El Plenilunio de Santa Cruz de Tenerife contará con las actuaciones de Locoplaya, Daniela Garsal y Lewis Potter

La decimoctava edición del Plenilunio de Santa Cruz de Tenerife, el evento de dinamización comercial, ocio y cultura que tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de octubre en el centro de la ciudad, contará con las actuaciones de los artistas Locoplaya, Daniela Garsal y Lewis Potter.

En concreto, estas actuaciones tendrán lugar el sábado 3 de octubre, en el escenario que se habilitará en la avenida Marítima. Está previsto que éstas se inicien a las ocho de la tarde y que finalicen a la una de la madrugada.

Según explica la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento chicharrero, la programación artística de este escenario se ha articulado en torno a una propuesta "coherente" y de "gran atractivo" para el público joven y familiar, centrada en el género urbano, R&B y trap.

Locoplaya, destaca la Sociedad de Desarrollo, es un trío referente de la música urbana y sonidos tropicales en Canarias. Daniel Garsal es una artista destacada de R&B y música urbana con "amplia proyección nacional". Y Lewis Potter es una promesa de la música urbana y trap, creador del proyecto Britishboy, informa el Ayuntamiento.

En los próximos días, el Consistorio capitalino presentará la programación de esta nueva edición de Plenilunio, que incluirá numerosas actividades y acciones en distintos puntos de la ciudad, para todas las edades, además de los citados conciertos. Las zonas principales en las que tendrá lugar este evento son el parque García Sanabria, la Rambla entre la Plaza de Toros y plaza La Paz, el parque Bulevar, la plaza del Príncipe y aledaños, la Alameda del Duque Santa Elena, la plaza de la Candelaria, la plaza de España, la explanada anexa de la avenida de Anaga, y la explanada del Muelle del Puerto.

Los horarios estimados para la fiesta de Plenilunio en las calles del centro de la capital son desde las ocho hasta las doce de la noche el viernes 2 de octubre, cuando tendrá lugar el espectáculo de drones luminosos, como acto de apertura; desde las once de la mañana hasta las doce de la noche el sábado 3 de octubre, y desde las once de la mañana hasta las ocho de la noche el domingo 4 de octubre. Toda la información sobre Plenilunio podrá encontrarse en la web www.pleniluniosantacruz.com.