Una para todos y todos para una, sea quien sea ella

Solo puede quedar una, pero no podemos renunciar a ninguna. La frase la pronunció uno de los miembros del claustro extraordinario de la Universidad de La Laguna durante la presentación al máximo órgano de la institución académica de las tres catedráticas que se presentan como candidatas a rectora en las elecciones del próximo 13 de mayo. En este orden, tras el sorteo previo, Pino Caballero, Gloria Rojas y Rosi Aguilar explicaron sus programas y presentaron a los equipos que las acompañarán en este proceso que abrió su recta final y definitiva con este acto.

Las tres candidatas aceptaron sin problemas una foto conjunta y departieron amigablemente antes del inicio de la sesión, que tuvo su prólogo en un claustro ordinario prácticamente de trámite. El Paraninfo de la ULL no se llenó, para algunos "un síntoma" de que hay que reestructurar y reactivar el claustro universitario.

Por ejemplo, por fin se estrenaron algunos miembros del estudiantado elegidos el pasado diciembre y que pudieron hablar cuatro meses después.

Desde la parte de los grupos claustrales hubo en algunos casos apoyo explícito, sobre todo en el ámbito del profesorado, pero, en general, parece que la mayoría del voto hacia un lado u otro va a depender de la campaña. Hubo una valoración positiva ante el hecho de haber dado el paso "por valentía y generosidad".

Pino, Gloria y Rosi coincidieron en algunos asuntos. En primer lugar, en solicitar "limpieza" en el proceso algo empañada por los "ataques" a la web de Caballero. También en la defensa de una universidad pública o en la necesidad de una transformación de cara al futuro. La diferencia está en el cómo llevar a cabo ese cambio que pasa por una modernización de la institución académica.

No se presume, al menos según lo visto ayer, una campaña agresiva en el tono ni de trasfondo ideológico claro. Parece que las diferencias estarán en pequeños matices, perro decisivos.

Desde el claustro se destacó asimismo el hecho de que las tres candidatas sean mujeres. Tanto en su exposición inicial de media hora como en la de los grupos claustrales (siete) durante diez minutos y en la respuesta de un cuarto de hora que ninguna agotó (les bastó la mitad del tiempo) tras un receso.

Martinón deseó que "podamos acabar antes de la hora de comer aún cuando aquí la hora de comer siempre es imprecisa". Y tanto.

Pino Caballero se ayudó de un power point como Gloria Rojas mientras Rosi Aguilar leyó sus folios. Antes de comenzar estas última y Gloria presentaron sendos documentos a la mesa los cuales exponían sus programas. Mientras Pino anunció que lo hará electrónicamente.

Las tres coincidieron en los grandes temas de preocupación: docencia, investigación, transferencia de conocimientos, internacionalización o digitalización. Y tuvieron planteamientos dirigidos en exclusiva a los tres grandes sectores de la comunidad educativa: profesores, estudiantes y Personal de Administración y Servicios. Las tres mostraron asimismo un perfil dialogante y plantearon que de tomar cualquier medida sería después de llegar a acuerdos. Ante la preocupación del PAS, sobre todo del personal laboral, por la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

A la hora de "mostrarse" también hubo coincidencia en un perfil similar de gran experiencia docente, capacidad investigadora y años de gestión en el ámbito universitario.

Otros aspectos son comunes en su preocupación. Por ejemplo, la necesaria renovación de una plantilla de profesores envejecida con un 20% a punto de jubilarse y una media, la tercera mayor de España, de 53-54 años.

La autonomía universitaria con una financiación "potente" previa negociación con el Gobierno de Canarias y la defensa de la condición pública frente a las instituciones privadas. Este argumento se repitió también en los tres discursos

Reconocieron todas cierto "desánimo" y la necesidad de recuperar "la ilusión". O en un futuro que pasa por priorizar la apertura de la ULL a la sociedad canaria. Y viceversa.

Todas argumentaron haber recorrido la universidad en esta precampaña y escuchado lo que demandan entre sus muros. Y aseguraron que continuarán haciéndolo durante la campaña que arrancó ayer con este claustro.

"Diálogo, compromiso y eficiencia" como reza su lema de campaña. Sobre ese triángulo diseñó su disertación la catedrática de Matemáticas Pino Caballero. Con otro concepto fundamental en su línea argumental: el consenso.

Caballero fue la que más insistió en una "campaña limpia, sin agresiones ni mentiras y sin bulos". Subrayó que no tiene "ni adscripción ni financiación políticas".

Por su parte, Gloria Rojas, desde el concepto de "cambio sensato" hizo referencia a la doctora Tejedor Salguero quien fuera rectora en la etapa 1990-1995 como "un ejemplo" y se congratuló de que "seamos tres mujeres candidatas". Calificó su equipo de gobierno de "plural, diverso y capaz". En este sentido valoró que "ni las considero, ni creo que lo sean, enemigas y ni siquiera adversarias".

