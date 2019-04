Canarias 'pierde' 1,3 millones para sus jóvenes investigadores

El Gobierno de Canarias va a dejar de gastar 1,3 millones de euros en sus jóvenes investigadores al eliminar la mitad de sus ayudas a contratos predoctorales. Una noticia que los distintos sectores de la investigación en las Islas han considerado como un nuevo "varapalo" para la ciencia, que se suma a las distintas condiciones precarias a las que se está enfrentando el sector. Además, afianza una situación ya denunciada por las universidades canarias: solo uno de cada 10 estudiantes de doctorado tienen la oportunidad de financiar sus tesis; el resto, trabaja gratis.

La resolución de la convocatoria de ayudas del programa predoctoral de formación del personal investigador para Canarias de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) anunció ayer que de las 30 tesis doctorales que se preveía sufragar en 2019, finalmente tan solo podrán beneficiarse 15.

Las razones que expone la resolución es que la dotación económica inicial "supera los límites establecidos en los Escenarios Presupuestarios Plurianuales de la Comunidad Autónoma", lo que provoca que "el presupuesto comprometido" para esta convocatoria sea menor que el de las anteriores.

El director de la ACIISI, Manuel Miranda, afirmó que esta decisión ha tenido que ser tomada porque el montante presupuestario que había llegado a través del Programa Operativo del Fondo Social Europeo (FSE) de Canarias 2014-2020 ya se está acabando. "Hemos ido sacando distintas convocatorias", reclamó el director, que recordó que, con esta convocatoria ya serán 105 los alumnos que se benefician de estos contratos de cuatro años. Concretamente, esta ayuda de la ACIISI -única financiación pública a la investigación en las Islas- ha sido convocada en tres ocasiones: en 2015, 2017 y 2018. Todas ellas aún vigentes.

Los principales afectados son los estudiantes de doctorado, que ahora se enfrentan no solo a tener que replantearse su carrera investigadora, sino a un dilema que podría obligarles a empezar de cero su tesis. La vocal de la Asociación de Jóvenes Investigadores de Tenerife (Jinte), Silvia Almenara, hizo hincapié en la "complejidad" de la convocatoria, ya que "obliga" a los investigadores a enfocar sus tesis doctorales hacia el desarrollo de Canarias y los objetivos de la Estrategia de Especialización Inteligente 2014-2020 (RIS3). "Ahora se ha creado un vacío, los estudiantes no sabemos si seguir investigando en esta línea sin financiación o volver a pensar una nueva tesis", denunció Almenara. Esta convocatoria, además, es ya de por si "muy competitiva". A ella solo pueden acceder aquellos alumnos con "las mejores calificaciones en su grado y máster", explicó Emma Carmelo, directora del Máster Oficial de Investigación y Diagnóstico de Enfermedades Tropicales de la Universidad de La Laguna (ULL).

De hecho, a la convocatoria se presentaron 166 solicitudes en diferentes ramas del conocimiento: artes y humanidades, ciencias, ciencias de la salud, ingeniería y arquitectura y ciencias sociales y jurídicas. Han sido seleccionados seis proyectos de la ULL, siete de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), y uno del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Instituto Canario de Investigadores Agrarias (ICIA), respectivamente. Las tesis que se han quedado fuera (ya sea como suplentes o directamente desestimados) han sido 91 por parte de la ULL, 45 en la ULPGC, cinco del CSIC, dos del Instituto Español de Oceanografía (IEO), cinco de la Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (Funcanis) y uno de la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan).

"Estamos disgustados, no nos han dado ninguna explicación", afirmó el vicerrector de Investigación de la ULPGC, José Pablo Suárez. "Si ya estábamos mal, ahora es mucho peor", concluyó, e insistió en la importancia que los jóvenes investigadores tienen para el I+D de Canarias. "Estos contratos son la forma que tenemos de atraer talento e inyectarlo en la investigación", afirmó Suárez. "Están cargándose la investigación por la base, que son los investigadores predoctorales", concluyó por su parte Emma Carmelo. En este sentido también se manifestó la candidata a rectora de la ULL, Pino Caballero, que recordó que "la investigación se basa en la juventud, sin jóvenes que se inicien en la investigación no hay futuro". Por su parte, el rector de la ULL, Antonio Martinón, afirmó que la situación es "especialmente lamentable".

Canarias tan solo destina el 0,5% de su PIB regional a I+D, lo que sitúa al Archipiélago como la penúltima comunidad autónoma en ese capítulo de inversiones. "Para el año que viene, con este recorte, la financiación pública descenderá hasta el 0,4%", estimó, por su parte, Suárez. El director de la ACIISI se defendió afirmando que la Agencia ha ejecutado "la mayoría" de sus fondos. Según Miranda en el año 2018 se ejecutó el 98% de sus fondos. En este sentido, Miranda tiró la pelota en la cancha del Gobierno de Canarias afirmando que es quien "realiza la distribución de fondos".

El vicerrector de Investigación de la ULPGC reclamó que Canarias debe tener "un Plan de Investigación serio y plurianual", un "compromiso que no se pueda saltar nadie". Asimismo reclamó la presencia de las universidades en los órganos de participación de la ACIISI, ya que actualmente no tienen voz en las decisiones sobre becas o cuantías. La ULL, por su parte, reclamó la rectificación de la resolución e hizo un llamamiento al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, "para que no se consume esta drástica disminución de las ayudas para las tesis doctorales".

Un año "horrible" para la investigación

A la merma de las ayudas públicas en Canarias -que ya de por sí son bajas- se une el retraso en la convocatoria de subvenciones a la investigación del Plan Nacional de I+D+i para 2019. Esta financiación es la que nutre a los grupos de excelencia del país y, tan solo en las universidades canarias, están afectados por esta situación 74 proyectos.

La principal razón por la que no se ha concedido la ayuda ni publicado una lista de proyectos aceptados es el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Esta situación provoca que aún no se conozca cuándo se van a convocar estos proyectos, en qué momento comienzan los periodos de ejecución o qué fondos se van a aportar a cada grupo.

A pesar de que esta financiación no tiene relación directa con el nuevo recorte presupuestario del Gobierno de Canarias, los problemas con el Plan Nacional también ahogan a los investigadores más jóvenes. Porque con esta especial coyuntura, los estudiantes de doctorado también han perdido una salida B: solicitar un contrato dentro de un proyecto de investigación. "Nos ponen un montón de obstáculos que nos desaniman a la hora de decidir continuar con nuestra carrera investigadora", sentenció Silvia Almenara, vocal de Jinte.

En este sentido también se manifestó José Pablo Suárez Rivero, vicerrector de Investigación de la ULPGC, que denunció que "el abandono de la investigación es cada vez más sangrante y se debe al frágil sistema investigador". Tal es el "disgusto" que muchos ya consideran el 2019 como "un año horrible para la investigación".