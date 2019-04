Una sentencia avala la enfermedad profesional de un trabajador

"Me alegro porque se hace justicia, pero, sobre todo porque mi caso puede servir de precedente a miles de trabajadores y trabajadoras en toda Canarias. Estoy pensando en sectores tan mediáticos como el de las kellys, pero también en otros muchos que se pueden beneficiar". Lo apunta Francisco Delgado Oliva, barrendero de la empresa Urbaser en La Laguna, al que una serie de sentencias, la más reciente en firme del TSJC, avalan en el sentido de que su dolencia en un hombro es una enfermedad profesional.

"Desde el 21 de diciembre de 2016 -valora este lagunero de adopción aunque naciera en Gáldar (Gran Canaria) hace 53 años-, cuando me quedé prácticamente inútil del brazo derecho hasta ahora, he ganado todos los contenciosos ".

"Sentí que no podía mover el brazo -recuerda- y un hormigueo constante. Recibí dos diagnósticos: según la mutua, tenía microcalcificaciones en el hombro derecho, mientras en el HUC me detectaron hasta 17 milímetros de calcificación. Una piedra, o como me dijo un doctor, un risco". En total estuvo siete meses de baja.

A principios de 2017, relata, "presenté una determinación de contingencias ante la Seguridad Social para que definiera si se trataba de una enfermedad común o profesional porque yo achaco la dolencia a mi trabajo con la palma".

El 16 de mayo de 2017 el INSS decide que el proceso con baja médica tiene su origen en una enfermedad profesional. La mutua -"además de cierta indignación de su doctor", asegura Fran- reacciona y reclama al Juzgado, en concreto al de lo Social número 7. Fran subraya: "La jueza desestimó íntegramente su demanda" en fallo fechado el 7 de junio de 2018.

El afectado señala: "El listado de enfermedades profesionales es enorme. La otra parte lo interpreta de manera restrictiva y acotada, mientras la magistrada lo entiende totalmente al contrario".

Exactamente igual que el TSJC que, después del nuevo recurso de la mutua, mantuvo todas las resoluciones de la primera instancia judicial en su fallo del 21 de febrero de este año. Con doctrina y otras jurisprudencia en el estado. Porque esta sentencia es prácticamente pionera en Canarias.

Y, desde el pasado y reciente 26 de marzo, con la categoría de firme, después de que el demandante -condenado a pagar las costas- ya no recurriera de nuevo.

Fran valora: "En mis siete meses de baja la Mutua apenas me dio la rehabilitación. En el HUC me propusieron un tratamiento de lavado de hombro o de ondas de choque. La mutua aseguró que esas ondas de choque solo me las podían dar en un hospital de Barcelona, algo que no comprendo. Lo he pasado muy mal, sin poder dormir apenas y a base de calmantes".

Fran ha vuelto a trabajar en su zona habitual de La Cuesta. En todas las instancias le han dado la razón: su dolencia en el hombro es el producto de una enfermedad profesional. "Por mí y por todos a los que estas sentencias puedan ayudar", concluye.



Francisco, en plena faena de arrancar hierbas en su zona de trabajo: La Cuesta./ cedida



El afectado, con algunas de las varias sentencias a su favor, ayer en 'El Día'./ cedida