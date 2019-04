Los fisioterapeutas reclaman al SCS el aumento de la plantilla

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias (COFC) advierte que será necesaria la contratación urgente de al menos quince fisioterapeutas para compensar la reducción a 35 horas laborables de la plantilla del Servicio Canario de la Salud (SCS), que entrará en vigor el próximo 1 de mayo de 2019, según anunció esta semana la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

Si bien la institución colegial aplaude la iniciativa del Ejecutivo canario de devolver los derechos arrebatados a los trabajadores durante la crisis, advierte que si las horas extras que han sido asumidas gratuitamente por los fisioterapeutas durante estos años no son cubiertas por personal extra, se deteriorará aún más la atención prestada tanto en el primer nivel asistencial de la sanidad pública canaria como en la atención especializada que se ofrece en los centros hospitalarios canarios.

El ejecutivo anunció la contratación de 750 personas para compensar esta bajada en el horario laboral, pero sin explicitar categorías ni profesiones. Teniendo en cuenta que en la actual plantilla orgánica del SCS ejercen 223 fisioterapeutas, y que la reducción de jornada anunciada es de casi un 7%, desde el COFC se entiende que se deberán contratar urgentemente entre 15 y 20 nuevos fisioterapeutas, en función de rotaciones y centros, para mantener los mínimos actuales.

Según afirma Santiago Sánchez, presidente del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias, "la confirmación de este hecho sería una excelente noticia, ya que estas contrataciones se sumarían a las 22 plazas de nueva creación anunciadas para Atención Primaria, el pasado 21 de marzo, mismo día en que la Comisión de Sanidad aprobó, por unanimidad, la Proposición No de Ley para la mejora de la atención en fisioterapia en la sanidad pública canaria.

Con estas plazas de nueva creación se deberían alcanzar en el 2019 un mínimo de 260 plazas de fisioterapeutas en la plantilla orgánica del SCS. Desde el COFC se subraya, que con estas cifras "se estaría aún muy lejos del ratio recomendado de 1 fisio por 1.200 habitantes", para la población actual de Canarias, pero desde el Colegio de Fisioterapeutas se entiende que "es un buen comienzo" para cumplir con el mandato que todos los grupos parlamentarios acordaron en marzo.

No obstante, el presidente del Colegio de Fisioterapeutas señala que si bien "es de justicia que la Consejería de Sanidad devuelva la plantilla la jornada de 35 horas semanales, valorando finalmente el esfuerzo realizado por el personal sanitario que, a pesar de los recortes, ha asumido horas adicionales de forma gratuita en los últimos años para no restar calidad al servicio", esta medida "no será igual de justa si debido a ella se restasen servicios a la población canaria, que está ya de por sí bastante necesitada de mejores servicios sanitarios y de más personal que les atienda, especialmente en lo que se refiere a la rama de fisioterapia, donde nuestros ratios están a la cola del país", advierte.

Los fisioterapeutas canarios aspiran ahora a que se empiece también a establecer un calendario para que les devuelvan el 5% de salario arrebatado desde el año 2010, para "actualizar y ajustar los sueldos en función del coste de la cesta de la compra tras años en los que ha predominado la congelación salarial".