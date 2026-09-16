Plenilunio Santa Cruz 2026 calienta motores: la gran cita cultural y comercial se celebrará del 2 al 4 de octubre

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Sociedad de Desarrollo, ha hecho público el cartel promocional de Plenilunio Santa Cruz 2026, confirmando las fechas oficiales de una de las citas de dinamización socioeconómica y cultural más esperadas del calendario insular. El evento se desplegará durante todo el fin de semana del 2, 3 y 4 de octubre, bajo el lema conceptual "Vive Santa Cruz en todos sus elementos".

La iniciativa volverá a transformar las principales calles, plazas y espacios emblemáticos del corazón de la ciudad en un gran escenario al aire libre. La propuesta mantendrá su espíritu multidisciplinar combinando una amplia programación de actividades orientadas al público familiar, al tejido comercial local y al fomento del turismo de fin de semana en el área metropolitana.

Comercio, gastronomía y cultura: la estrategia para reactivar el corazón capitalino

El programa de esta nueva edición se articulará en torno a cinco pilares fundamentales: oferta comercial, gastronomía, actuaciones musicales en directo, agenda cultural y actividades deportivas. Esta estructura busca maximizar el impacto económico en las zonas comerciales abiertas del centro histórico y dinamizar la restauración local durante las tres jornadas.

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La organización del evento cuenta con el patrocinio y respaldo del Gobierno de Canarias y Turismo de Islas Canarias, posicionando a Plenilunio como un motor estratégico para la atracción de visitantes de toda la Isla. Durante los próximos días, la corporación municipal y la Sociedad de Desarrollo detallarán el mapa de recintos, los horarios de los conciertos y las zonas tematizadas que conformarán esta gran fiesta urbana en la capital.