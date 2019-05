Philip Morris Canarias consolida su apuesta por los emprendedores isleños

La apuesta decisiva de Philip Morris Canarias por catapultar el talento, el esfuerzo y la innovación de los emprendedores en el escenario laboral del Archipiélago vuelve a marcar el espíritu de la quinta edición del Foro de Emprendedores Philip Morris-Prensa Ibérica, en colaboración con MBA Business School, que hizo entrega de sus Premios Emprendedor ayer en un acto oficial en el Auditorio Alfredo Kraus.

Esta nueva entrega de los Premios Emprendedor Philip Morris Canarias MBA Business School distingue este año a Claudio Adamo y Sergio Hernández, por el proyecto Palms Protection System, que permite monitorizar de forma automatizada el mantenimiento de las palmeras; Haridian Cañete y Gabriela Brieba, por Control en Cocina, una aplicación digital que registra los parámetros relacionados con la seguridad alimentaria de una cocina profesional; y Juan Manuel Florit, por AE Services, basado en el uso de drones para las inspecciones en infraestructuras costeras, viarias e hidráulicas. El jurado de esta edición ha valorado "la innovación, la sostenibilidad, la creatividad, la viabilidad del negocio y la huella positiva que imprimirá cada uno de estos proyectos en el Archipiélago".

Así lo anunció ayer Jörg Zangen, director general de Philip Morris Canarias, quien presidió este encuentro ayer acompañado por Pedro Ortega, consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias; Antonio Cacereño, director de La Provincia; y los tres emprendedores premiados, ante una nutrida representación de otros directivos de la multinacional tabacalera, MBA Business School y Prensa Ibérica, así como de responsables de diferentes administraciones públicas y medios de comunicación de las islas.

Esta convocatoria anual se consolida como herramienta para impulsar la emprenduría en las islas aupando "el reconocimiento a los valores del talento, la innovación y el esfuerzo como pilares para la creación de empleo y la actividad económica en Canarias", tal como declaró Antonio Cacereño durante su intervención.

La entrega de estos premios permitirá que los tres empredendores premiados materialicen sus ideas en proyectos reales y viables gracias a la concesión de un capital semilla de 9.671 euros para cada uno, además de un programa de formación, guía empresarial y perfeccionamiento directivo de la mano MBA Canarias, que proporciona servicios de mentorización y seguimiento para el desarrollo del negocio en diferentes áreas como marketing, fiscalidad y finanzas.

Ilusión

"Esta sala está llena de personas con entusiasmo por lo que hacen y, sobre todo, con ilusión y ganas de compartir con el resto del mundo una idea que les acompaña desde hace tiempo pero que, para que se convierta en una realidad, necesitan de un impulso inicial", expuso Zangen. "Lo mejor de todo es que están convencidos de que, con sus proyectos, además de dinamizar la economía de las islas, mejorarán la sociedad donde viven. Y también nosotros estamos seguros de que constituyen una oportunidad para el cambio; por eso, desde Philip Morris Canarias, con la colaboración de MBA Business School, apostamos por ellos".

En esta línea, el director general de la multinacional tabacalera en las islas destacó que, en el contexto de un mercado laboral globalizado cada vez más competitivo y sometido a los continuos cambios tecnológicos, el rumbo actual de Philip Morris sigue estos mismos derroteros de superación. "Aunque parezca imposible, Philip Morris no está tan lejos de estas empresas que hoy dan un paso adelante en la transformación y el cambio", postuló Zangen. "Al contrario, la industria tabaquera está inmersa en un ambicioso proceso de transformación, donde la innovación y la ciencia son los pilares fundamentales sobre los que nos sustentamos".

A este respecto, el directivo desgranó las claves de su gran desafío social a escala internacional, basado en el impulso del "uso alternativo de productos libres de humo" al abrigo de un movimiento global a favor de la "creación de espacios unsmoke [libres de humo]". "Si no fumas, no empieces; si fumas, deja de hacerlo; pero si no lo vas a dejar, cambia. Tenemos el firme propósito de conseguir un mundo libre de humos, creando un unsmoke world", manifestó el directivo, quien asegura que "únicamente innovando de la mano de la ciencia y la tecnología podremos cumplir con nuestra misión".

Además, Zangen aprovechó la ocasión para recordar que el Gobierno de Estados Unidos anunció el pasado jueves de esta semana que Iqos, el sistema de tabaco calentado eléctricamente de Philip Morris International, ha autorizado su venta en el país norteamericano, dado que se considera "apto" en lo que respecta a la protección de la salud pública. Esta decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) obedece a su minuciosa evaluación de las solicitudes previas a la comercialización de tabaco presentadas ante la Agencia el pasado 2017.

