Son 32 alumnos de Segundo de Periodismo de la ULL los que se encuentran inmersos en este proyecto, pero sus portavoces insisten en todo momento en usar el concepto de colectivo. Lo hacen al hablar de ¿Y si fueras tú?, una iniciativa incluida en el diseño curricular de la asignatura Opinión Pública que imparten los profesores Ciro Hernández y Samuel Toledano. Pretenden concienciar "a todo el ámbito educativo, no sólo al universitario", de este problema social. Con una intención claramente "preventiva".

Los portavoces -obviemos nombres para cumplir su deseo de no tener ningún protagonismo individual- aclaran que "formamos sólo una parte de la clase porque hay compañeros con otros proyectos".

Uno de los principales objetivos es que "la idea no se quede en un mero trabajo de curso, sino que salga del aula". Como en un círculo imaginario "para luego volver a ella", aclaran quienes ayer posaron delante de una facultad en el Campus de Guajara cerrada estos días de Semana Santa. De hecho, la mayoría de los compañeros disfrutan ya de los días festivos en sus respectivos destinos, sean islas de la provincia o pueblos de Tenerife.

Insisten las fuentes en el valor pedagógico de la campaña "en cualquier ámbito educativo, del colegio a la universidad" y en otro factor fundamental: "No tratamos sólo la visión del acosado, sino también la del acosador y la del entorno de ambas figuras, víctima y verdugo, familiar y de amistades".

La idea es siempre "prevenir el acoso" y para eso "lo primero que hicimos fue elaborar un informe de diagnóstico a nivel de España y de Canarias, así como estudiar la legislación vigente o la labor de las asociaciones que de manera específica se dedican a luchar contra esta lacra". En este sentido, añaden que "no queremos robarle el protagonismo a nadie sino colaborar con otros colectivos".

Como suele ocurrir "más que el entramado teórico", la clave "está en la práctica". Por eso iniciarán en breve "un calendario de charlas en colegios, institutos y donde e nos llamen; la proyección de una película y posterior debate o la invitación a la Facultad para explicar la problemática a miembros de la Asociación Canaria No al Acoso Escolar (ACNAE).

La mayoría de ellos asegura no haber sufrido en carne propia el acoso pero sí tener testimonios más o menos directos de que ocurre. Y tienen muy claro que "ni es un juego ni una broma aunque puede empezar así. Sus secuelas y consecuencias pueden ser impredecibles y de una extrema gravedad llegando a veces a la tragedia".

El manifiesto que ya circula por el universo virtual de internet tiene párrafos de tanta profundidad como este : "¿Y si fueras tú al que señalan con el dedo en el pasillo, al que le tiran pelotas de papel cuando el profesor sale a por tizas o el que soporta muecas de burla cuando responde un ejercicio en la pizarra? ¿Y si fueras tú el niño raro con el que nadie quiere charlar, la niña a la que no dejan jugar a fútbol o el adolescente que va siempre solo porque no viste como los demás? ¿Y si fueras tú el que sufre bullying? ¿Y si fueras tú, tu hermano, tu primo, tu mejor amigo o ese niño tan simpático en el que siempre te fijas pero que no habla bien el idioma? Alrededor del mundo, 200.000 jóvenes y niños se suicidan por culpa del acoso escolar. ¿Y si fueras tú uno de ellos? Quizás, en ese caso, sí habrías reaccionado".

Estos chicos se comprometen "a luchar contra el acoso en todos los aspectos con una campaña de prevención que intentará concienciar a los acosados, a los acosadores, a los padres, profesores, colegios€ Aunque nuestro principal objetivo sea el apoyo a las víctimas estamos enfrentando un problema que afecta a toda la ciudadanía, por lo que es trabajo de todos combatirlo".

Por eso, concluyen: "Buscaremos una respuesta unánime de la sociedad porque en torno al acoso escolar solo hay dos bandos: el de los acosadores y el de los valientes. Si fueras tú, ¿cuál escogerías?".