"Para crear hay que creer". Fue la frase trampolín de Rosi Aguilar quien insistió en la necesidad de "reanimar a la ULL y devolverle la ilusión". Se considera apoyada por "el mejor equipo de gobierno posible" en términos de "confianza, respeto y, precisamente, trabajo en equipo". Entre las novedades la figura del responsable de Campus. Apeló a PDI (profesores docentes e investigadores), Alumnado y PAS para "afrontar este momento de encrucijada de la sociedad" con un reto "enorme, complejo e ilusionante" que "vamos a lograr superar entre todos" porque, aseguró "como dijo Nelson Mandela todo parece imposible hasta que se hace". Fue la única que acabó con un grito de guerra, el ya clásico "Vamos ULL".

La campaña electoral permanecerá activa tres semanas, hasta la votación del lunes 13 de mayo. El censo es de 22.187 votantes. El profesorado con vinculación permanente asciende a 1.037; el profesorado y personal investigador sin vinculación permanente, 753; el alumnado y personal investigador en formación, el grupo mayor, 19.520; y el personal de administración y servicios, 877 personas.

El voto de cada uno de esos cuatro sectores se pondera. Así, el del profesorado con vinculación permanente tiene el peso mayor, con el 51%. El del alumnado e investigadores en formación representará el 30%; el del personal de administración y servicios, el 10%, y el del profesorado sin vinculación permanente, el 9%.

Todos sus representantes expresaron "lealtad" a quien salga rectora del proceso. O sea: una para todos y todos para una, la que sea.

Martinón hace un alegato por "la igualdad"

Antonio Martinón recibió ayer el agradecimiento de prácticamente todos los grupos claustrales en el momento en el que está punto de acabar su mandato de cuatro años. Con alguna que otra crítica procedente sobre todo del sector del PAS. El todavía rector cerró el acto institucional con un discurso en el cual, en primer lugar, agradeció a las tres candidatas "este paso valiente y generoso que han dado al presentarse" porque "demuestra su amor y su compromiso con la ULL". Añadió que "hoy (por ayer) hemos hecho historia y en todo este proceso la Universidad de La Laguna ya está haciendo historia". Valoró un doble mensaje desde la institución que él representa hacia el exterior. Por un lado, "al sistema universitario español con estas tres mujeres candidatas a ser rectora, Catedráticas preparadas e ilusionadas para ello. Un ejemplo". Por otra parte, "un segundo mensaje dirigido a la sociedad canaria para marcarle un camino a seguir. No hacen falta ni siquiera palabras. Mañana (hoy para el lector) hablará la foto de las tres candidatas como un mensaje muy potente. Vale más esa imagen que cualquier discurso. Y, además, beneficia a la Universidad de La Laguna. Una palabra resume el ADN que tenemos asumido en esta institución: Igualdad. Se levanta la sesión" .

Docentes

Red de Participación Universitaria manifestó su compromiso por buscar consenso para lograr que la universidad sea un motor de cambio para lograr una sociedad más constructiva e igualitaria. Su portavoz hizo público su apoyo a Rosy Aguilar, si bien señaló que en caso de ganar cualquiera de las otras dos tendrán su lealtad. Abogó por unos comicios limpios. Programa por una Universidad Canaria manifestó el apoyo expreso a la candidata Pino Caballero. Renovación Convergente planteó una situación de "desunión y ruptura". De ahí el apoyo a Rosa Aguilar por su capacidad de lograr consensos.

Alternativa del Profesorado Universitario (APU) calificó esta cita electoral de especial por el contexto político nacional, la crisis medioambiental y la presión que lo privado ejerce sobre el sistema universitario público.

Su apuesta es Gloria Rojas por "programa y equipo".

Estudiantes

Asociación de Estudiantes de la ULLaguna (AEULL) habló de período "histórico"y valoró que una candidata proponga crear un vicerrectorado sobre Empleabilidades. Pidió diálogo y conminó a "no engañar" al alumnado. Criticó la situación de las residencias y la situación en los campus de Adeje y La Palma. Asociación Canaria de Estudiantes (ACE) recordó las malas condiciones de muchas edificaciones, reclamó que no se cierren salas de estudios y bibliotecas en vacaciones. Advirtió que "septiembre no se toca". Libertad Estudiantil (LE) también mencionó el ejemplo de "romper el techo de cristal" y solicitó que "escuchen y valoren a los estudiantes porque preocuparse por nosotros es preocuparse por el futuro". Grupo de Estudiantes de la ULL (GEULL) citó cuatro grandes ejes: reactivación del Claustro; participación; representación del alumnado e infraestructuras, no adaptadas para las personas con diversidad funcional.

Estudiantes de Ciencias de la Salud de la ULL (ECSULL) pidió diálogo y consenso a las candidatas, reactivar el papel del Claustro y un compromiso por que las propuestas que se aprueben se lleven a cabo.

El PAS

PAS en Acción propuso por ello un examen tipo test con 17 preguntas referidas a privatización de servicios; el papel de la Fundación General; la renovación de las RPT; la calidad de la docencia; a dónde van dirigidos los equipamientos científicos en desuso o qué plan estratégico seguirán las candidatas. Espacio para la Unidad del PAS reiteró su compromiso por los servicios públicos y su gestión y manifestó su preocupación por el proceso de reforma de las RPT del personal, para la cual debería haber consenso. La palabra repetida.