"Esta noticia supone un importante paso adelante para que muchos de los actuales fumadores adultos se pasen a esta alternativa sin humo, porque desde la compañía trabajamos para reemplazar los cigarrillos por estos dispositivos, que combinan una sofisticada tecnología con una validación científica exhaustiva", celebró Zangen.

Adaptación

Precisamente, al respecto de este horizonte de innovación y reinvención que marca el nuevo sendero de la multinacional, el director general de Philip Morris Canarias puso de manifiesto que "los valores de la adaptación y la flexibilidad" son inherentes al sueño de la emprendeduría.

"A los ganadores de hoy también se les presenta un reto similar, porque deberán aprender a vivir con el cambio, a ser exhaustivos y flexibles para adaptarse a las necesidades del mercado y ofrecer lo mejor de sí mismos en un entorno cada vez más exigente", indicó. En un ejercicio de retrospectiva, Zangen recordó que, a lo largo de los últimos cinco años, un total de 15 emprendedores, distinguidos por los Premios Emprendedor Philip Morris Canarias MBA Business School, ha puesto en marcha sus ideas de negocio y siguen en activo habiendo culminado con éxito sus objetivos iniciales, con los que ya se han generado 54 puestos de trabajo directos e indirectos. A la luz de estos datos, el directivo animó a los emprendedores premiados este 2019 a luchar por sus sueños hasta el final, ya que "son proyectos con vocación de futuro".

"Los emprendedores premiados son unos valientes a los que prestamos nuestro apoyo para que su trabajo se vea recompensado", concluyó Zangen, quien recordó que "en esta quinta edición, nos consolidamos como uno de los premios más importantes de los que se entregan a los emprendedores en Canarias". "Con todo, sólo me queda decirles a los premiados que, con compromiso, esfuerzo y tesón, lo lograrán, tal como han demostrado los ganadores de otros años".

El acto de entrega de premios continuó con una intervención a cargo del consejero Pedro Ortega, así como una grabación en diferido de Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, que manifestó sus disculpas por no poder acudir al acto por cuestiones de agenda y que mostró su "orgullo" por la nueva cantera de emprendedores en Canarias.

Después de las intervenciones de los representantes de los tres proyectos premiados, que avanzaron los entresijos de sus futuros negocios, el acto culminó con una clase magistral de a cargo de Alex Jankelevich, CEO de Sur de Europa y director de Desarrollo de Negocios para Europa, Oriente Medio y África de la compañía Vice Iberia, quien expuso algunas recomendaciones para mejorar la estrategia de comunicación de las empresas.

Ortega: "Una ventana a las oportunidades"

El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, celebró ayer que la quinta edición de los Premios Emprendedor Philip Morris Canarias MBA Business School en el Auditorio Alfredo Kraus dibujó "una jornada especial', dado que "se reconoce el esfuerzo para que tres emprendedores puedan levantar el vuelo".

"Hoy [por ayer] nos encontramos ante una ventana al mar, al futuro y a las oportunidades", manifestó el consejero. "Y nos movemos entre muchas palabras clave, como transformación, sueño, arriesgar, esfuerzo, avance y trabajo", continuó. "Estas palabras recogen las ganas de arriesgar y de impulsar proyectos que generen negocio, oportunidades y trabajo, que son los valores que hacen que uno sea más grande en este mundo".

Además, Ortega destacó que esta "iniciativa fabulosa" contribuye no ya a impulsar el emprendimiento en Canarias, sino también a "promover nuevas actividades relacionadas con la innovación y las nuevas tecnologías, que ayudan a diversificar la economía", toda vez que las tres empresas ganadoras constituyen el ejemplo de que "el Archipiélago cuenta con un tejido empresarial innovador, dinámico y con ganas de seguir creciendo".

"Para mí, es un motivo de felicidad y satisfacción comprobar cómo tres proyectos van a recibir ese empujón que les va a permitir emprender lo que un día soñaron que podía ser un gran éxito y que, seguramente, lo será", concluyó.

Por último, el consejero animó al resto de participantes a seguir concurriendo en esta iniciativa: "Siempre hay unos que ganan y otros que tienen la oportunidad de ganar la vez siguiente", recordó. "Por tanto, quiero animar a los proyectos que no hayan sido elegidos esta vez a que sigan participando".

Por su parte, Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, quien no pudo acudir este año a la entrega de premios, transmitió sus felicitaciones a los premiados a través de un vídeo que se emitió durante el acto.

"Mi primer mensaje es de felicitación, de orgullo y de apoyo a esta iniciativa que premia el talento y la excelencia", manifestó Clavijo, quien destacó que "los tres proyectos premiados, a pesar de ser de tres disciplinas distintas, tienen en común la innovación, la investigación y el talento".