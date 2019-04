El tiempo dará una tregua mayor a Canarias que a la Península en Semana Santa

La situación meteorológica para Semana Santa en Canarias será mucho mejor que la que se espera en la Península. La borrasca que estos días afectará al resto de la comunidad autónoma y que entró ayer en Canarias, tendrá un efecto mucho menor en las Islas.



La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene previsto que, para los próximos días, el frente asociado a la borrasca que actualmente se desplaza hacia la Península, deje chubascos muy débiles en la zona norte. No obstante, la probabilidad de que esto ocurra es también muy baja.



"Es probable que no llueva absolutamente nada", afirmó Victor Quintero, director del Centro Meteorológico en Santa Cruz de Tenerife asociado a la Aemet. El portavoz de la Agencia también destacó que en algún punto del norte de las Islas, las lluvias podrían ser moderadas, pero que, en ningún caso serán "excesivamente importantes".



Probablemente, además, "no estará despejado del todo", como incide Quintero. Los intervalos nubosos afectarán al norte, aunque podrán desplazarse también al sur de las islas en algún momento debido al transporte de nubes desde el norte.



No obstante, el peor día "para el ocio" fue justamente ayer, como señaló Quintero. Una jornada en el que se acumularon precipitaciones y nubosidad a partes iguales.



En cuanto a las temperaturas, Quintero afirmó que experimentarán un ligero descenso durante el día de hoy, oscilando entre los 14 y los 18 grados.



Asimismo, las máximas podrán alcanzar los 21 grados centígrados y las mínimas los 10 grados. Esta situación se mantendrá el resto de la semana, según confirmó el director del centro meterológico.



Los chubascos permanecerán muy débiles hasta el domingo, cuando previsiblemente la depresión aislada en niveles altos (DANA) que afectará a la Península comenzará a descender hacia las Islas.





Hoy y mañana a destacar el viento del norte intenso. Al final del día de hoy y primeras horas de mañana no se descartan rachas localmente muy fuertes en cumbres y vertientes oeste y este de La Gomera y Gran Canaria, y en vertientes noroeste y nordeste de Tenerife. pic.twitter.com/SJpmoqyzGW — AEMET_Canarias (@AEMET_Canarias) 18 de abril de 2019