un problema. Tenemos pacientes con requerimientos sociales importantes cuyo proceso de alta es complejo porque reinsertarlos a su situación actual no es posible. Evidentemente es una situación compleja que tiene que abordarse desde el punto de vista de la sanidad pública con la creación de más camas de larga estancia y también con la colaboración con la parte privada. Pero no es el objeto fundamental de un hospital privado en estos momentos.

Uno de los avances más importantes de la sanidad es la robótica. ¿Se plantean incorporarla en algún momento?

Efectivamente, ahora se está avanzando dentro de la cirugía robótica en cualquiera de sus ámbitos y estamos abiertos por supuesto a la posibilidad también de explorar esa línea de procedimientos quirúrgicos. No a corto plazo porque nosotros tenemos que tener un recorrido un poco mayor para poder acceder a este tipo de tecnología. Pero para nada lo desechamos, es una línea que ya estamos explorando y que en diferente medida podemos abordar a corto plazo.

¿Hay algún otro avance tecnológico que les gustaría incorporar?

Ahora mismo, más que incorporar queremos mejorar lo que ya tenemos. La apuesta tecnológica del hospital en los últimos cinco años ha sido muy intensa. Hemos remodelado prácticamente los principales aspectos tecnológicos del hospital tanto en áreas de diagnóstico por imagen como en quirófano. La intención es mantener esta línea y que aquellos equipos que pueden ser sujetos a una modernización podamos abordarlo.

¿Cómo se encuentra Hospital Parque en relación a otros centros privados?

La medicina privada en Canarias está apostando por crecer y tener cada vez tecnología y prestaciones cada vez mayores. Hospital Parque está en esa línea. Al final es el paciente quien debe decidir qué hospital le ofrece las mejores garantías. Nuestro crecimiento quiere decir que el paciente está apostando por acudir a Parque porque entiende que las garantías de prestación de servicios que le estamos dando son superiores a los de otros hospitales.

Colaboración exterior

El pasado año 2018, el Hospital Parque lideró una campaña de ayuda a Gambia, como iniciativa de dos de los urólogos del centro hospitalario. Este año, volverán al país para realizar nuevas intervenciones y ayudar al hospital regional a liberar pacientes de la lista de espera. "Si el año pasado eran dos urólogos los que se desplazaban, este año serán dos urólogos, anestesistas, personal de enfermería, además de mayor cantidad de material", explicó David García. Este año, además, se colaborarán con otras entidades para trasladar equipos como lámparas de quirófano y desfibriladores.

Apuesta por la formación

El centro hospitalario está animando a sus profesionales a acudir a congresos profesionales nacionales. De esta manera, y aunque no tienen estructura investigadora, Hospital Parque da la oportunidad a sus profesionales de mejorar su capacitación formativa y de actualizar conocimientos, aparte de mejorar la visión que se tienen de Parque en el exterior.