Las chicas del coro

Paula Gómez, 17 años

Paula eligió como instrumento la flauta y asegura: "Ha sido la primera vez que salí fuera con el coro para vivir una experiencia muy fuerte y, sobre todo, agradable. Estuvimos primero en Extremadura, donde no hubo suerte, pero en Aragón todo salió muy bien. Con muchos nervios después de actuar, pero al final con una sola palabra para definirlo: euforia". Coincidió con su compañera en que "la música es todo para nosotros, casi la vida". Confía en poder dedicarse profesionalmente a la música, su objetivo y gran ilusión a día de hoy.

Juan Ramón Vinagre

Lleva tres décadas como profesor del Conservatorio y vinculado al coro por el que, asegura, "han pasado miles de chicos". Entiende que "este premio supone un espaldarazo para el centro y nuestra labor" . Considera clave para el éxito en Ejea la interpretación como tema libre de El Guayaboso, obra del compositor cubano Guido López-Gavilán. Recordó que el coro es asignatura en 3º y 4º curso y subrayó lo que da la música a quien la estudia: "Autocrítica, madurez y autodisclipina".

Marianne Melián, 19 años

Marianne, que tiene como instrumento de referencia la trompa, valora esta primera experiencia con el coro del Conservatorio Profesional fuera de la isla como algo "muy grande". Tras afirmar que su "esperanza, y por lo que me esfuerzo y lucho cada día" es llegar a ser profesional de la música, reconoce que lograrlo es "muy complicado" en Canarias. Recuerda de la premiada actuación en Aragón que "la gente no paró de aplaudir hasta que no salió la última chica del escenario y hubo conexión con el público en todo momento".

Emoción e intensidad. Con estas palabras definieron Paula y Marianne, respectivamente, los sentimientos que afloraron en ellas, miembros del Coro de Voces Blancas del Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife, tras ganar la final del XLVIII Certamen Coral de Ejea de los Caballeros, en Aragón, considerado el más prestigioso de España. Junto al director de la formación -que constituyen 40 chicas de entre 16 y 24 años- Juan Ramón Vinagre, valoraron el éxito con "alegría" y con "un orgullo personal y para el centro educativo" en el cual imparte él y reciben ellas enseñanza musical.

La del pasado domingo fue una tarde noche, precisamente, intensa y emocionante para el país, a la expectativa de los resultados de las elecciones generales. Pero para un grupo de tinerfeños, sobre todo tinerfeñas, y jóvenes la mayoría, hubo otro motivo de excitación. Las chicas, dirigidas por Vinagre, ganaron el concurso en la categoría de adultos para dejar bien alto el pabellón de la educación musical canaria.

"Hemos logrado el máximo galardón en adultos y, casi más importante, el prestigioso premio del público". Lo aseguraba una exultante Eloísa González, subdirectora del centro educativo, la misma noche desde Aragón. Junto a ella, la directora, Cristina Vargas, y el mencionado Juan Ramón Vinagre. Todos dieron valor a un certamen que "va a más cada año".

El otro coro galardonado, en este caso en la categoría juvenil, fue el Cor Jove Amics de La Unió de Granollers (Barcelona).

El Coro del Conservatorio de Santa Cruz de Tenerife, como ganador, tiene derecho a participar en el Gran Premio Nacional de Canto Coral en 2020. La dotación económica fue de 3.000 euros.

El jurado destacó el alto nivel de las agrupaciones corales participantes, con coralistas llegados desde seis provincias. Tras los tinerfeños se clasificaron en su categoría el Cor de Cambra, también de Granollers, segundo, y tercero el Coro Nur, de Madrid.

El certamen también otorga un premio a la mejor dirección coral, el Antonio Viñuales. En esta edición le correspondió a la directora del Coro Jove Amics de La Unió, Marta Dosaiguas. Mientras, el Coro de Tenerife consiguió el reconocimiento otorgado por el público asistente, el David Tellechea, dotado con 1.000 euros.

Pero para las protagonistas lo más importante "no es haber ganado sino poder demostrar lo que aprendemos y el esfuerzo que durante la última semana nos lleva a ensayar cada día durante horas". El esfuerzo ha valido la pena para las chicas del coro.