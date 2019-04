La gran aportación a la arqueología canaria del profesor Tejera Gaspar

El curso lectivo 2015/16 fue el último en el que el catedrático de Arqueología Antonio Tejera Gaspar impartió la docencia en la Universidad de La Laguna. En los meses previos a su marcha, el Departamento de Geografía e Historia comenzó a organizar la elaboración de un libro homenaje que repasara su trayectoria. Se presentó ayer viernes en el campus de Guajara, con la presencia del propio Tejera Gaspar.

El libro lleva por título Un periplo docente e investigador. Estudios en homenaje al profesor Antonio Tejera Gaspar, editado por el servicio de publicaciones de la institución académica y que cuenta con el apoyo de la dirección general del Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. El volumen contiene la contribución de buena parte de los colegas de profesión, amigos y antiguos alumnos de Gaspar, según señaló posteriormente a la exposición en la biblioteca la docente Esther Chávez, una de las coordinadoras de la obra, junto con Dolores Massieu y Dimas Martín.

Se trata de un volumen de 700 páginas cuya intención es la de materializar el agradecimiento de la comunidad académica hacia el profesor.

Una gratitud y respeto que fueron palpables en el hemiciclo donde Tejera dedicó algunas palabras con motivo del acto, señalando que se sentía como "Gary Cooper en Solo ante el peligro", mientras contemplaba todas las mesas de la primera planta de la biblioteca repletas con tesis doctorales que había dirigido, obras y otras aportaciones.

El catedrático quiso dejar claro a los asistentes que "no tengan la imagen de que yo he hecho todo esto", debido a que es algo que se ha construido "gracias a la ayuda de muchas personas" con las que el profesor ha podido trabajar. A pesar de la jubilación reglada de Gaspar, el arqueólogo expuso que seguirá trabajando en activo "felizmente mientras la totorota me lo permita" y porque no sabe "hacer otra cosa".

En el acto se encontraba José León, director del departamento de Geografía e Historia y quien señaló en la presentación del libro que se trata de una excelente edición, que refleja las estrechas y prolíficas relaciones que el investigador ha compartido a lo largo de su trayectoria.

Miguel Ángel Clavijo Redondo, director general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, explicó por su parte que intervenir como representante del Gobierno era algo difícil porque "realmente Gaspar y yo somos grandes amigos" y, con la amistad a un lado, su departamento no dudó en colaborar en la financiación de esta obra del que fuera también su maestro.

La vicerrectora de Infraestructuras y servicios universitarios, Lorena Martín, dijo sentirse "poca cosa" ante la talla intelectual del homenajeado, un docente laureado por sus compañeros ante una amplia y contrastada trayectoria intelectual avalada por sus más de 200 publicaciones. Es por ello que le agradeció por su proyección de la universidad fuera de las fronteras.

Exposición bibliográfica

El homenaje de la Universidad de La Laguna al catedrático de Arqueología se completa con una muestra bibliográfica de su extensa producción científica, que alberga alrededor de 200 obras, algunas individuales y muchas en colaboración con otros autores. La mayor parte de su trabajo se centra en el pasado aborigen de las islas y también en las investigaciones que sobre fenicios y tartesios ha realizado en el suroeste peninsular. La muestra, abierta hasta el 20 de mayo, ha sido organizada por la Biblioteca Universitaria, y en concreto por los profesionales que gestionan el Fondo de Canarias, a quienes Tejera Gaspar agradeció profundamente el trabajo que realizan. "Esta biblioteca tiene un personal extraordinario", agregó Gaspar, personalizando en este caso en María Luisa Morales, Rosa Alonso y Daniel García, responsables del fondo bibliográfico previamente mencionado.