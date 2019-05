Canarias registró un centenar de casos de acoso escolar en 2017

Ayer fue el Día Mundial contra el acoso escolar. Unicef España ha alertado en un reciente estudio de que al menos dos estudiantes por clase sufren bullying en España -"hay al menos dos personas en tu clase que soportan con dolor el ciberacoso. No seas cómplice", concluye-. A nivel de Canarias la incidencia de esta lacra también es muy elevada. Tanto como que el Archipiélago está entre las cuatro comunidades autónomas con más casos en un año. Así lo refleja el detallado informe elaborado por un grupo de alumnos (32) de Segundo de Periodismo para el desarrollo del proyecto ¿Y si fueras tú? contra el acoso escolar.

El estudio, de 36 páginas y dividido en siete grandes bloques, detalla casos reales que demuestran la magnitud del problema a nivel planetario, estatal y regional. Para ello ofrecen 23 ejemplos de caso reales, trabajos científicos o testimonios directos de acosadores, acosados, miembros de la comunidad educativa o personas del entorno de los afectados.

Así, el 90% de los adolescentes mexicanos reconoce haber sido objeto de burlas, golpes o empujones varias veces al mes. Y en Finlandia, por su parte, la fórmula para combatir el acosos no se centra en el matón o la víctima sino en un elemento clave: el público. El mirón legitima el acoso.

Los casos prácticos muestran tragedias. Por ejemplo en diciembre de 2018, 15 menores acosan a otros dos en su propia casa de Madrid o un niño de 9 años se suicida tras sufrir bullyng después de declararse gay en Colorado (EEUU). Ejemplos de fuera y de dentro porque el fenómeno es universal que disminuye con la edad.

Condena de cien horas de trabajos en beneficio de la comunidad a ocho menores de Alicante por agredir y acosar a una compañera de instituto. Un caso aislado, por desgracia. Porque cuatro de cada cinco denuncias se desestiman aunque acaben en la Fiscalía de Menores. El propio Fiscal General de Canarias, Vicente Garrido, alertó en el Parlamento regional del aumento del acoso escolar y los abusos sexuales a menores, que se intensifican con el uso de las redes sociales.

Las respuestas al acoso son múltiples. Desde la madre coraje que lo frenó con su hijo de once años enviando un mensaje a los padres del acosador a Los Increíbles o Buzz Lightyear, personajes que inspiran a actuar contra aquel.

Juristas, pediatras, policías, psicólogos... Todos afrontan el acoso desde su óptica profesional pero sólo hay una manera de luchar de forma integral contra él: desde el ámbito multidisciplinar. Para crear protocolos que lo detecten o activar el Teléfono puesto en marcha por el Ministerio de Educación.

Un factor clave es la información. Porque hay chicos llega asegurar: "Los alumnos no estamos informados sobre lo que es acoso y no es justo que seamos sancionados". Por eso hay que destacar proyectos como este del que ha nacido el informe o #QueTalEnElCole, que contó con testimonios personales de haberlo sufrido y cómo superarlo.

Nada mejor que concluir con un texto que describe el sufrimiento del acosado en las aulas: "Cada tarde, algún niño arrastra a la vuelta del colegio una mochila cargada de miedo, insultos o humillación. Y la amenaza, como una sombra, no desaparece al atravesar la puerta de casa sino que se extiende en la soledad de su habitación a golpe de WhatsApp, de Instagram o de cualquier otra ventana al mundo que quiera abrir. Y mientras la víctima sufre y el agresor golpea, el resto ríe o calla".

cifras del acoso

12-14 años es el tramo de edad más conflictivo en Canarias.

5.500 casos detectados en España por los cuerpos y fuerzas de seguridad, estatales y locales, entre 2012 y 2017. Este último año, con 1.054, sumó la cifra más abultada, mayor que los cinco anteriores. En Canarias fueron 100, el último dato cuantificado.

83 casos en los centros escolares madrileños el curso pasado según un estudio de la Consejería de Educación de la Comunidad. La cifra es un 54% menor que en el 2015-2016, cuando fueron 179.

6,9% de alumnos españoles entre 12 y 16 años, con datos de este año, afirma haber sufrido ciberacoso e n los dos últimos meses y el 3,3% reconoce haber sido ciberagresor.

47 de cada cien niños son testigos pasivos de la violencia, según el estudio Acoso Escolar España con datos extraídos entre septiembre de 2014 y junio de 2018.

27 de cada cien acosan a otros sin que prefieran ser víctimas de acoso; 9 de cada cien son víctimas puras, acosados pero no acosan. Y 13 de cada cien son víctimas y agresores al mismo tiempo.

20% de aumento de casos entre 2016 y 2018. Referencia 2 de mayo de 2017 a 2 de mayo de 2018, según el Observatorio para España Bullying Sin Fronteras. En 2016, 1.004; en 2017, 1.229 y en 2018, 1.475.

1/3 de los jóvenes del mundo sufre acoso en la escuela, según la Unesco. Más niños que niñas y dependiendo de factores como los socioeconómicos o la inmigración.

200.000 jóvenes y niños de 6 a 21 años pierden la vida en el mundo anualmente por el acoso, según un informe conjunto de la OMS y la ONG Bullying Sin Fronteras.

24 millones de niños y jóvenes son víctimas de acoso y maltrato cada año en la Unión Europea. De estas víctimas de bullying unas 21.000 pierden la vida de forma voluntaria anualmente (España, en 6º lugar).

Una terrible pesadilla

La de la pequeña Sophia, acosada en la escuela desde los

seis años. Acabó en el hospital. Su madre compartió una imagen en redes en la que se le ve muy débil sobre una camilla. Puso cara a las víctimas del acoso escolar. Al menos eso consiguió su madre, Carrie Golledge, tras compartir la foto de la pequeña. Los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la noticia, conmovidos por las palabras de la madre y la debilidad de la niña.

'¿Y si fueras tú?'

Este es el párrafo inicial de manifiesto de los alumnos de 2º de Periodismo que acompaña a su informe: "¿Y si fueras tú al que señalan con el dedo en el pasillo, al que le tiran pelotas de papel cuando el profesor sale a por tizas o el que soporta muecas de burla cuando responde un ejercicio en la

pizarra? ¿Y si fueras tú el niño raro con el que nadie quiere charlar, la niña a la que no dejan jugar a fútbol o el adolescente que va siempre solo porque no viste como los demás? ¿Y si fueras tú el que sufre bullying? ¿Y si fueras tú, tu hermano, tu primo, tu mejor amigo o ese niño tan simpático en el que siempre te fijas pero que no habla bien el idioma? Alrededor del mundo, 200.000 jóvenes y niños se suicidan por culpa del acoso escolar. ¿Y si fueras tú uno de ellos? Quizás, en ese caso,

sí habrías reaccionado".

¿Dónde acudir?

¿Dónde acudir en caso de acoso escolar? En Canarias existen varios colectivos como la Asociación Canaria No al Acoso Escolar (ACANAE), la Asociación Contra el Acoso Escolar de Las Palmas (ACAELP) o Bullyng-less. Aparte de a las autoridades académicas, policiales o jurídicas. Pero nunca callar. Y a los cuentos o los libros, que pueden ser de gran ayuda para contribuir a la prevención y a erradicarlo de las aulas. Como Woner: la Lección de August; El club de los raros; El escalón de hojalata; Máscaras rotas; Elmer y Rosa o El jardín de los abrazos. Para todas las edades.