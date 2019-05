'El Día' deja de publicar desde hoy anuncios de prostitución

El periódico El Día dejará de tener a partir de hoy anuncios de contactos y prostitución. Así lo anunció el pasado 14 de abril el diario que edita Prensa Ibérica en Tenerife, la cabecera líder de la prensa tinerfeña. También se sumará a esta medida el diario La Provincia de Las Palmas, también perteneciente al grupo Prensa Ibérica.

La dirección de la empresa editora de los dos rotativos, líderes de la prensa impresa en las dos provincias, optó esta decisión al considerar que esta publicidad atenta contra la dignidad de las mujeres. La iniciativa de los dos periódicos canarios, pionera en el Archipiélago, se asume en el contexto del compromiso adquirido para la mejora del tratamiento de la información sobre igualdad y violencia de género, que esta semana se tradujo en la firma de un acuerdo para avanzar en esta materia entre los medios de comunicación, las asociaciones de prensa y el Gobierno canario.

El acuerdo, suscrito por el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, y la directora del Instituto Canario de Igualdad, Claudina Morales, como representantes institucionales, es fruto del trabajo que ha venido realizando desde junio de 2017 el denominado Grupo de Trabajo de Medios de Comunicación de Canarias por la Igualdad, y del que participan y se comprometen a asumirlo y defenderlo en sus respectivos ámbitos, El Día, La Provincia/Diario de Las Palmas, Canarias 7, Agencia Efe, CanariasAhora.com, RTVE en Canarias, Radio Televisión Canaria, Cadena Ser Canarias, las dos asociaciones de la Prensa en Canarias, la Asociación Canaria de Mujeres de la Comunicación Vivas, y las universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria.

Este protocolo establece, y así lo asumen los firmantes, que "el respeto y la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, incluidos los medios de comunicación, no es, pues, una cuestión opcional sino de obligado cumplimiento, dotado de compromisos internacionales y normas preceptivas".

En este contexto, y tal como se argumenta en los fundamentos del citado protocolo, "más allá de normas y propuestas institucionales, la igualdad de género y la libertad de expresión son principios complementarios".

Una aseveración recogida en las conclusiones de la Conferencia Internacional sobre medios de comunicación e imagen de las mujeres, del Consejo de Europa, de julio de 2013, y que se incorporan a este documento. "No se entiende una verdadera libertad de expresión si no se visibilizan y participan de forma igualitaria tanto las mujeres como los hombres, en toda su diversidad y en todos los ámbitos de forma no estereotipada. En una democracia avanzada, los medios de comunicación de calidad garantizan la no discriminación de sus integrantes y reflejan su diversidad", tal como se detalla en el referido foro internacional sobre medios de comunicación y la imagen de la mujer. A los compromisos de control de contenidos en los medios, en lo que afecta al uso de imágenes igualitarias y no discriminatorias, el uso no sexista e inclusivo del lenguaje, el tratamiento adecuado y responsable de la violencia de género, se suma el control de la publicidad.