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Canarios en Venezuela reclaman ayuda y medicinas para niños y mayores tras los terremotos

El Gobierno de Canarias garantiza la continuidad de las ayudas básicas hasta diciembre mientras el Hogar Canario Venezolano reclama suministros específicos para los damnificados por los seísmos en La Guaira

El presidente de Hogar Canario Venezolano, José Ramón Arbelo, junto al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo

El presidente de Hogar Canario Venezolano, José Ramón Arbelo, junto al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo / E.D

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María Robayna

María Robayna

Santa Cruz de Tenerife

Casi tres meses después del terremoto en La Guaira, la emergencia ha cambiado de rostro. Las necesidades más urgentes ya no son las mismas que en los primeros días y el acceso a medicamentos, especialmente para niños y personas mayores, se ha convertido en una de las principales demandas de los afectados. El Hogar Canario Venezolano pide mantener la ayuda y advierte de que todavía queda camino por recorrer para recuperar la normalidad.

“Lo más importante es seguir ayudando y seguir estando pendientes de las personas de La Guaira”, señaló el presidente de la entidad, José Ramón Arbelo, tras reunirse este martes con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en Santa Cruz de Tenerife. La entidad canaria estuvo implicada desde el primer momento en la respuesta a la emergencia. Habilitó un centro de acopio, recibió a personas afectadas y distribuyó medicamentos y ropa, además de prestar atención primaria de salud. Ahora, con el paso de las semanas, Arbelo explicó que "las necesidades han ido cambiando y que los medicamentos para los colectivos más vulnerables ocupan un lugar prioritario".

La situación afecta especialmente a las zonas más golpeadas por el terremoto, entre ellas La Guaira, aunque las ayudas también están dirigidas a canarios afectados que se encuentran en Caracas. Arbelo trasladó a las instituciones canarias la necesidad de mantener la asistencia y apuntó a la llegada de nuevos recursos para garantizar el suministro de alimentos y medicamentos durante los próximos meses.

Ayuda desde Canarias

El apoyo institucional continuará más allá de la primera respuesta a la emergencia. El director general de Emigración del Gobierno de Canarias, José Téllez, explicó que el Cabildo de Tenerife activó diversas subvenciones nominativas para tres entidades canarias en Venezuela: la Federación de Entidades Canarias en Venezuela, el Hogar Canario Venezolano y la Unión Canaria de Venezuela.

Las ayudas oscilan entre los 120.000 y los 150.000 euros por entidad y permitirán prolongar las actuaciones durante este año y el próximo. Según Téllez, estas subvenciones complementarán la ayuda directa del Gobierno de Canarias para el suministro de alimentos y medicamentos básicos, que se mantendrá hasta diciembre.

El objetivo es evitar que el descenso de la emergencia inicial se traduzca en una reducción de la asistencia cuando todavía persisten las necesidades. Venezuela continúa en una fase de reconstrucción y en las zonas afectadas todavía se trabaja en la retirada de escombros. "Aún hay muchos edificios dañados estructuralmente, y no se sabe si tienen que ser derribados o si tienen capacidad de recuperarlos", añadió el director general. Téllez aseguró que el Gobierno de Canarias continuará “al lado” de los canarios residentes en Venezuela y ha avanzado que ya se estudian nuevas actuaciones. "De cara a 2027 seguiremos trabajando en otras acciones para ver cómo seguiremos ayudando y reconstruyendo", señaló.

Ley de Nietos

La visita de Arbelo a Canarias también estuvo marcada por otro asunto que preocupa a la comunidad española en Venezuela: la denominada ‘Ley de Nietos’. El presidente del Hogar Canario Venezolano ha expresado su rechazo a la decisión cautelar del Tribunal Supremo de suspender la posibilidad de votar de los descendientes de exiliados españoles que accedieron a la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática.

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“El que adquiere la nacionalidad quiere participar por completo en todo lo que es la política, labores sociales y estar con todo, con su nacionalidad, en este caso, la española”, ha señalado Arbelo. A su juicio, “el derecho a la nacionalidad te da el derecho a votar y participar en el futuro”.

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