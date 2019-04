Los cimientos de la reconstrucción de Notre Dame

El Gobierno de Francia anunció en la jornada de ayer que la reconstrucción de la aguja de la catedral de Notre Dame se hará a partir de un "concurso internacional" de arquitectura y mantiene el compromiso de concluir los trabajos de recuperación del templo en solo cinco años, como prometió el martes el presidente, Emmanuel Macron.

El primer ministro galo, Edouard Philippe, compareció ante los medios al término de un Consejo de Ministros dedicado exclusivamente al futuro de Notre Dame, que quedó parcialmente destruida por un incendio originado de forma fortuita el lunes por la tarde y que no fue extinguido hasta la madrugada del martes. La estructura general del templo se ha salvado, así como elementos clave como los rosetones, pero no así parte de la cubierta y emblemas como la aguja. Philippe anunció un "concurso internacional de arquitectura" en busca de ideas para el caso de la aguja, informó France Info.

El Gobierno espera poder cumplir con la promesa de Macron de concluir los trabajos en cinco años -"es un desafío inmenso", dijo Philippe- y no tiene por ahora ninguna estimación sobre lo que puede costar una rehabilitación tan ambiciosa. Sí ha prometido, no obstante, que "cada euro donado servirá para la reconstrucción, no para otra cosa". El Ejecutivo tiene previsto aprobar una nueva normativa para favorecer la "transparencia" de las donaciones, que serán gestionadas a través de cuatro organismos que colaborarán con el Estado: La Fundación Notre Dame, la Fundación del Patrimonio, la Fundación de Francia y el Centro de Museos Nacionales.

Las donaciones prometidas en estos últimos días, cimentadas principalmente en empresas y grandes fortunas, se acercaban ayer a los 900 millones de euros. La familia Pinault, que anunció una donación de 100 millones de euros, confirmó ayer que también renunciará a las deducciones fiscales que pueda obtener, según la emisora Europe 1.

Philippe explicó durante su comparecencia que se aplicará una deducción del 75 por ciento para todas las donaciones particulares que no superen los 1.000 euros y que, a partir de esa cantidad, se devolverá el 66 por ciento de los fondos depositados.

El primer ministro aprovechó su comparecencia para dar las gracias a los "millones de personas" que durante estos últimos días han trasladado sus "mensajes de amistad" a Francia y recordó que Notre Dame sigue en pie gracias a la labor de los servicios de emergencia. "La historia recordará que los Bomberos de París salvaron Notre Dame y los tesoros artísticos, históricos y espirituales que albergaba", destacó.

Por otro lado, el Papa expresó ayer su "cercanía" y "afecto" a todos los parisinos y a todo el pueblo francés por tercer día consecutivo tras el incendio registrado en Notre Dame, al tiempo que resaltó los esfuerzos de quienes "han hecho todo lo posible por salvar la catedral".

"Me he quedado muy triste y me siento cerca de vosotros. A cuantos han hecho todo lo posible por salvar la catedral, aún con riesgo de su vida, va el agradecimiento de toda la Iglesia. Que la Virgen os bendiga y sostenga la reconstrucción", dijo Francisco durante la audiencia general.

Igualmente, en la jornada de ayer se conoció que el director general de la Guardia Civil, Félix Azón, ha enviado una carta al Rector de la Catedral de Notre Dame, Patrick Chauvet, para transmitirle su "enorme tristeza" por el incendio registrado el pasado lunes.

Tal y como explican, se trata de un mensaje de apoyo al pueblo francés, así como al sacristán de la catedral, Stéphane Urbain, un empleado procedente de Huesca que ostenta el empleo de Alférez Honorífico de la Guardia Civil y fue condecorado con la Cruz al Mérito del Cuerpo.