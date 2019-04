El Gobierno de Canarias asume la financiación de 30 tesis predoctorales

El presidente autonómico, Fernando Clavijo, prometió ayer recuperar las 15 ayudas a la investigación predoctoral que la resolución provisional de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) desestimó el pasado lunes por falta de fondos. En este sentido, el presidente del Gobierno de Canarias asumió la culpa ante la situación y admitió "el error que tuvimos con la concesión de las 30 becas predoctorales". Como adelantó El Día, esta reducción de plazas iba a suponer un recorte de 1,3 millones de euros en la financiación de I+D en Canarias y, más concretamente, en los jóvenes investigadores. A esta situación se une que la convocatoria de la ACIISI es la única de carácter público y autonómico que sufraga la realización de tesis doctorales.

El presidente realizó estas declaraciones durante el acto de inauguración I Jornada Técnica de Ingeniería celebrada ayer en la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de La Laguna (ULL), en la que admitió que se trató de un "fallo administrativo". Al encuentro también acudió el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, quien garantizó la concesión en 2019 de 30 nuevas becas a jóvenes investigadores de las islas, de modo que puedan continuar con sus trabajos de investigación durante cuatro años.

La ACIISI recupera así los 1,3 millones de euros que había dejado fuera de esta convocatoria, según su director, Manuel Miranda, al no poder acceder a ellos. Miranda afirmó a este periódico que el dinero que provenía del Fondo Social Europeo (FSE) para los años 2014 y 2020 ya se estaba agotando y que esta era la razón por la que se debía reducir el número de estudiantes becados.

Finalmente, las ayudas al programa predoctoral de formación del personal investigador se dotarán con un total de 2,6 millones de euros, lo que permitirá a un total de 30 estudiantes de doctorado continuar la línea de investigación por la que habían apostado. En este sentido, las ayudas llegarán a 13 de las tesis de alumnos de la Universidad de la Laguna (ULL), otros 13 de Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, dos de la Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (Funcanis), dos del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y uno del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA).

La resolución definitiva del programa plurianual de ayudas para la Formación de Personal Investigador se publicará previsiblemente en la tercera semana de mayo, como anunció Ortega durante las jornadas. En este documento se verá reflejado el aumento del número de becas previsto en la resolución provisional, una publicación muy criticada por parte de toda la comunidad educativa, que consideró la noticia como "un nuevo varapalo para la ciencia".

El rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Antonio Martinón, que mostró públicamente su descontento con la decisión, ayer agradeció "la gestión" de la Consejería de Economía y del Gobierno de Canarias para resolver este problema. Así, el rector alegó que para él hubiera sido "tristísimo" que en el "posiblemente" último acto que compartieran como rector y presidente, esto no se hubiera resuelto.

"Si queremos que la economía de nuestra tierra se base en el conocimiento, es imprescindible que haya más investigación y más jóvenes investigadores", insistió Martinón, que denunció que las tesis doctorales no pueden estar solo al alcance de "aquellas familias que puedan permitirse el lujo de financiar las tesis doctorales de sus hijos durante cuatro años".

Silvia Almenara, vocal de la Asociación de Jóvenes Investigadores de Tenerife (Jinte), se mostró cauta con la noticia y afirmó que "no nos lo creeremos hasta que no haya una resolución en firme y por escrito". Asimismo, se preguntó por qué "esta declaración" no se realizó "antes de publicar la resolución provisional".

Se debe recordar que esta convocatoria, como la mayoría que se realizan en financiación de investigaciones científicas, es muy competitiva, por lo que los alumnos que la solicitan han tenido las mejores calificaciones en su grado y máster. Los que finalmente se quedan sin financiación, el 82% del total, tienen dos opciones: continuar su tesis trabajando de manera gratuita -como se calcula que hace el 90% de los estudiantes de doctorado en las universidades canarias-, o abandonar la carrera científica.

las cifras

2,6 millones invertirá la Consejería de Economía en esta convocatoria de ayudas a la investigación predoctoral.

120 alumnos, con esta última convocatoria, están financiando actualmente su tesis doctoral con la Agencia Canaria de Investigación.

82% de las solicitudes de financiación por esta vía tendrán que buscarse otra forma de continuar su tesis. La amplia mayoría optará por continuar trabajando sin cobrar.

0,5% del PIB regional es lo que dedicó el pasado ejercicio 2018 la comunidad autónoma a I+D.

Las ayudas a investigadores, por encima de los 25 millones



El Gobierno de Canarias ha dedicado en los últimos cuatro años más 25 millones de euros en ayudas directas a los investigadores a través de varias líneas estratégicas. Para los jóvenes investigadores canarios se han destinado casi 10 millones de euros, que se han repartido en los años 2015, 2017, 2018 y 2019.

La Consejería de Economía además cuenta con una dotación de 2,1 millones de euros para las becas Viera y Clavijo. Estas ayudas se utilizan en la contratación laboral de investigadores nacionales y extranjeros que ya son doctores y que cuentan con una trayectoria destacada en centros de I+D para que se puedan incorporar a los grupos e Institutos de investigación de las dos universidades canarias.

Por otro lado, se reparten dos millones de euros bajo la financiación de los Campus de Excelencia. Esta ayuda, gestionada directamente por las universidades, tiene el fin de crear ecosistemas de conocimiento que favorezcan el empleo, la cohesión social y el desarrollo económico territorial.

Por último, y con la mayor cuantía (11 millones de euros), se encuentra el programa de apoyo a la actividad de I+D+i, unas ayudas que apuestan por la generación de conocimiento de excelencia, el desarrollo del capital humano y el fortalecimiento de las instituciones. Esta financiación se concede a grupos de investigación en colaboración con empresas, centros tecnológicos o de investigación.